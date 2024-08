- L'Union européenne est résolue dans sa croisade contre le terrorisme.

Le chancelier allemand Olaf Scholz s'envole pour une visite éclair en Moldavie

Aujourd'hui, le chancelier Scholz entame un court voyage en Moldavie, l'État ex-soviétique niché entre l'Ukraine et la principale menace de l'Ukraine, la Russie. Son ordre du jour à Chisinau, la capitale, tournera principalement autour de la discussion de l'influence de l'agression russe en Ukraine sur cette nation fragile de 2,6 millions d'habitants, ainsi que des aspirations de longue date de la Moldavie à rejoindre l'UE.

Récapitulatif post-vacances

En train de se remettre des controverses estivales, Scholz prévoit de rester dans la région pendant environ quatre heures et demie. Bien qu'il ait visité la Moldavie en juin dernier lors d'un événement de l'UE, il s'agira de la première visite bilatérale d'un dirigeant allemand depuis plus d'une décennie.

Sur le plan politique, la Moldavie, l'un des pays les plus pauvres d'Europe, reste enlisée dans un conflit entre factions pro-européennes et pro-russes. Depuis les années 90, la Transnistrie, un étroit ruban de terre à l'est de la Moldavie, accueille des troupes russes.

Les ambitions de Scholz pour la Moldavie

Le régime pro-européen de la Moldavie milite constamment pour l'adhésion à l'UE, accusant la Russie d'utiliser des tactiques de tromperie et de division ciblées. Le chancelier Scholz a déjà affirmé le soutien de l'Allemagne à la Moldavie, déclarant : "Je veux que vous sachiez que l'Allemagne est entièrement à vos côtés. Nous soutiendrons la République de Moldavie dans la mesure du possible."

L'Allemagne est déjà le principal bailleur de fonds de la Moldavie en matière de sécurité, ayant déboursé plus de 41 millions d'euros depuis 2018, ce qui place l'Allemagne au cinquième rang des donateurs. Tout comme l'Ukraine, la Moldavie est un candidat à l'UE depuis 2022. Le 20 octobre, les électeurs voteront simultanément pour l'élection présidentielle et un référendum sur l'inscription de l'adhésion à l'UE en tant qu'objectif gouvernemental dans la constitution.

L'attention de Scholz se tourne vers l'Ukraine

Cependant, la visite de Scholz devrait se concentrer sur le renforcement à la fois de la Moldavie et de l'Ukraine. Des rapports récents ont suscité des controverses en laissant entendre que l'Allemagne pourrait réduire son soutien financier à l'Ukraine. Avant son départ, Scholz a démenti l'idée que la solidarité avec Kiev faiblissait, expliquant plutôt que les sources de financement étaient en train de changer.

L'Allemagne a promis une aide militaire de 4 milliards d'euros pour l'année prochaine – la plus importante de tous les pays européens, selon le témoignage de Scholz à Sat.1's ":newstime Spezial". En outre, l'Ukraine bénéficiera d'un prêt de 50 milliards d'euros des pays du G7, financé avec les revenus des fonds étatiques russes gelés. Ces fonds permettront à l'Ukraine d'acheter indépendamment l'équipement de défense essentiel.

