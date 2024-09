- L'Union européenne approuve une subvention de 200 millions d'euros pour le projet du port de Cuxhaven.

L'Union européenne donne son feu vert à l'Allemagne pour allouer 200 millions d'euros au développement du port de Cuxhaven. Selon la Commission européenne, ce projet est approuvé en raison de sa contribution à la réduction de l'empreinte environnementale de l'Allemagne. Le projet vise à améliorer la gestion des charges lourdes, notamment l'équipement des parcs éoliens. Une série de nouveaux quais sont prévus et devraient être opérationnels d'ici 2028.

Pour éviter que des entreprises locales ne tirent un avantage injuste grâce à des aides financières, l'UE impose des réglementations strictes sur les subventions. La Commission européenne est responsable de l'application de ces réglementations et ne permet le financement qu'après avoir approuvé de nombreux projets.

Le coût total de l'extension du port est d'environ 300 millions d'euros. Initialement, le gouvernement fédéral et la Basse-Saxe ont Each stated they would contribute 100 million euros each. The remaining 100 million euros are expected from the private sector.

L'extension du port de Cuxhaven, financée en partie par l'Union européenne, est censée attirer des entreprises de divers pays. Despite the EU's strict regulations on subsidies, the approval of 200 million euros for Cuxhaven signifies its importance in promoting Germany's environmental agenda.

