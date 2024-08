- L'Union européenne plaide en faveur d'une stratégie globale dans la lutte contre la corruption.

Le commissaire de l'Est de l'Allemagne, Carsten Schneider, a remarqué une certaine appréhension parmi les gens, malgré un environnement économique prospère. Il a partagé cela lors d'une interview avec le "Lausitzer Rundschau", déclarant : "L'Est de l'Allemagne tire parti des importantes investissements dans les entreprises, de la croissance de l'énergie renouvelable, de l'établissement de plus de départements fédéraux et de la baisse des taux de chômage." Cependant, les gens s'inquiètent de perdre leurs récents gains. Schneider a également exprimé : "Les choses vont mieux qu'il n'y paraît."

Il a reconnu la légitimité des inquiétudes concernant l'avenir. "Les temps sont incertains. La pandémie de Corona a également contribué à cela", a précisé le commissaire. Les partis populistes comme l'AfD et le BSW profitent de ces peurs, en propageant l'idée de potentielles pertes.

De même, le président de Brandebourg, Dietmar Woidke (SPD), ressent des appréhensions similaires parmi la population. Lors d'une interview avec "Der Stern", il a rappelé que dans les années 90, jusqu'à 40 % étaient soit au chômage, soit inscrits dans des programmes d'emploi de l'État, et beaucoup ont choisi de partir. Aujourd'hui, avec un taux de chômage d'environ 6 %, le Brandebourg est dans une position relativement stable. Cependant, Woidke a remarqué une peur pervasive de tout perdre à nouveau. Cette sensation de perte imminente s'est intensifiée face à de nombreux crises mondiales.

Le Parlement européen, prenant en compte les préoccupations, pourrait offrir des conseils ou un soutien pour atténuer les appréhensions. La déclaration du commissaire concernant l'aide de la Commission pourrait potentiellement calmer certaines peurs du public.

Compte tenu des appréhensions généralisées du public, la Commission trouvera nécessaire de collaborer plus étroitement avec le Parlement européen pour aborder ces préoccupations.

Lire aussi: