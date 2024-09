- L'Union européenne est prête à organiser un important rassemblement migratoire.

De la part de l'Union, des demandes robustes sont formulées lors du sommet sur l'immigration de la coalition du trafic lumineux, de l'Union et des États fédérés, tandis que le gouvernement fédéral émet des avertissements quant à de trop grandes attentes. "Je proposerai plutôt de reporter pour l'instant et de ne pas fixer d'attentes trop élevées", a déclaré la porte-parole adjointe du gouvernement, Christiane Hoffmann, à Berlin.

Ce que l'Union réclame

Le président de la CDU, Friedrich Merz, absent du cercle des participants, a réitéré lundi les demandes d'une forte réduction de l'immigration en Allemagne. "Le véritable enjeu est la pression migratoire incontrôlée qui persiste", a déclaré le chef de la fraction de l'Union. Il a souligné la nécessité de refoulements aux frontières allemandes. "Si nous n'obtenons pas d'accord demain, nous n'avons pas besoin de poursuivre les discussions", a déclaré Merz lundi soir à Osnabrück.

Le président de la conférence des ministres, le chef du gouvernement de Hesse, Boris Rhein, a demandé la semaine dernière "un tournant dans la politique migratoire". Lundi, il a de nouveau mis en avant les demandes de l'Union : "Le gouvernement fédéral doit poursuivre les contrôles aux frontières intérieures et enfin mettre en œuvre des refoulements cohérents aux frontières. Nous avons également besoin d'une application cohérente des règles de Dublin au niveau européen, de plus de pays tiers sûrs, de procédures d'asile dans des pays tiers. Il doit être possible de déporter en Afghanistan et en Syrie. La citoyenneté doit être retirée aux criminels et aux individus dangereux, et les possibilités de déportation et de détention doivent être renforcées."

Même la présidente de BSW, Sahra Wagenknecht, plaide pour une position ferme en matière d'immigration. "Au lieu de solutions temporaires, nous avons besoin de la fin politique de l'immigration incontrôlée", a-t-elle déclaré au "Monde". "Celles et ceux qui sont déjà dans le pays mais ont été rejetés perdent également leur droit à l'aide." Les résidents d'un pays tiers sûr n'ont pas droit à l'asile et n'ont pas droit aux prestations des contribuables.

Ce que la coalition du trafic lumineux présente

Selon le gouvernement fédéral, la base des consultations est le "paquet de sécurité" adopté la semaine dernière - une réponse à l'attaque au couteau de Solingen ayant fait trois morts. Il comprend des mesures dans trois domaines : une approche plus dure vis-à-vis du retour des demandeurs d'asile rejetés dans leur pays d'origine, des mesures pour lutter plus efficacement contre le terrorisme islamique et un durcissement de la loi sur les armes.

Il est notamment prévu que les réfugiés pour lesquels un autre pays européen est responsable ne recevront plus de prestations en Allemagne - si ce pays est prêt à les reprendre (cas de Dublin). Une interdiction des couteaux à cran d'arrêt et un expulsion plus facile de la protection en Allemagne pour les migrants ayant commis un crime sont également prévus.

Un groupe de travail du gouvernement fédéral et des États examinera les possibilités d'améliorer la procédure de Dublin - c'est-à-dire les réglementations pour la déportation des demandeurs d'asile vers d'autres États européens responsables d'eux. C'était le cas pour l'auteur présumé de l'attaque de Solingen, qui aurait dû être déporté en Bulgarie.

Ce que le commissaire à la migration met en garde contre

Le commissaire à la migration du gouvernement fédéral, Reem Alabali-Radovan, a mis en garde contre une "attention excessive portée à la durcissement de la politique migratoire". Le "paquet de sécurité" doit renforcer la protection contre le terrorisme, la violence et la criminalité, a déclaré le politique du SPD au réseau d'édition Allemagne (RND). "Il est important que cela se fasse sans suspicion générale et sans généralisations."

La migration et la sécurité intérieure relèvent predominantly de la compétence des États. Bien que l'Office fédéral pour l'immigration et les réfugiés (Bamf) prenne des décisions sur les demandes d'asile, les offices d'immigration sont des agences des États. Même les expulsions relèvent finalement de la compétence des États, bien qu'ils puissent faire appel à la police fédérale pour leur exécution.

L'amélioration de la coopération entre le gouvernement fédéral et les États est également un domaine clé défini dans le paquet de sécurité du gouvernement. Un groupe de travail conjoint du gouvernement fédéral et des États doit explorer les moyens d'améliorer la procédure de Dublin - les réglementations pour la déportation des demandeurs d'asile vers d'autres États européens responsables d'eux. C'était le cas pour l'auteur présumé de l'attaque de Solingen, qui aurait dû être déporté en Bulgarie.

Réunion confidentielle prévue

La réunion au ministère fédéral de l'Intérieur devrait comprendre, entre autres, la ministre fédérale de l'Intérieur Nancy Faeser, la ministre fédérale de la Justice Marco Buschmann, et la ministre fédérale des Affaires étrangères Annalena Baerbock. Les représentants des factions de la coalition sont également attendus. Pour la fraction de l'Union, Thorsten Frei est attendu. La Hesse représentera le côté de l'Union pour les États, et la Basse-Saxe celui de

