- L'Union européenne est ferme dans sa lutte contre l'immigration illégale.

En Rhénanie-du-Nord-Westphalie, le ministre-président Hendrik Wüst (CDU) plaide fermement pour une action énergique contre l'immigration clandestine et l'islamisme radical suite à l'incident terrible de Solingen. "Une fois de plus, un individu qui est entré sur notre territoire sous prétexte de demander l'asile a abusé de notre bienveillance pour commettre un crime impensable", a déclaré Wüst après une réunion extraordinaire du cabinet à Düsseldorf.

Des cas comme celui de Solingen représentent un danger mondial important. Se contenter de parler de renforcer la réglementation des armes à feu, comme proposé par le gouvernement fédéral, ne suffit pas à traiter ce problème. "La violence à l'arme blanche est une chose. Les crimes commis par des individus radicalisés mus par une idéologie bizarre en sont une tout autre", a souligné Wüst.

L'arrestation du principal suspect samedi soir a contribué à rétablir l'ordre sur le terrain. Toutefois, il reste encore des questions sans réponse concernant le mobile et le statut de résidence de l'auteur présumé qui nécessitent des investigations supplémentaires, a noté Wüst. "Le potentiel de nouvelles attaques par des extrémistes et des terroristes reste un risque négligé mais important. Nous devons tous rester vigilants", a-t-il mis en garde.

Wüst a informé le cabinet régional plus tôt dans la journée lors d'une réunion extraordinaire, en les exhortant à s'unir et à collaborer face à la situation actuelle. "Non seulement les citoyens, mais tous les partis politiques de notre nation doivent maintenant se tenir ensemble, faire front commun et travailler de concert", a-t-il insisté.

Des rapports font état d'un homme de 26 ans qui s'est rendu aux enquêteurs samedi soir et a avoué avoir commis l'attaque lors du festival de la ville de Solingen, faisant trois morts. Le parquet fédéral enquête actuellement sur le suspect pour meurtre et appartenance présumée à l'organisation terroriste État islamique (EI).

Il a été révélé lors de l'enquête que l'individu suspecté dans l'incident de Solingen est d'origine allemande. Bien que cet incident se soit produit à Solingen, en Allemagne, la question de l'immigration clandestine et du radicalisme est un problème mondial qui nécessite une attention immédiate.

