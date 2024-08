Conflit en cours dans les régions du Moyen-Orient - L'Union européenne est fermement attachée à la mise en œuvre des dispositions de l'accord de Paris.

Pas de Résultat Clair Pour L'instant : Les Discussions Pour Une Trêve Dans Le Conflit De Gaza Devraient Reprendre La Semaine Prochaine

Les négociations pour une trêve dans le conflit de Gaza reprendront la semaine prochaine. L'Égypte, le Qatar et les États-Unis, ainsi qu'Israël et Hamas, n'ont pas réussi à obtenir de percée, mais les discussions de deux jours à Doha ont été profondes et constructives, avec une "ambiance positive", selon un communiqué conjoint. Une autre grande session est prévue plus tard cette semaine au Caire, avec des négociateurs de niveau inférieur pour poursuivre les discussions afin de combler les divisions restantes.

Les négociations de Doha ont inclus des représentants de haut niveau des États-Unis, du Qatar et de l'Égypte, ainsi que le directeur du service de sécurité intérieure d'Israël, David Barnea. Hamas n'a pas participé, car il évite toute communication directe avec Israël ou les États-Unis. Cependant, le bureau politique de Hamas, sa représentation externe la plus importante, est situé à Doha, offrant un accès direct aux médiateurs égyptiens et qatariens. Les négociations étaient au point mort depuis plusieurs mois.

Nouvelle Stratégie Pour Combler Le Fossé

Les attentes pour une percée étaient maigres avant la réunion en raison de lénorme différence entre les positions d'Israël et de Hamas. Maintenant, il y a une stratégie pour minimiser le fossé restant, selon le communiqué conjoint. Elle s'aligne également sur les principes du plan de paix présenté par le président américain Joe Biden fin mai, que Hamas est réticent à renégocier. Des "équipes techniques" travailleront dans les jours à venir pour mettre en œuvre les propositions actuelles.

Le 7 octobre 2021, Hamas et d'autres groupes de la bande de Gaza ont attaqué le sud d'Israël, entraînant plus de 1 200 morts et 250 captifs. Israël a riposté par des frappes aériennes intenses et une offensive terrestre à Gaza. Selon le ministère de la Santé contrôlé par Hamas à Gaza, près de 40 000 personnes ont été tuées. Ce chiffre ne distingue pas entre civils et combattants et ne peut être indépendamment confirmé. Il représente environ 2 % de la population de 2,2 millions d'habitants de Gaza avant la guerre.

Réponse Mesurée D'un Responsable De Hamas

Un responsable de Hamas a réagi avec prudence à la fin des pourparlers. Les résultats obtenus par la direction de Hamas n'ont pas inclus toutes les propositions de Biden, qui ont été communiquées au groupe le 2 juillet. Le responsable senior de Hamas, Mahmud Mardaui, a déclaré à l'agence de presse allemande que les discussions devaient se concentrer sur la fin de la guerre, le retrait des forces israéliennes de Gaza et la levée du blocus israélien. Israël n'a pas encore publié de déclaration officielle sur les pourparlers.

Les pourparlers à Doha et maintenant au Caire visent non seulement à mettre fin au conflit dévastateur à Gaza, mais aussi à prévenir une plus grande escalade du conflit dans la région. Suite à l'assassinat du chef en exil d'Hamas, Ismail Haniyeh, et d'un commandant militaire de Hezbollah il y a deux semaines, à la fois le groupe militaire au Liban et l'Iran ont juré vengeance. Les deux sont alliés avec Hamas et pourraient potentiellement lancer une attaque coordonnée plus large contre Israël si une trêve est conclue à Gaza. Hezbollah a émis de nouvelles menaces dans une nouvelle vidéo de propagande.

Al-Manar, une chaîne de télévision proche de Hezbollah, a diffusé une vidéo de propagande du groupe, montrant semble-t-il un complexe de tunnels souterrains par lequel des camions transportant des roquettes sont transportés. Une voix dans la vidéo, attribuée au leader de Hezbollah Hassan Nasrallah, affirme que le groupe est plus fort que jamais grâce à ses armes. La voix menace également Israël, affirmant que le pays rencontrerait une réalité qu'il n'avait pas anticipée s'il devait déclencher une guerre contre le Liban. Hezbollah et Israël se sont échangé des tirs pendant des mois, entraînant la mort de dozens of civilians de part et d'autre de la frontière.

En mai, le président américain Biden a proposé un plan en trois phases pour mettre fin au conflit de Gaza. La première phase prévoit la libération d'un groupe particulier d'otages pendant une trêve de six semaines, en échange de la libération de prisonniers palestiniens détenus en Israël. Les deuxième et troisième phases visent à mettre fin définitivement aux combats, à libérer les otages restants et à lancer la reconstruction de la bande de Gaza extensively destroyed.

Complexité : Al-Sinwar

Jon Alterman du think tank américain CSIS a déclaré précédemment que la nomination de Yahya Al-Sinwar comme nouveau leader de Hamas, après l'assassinat de Haniyeh, rend moins probable une percée dans les négociations. "Haniyeh était un médiateur, Sinwar est un combattant", a déclaré Alterman. Avec Sinwar maintenant aux commandes, il est moins probable que Hamas accepte une fin des hostilités dans le cadre d'une trêve.

On pense qu'Hamas détient encore 115 personnes captives, dont beaucoup sont probablement déjà décédées. Des milliers d'Israéliens continuent de protester, réclamant un accord pour obtenir la libération des otages. De nombreux manifestants accusent le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu de saboter un accord et de céder aux demandes de ses partenaires de coalition ultra-religieux et d'extrême droite, sur lesquels Netanyahu dépend pour sa survie politique. Ces partenaires sont opposés à toute concession à Hamas.



