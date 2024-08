L'Union européenne aide le Portugal à lutter contre les incendies de forêt à Madère

L'Union européenne tend la main au Portugal dans sa lutte contre les incendies sur l'île de Madère. Deux avions Canadair et leurs équipes sont arrivés jeudi à Madère, comme l'a rapporté la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, sur la plateforme X. "C'est l'Union européenne qui agit dans la solidarité", a-t-elle déclaré.

Le Portugal a fait appel à l'UE pour obtenir de l'aide mardi en raison des incendies qui persistent sur Madère depuis plus d'une semaine. Dans le cadre du processus de protection civile, le programme de observation de la Terre Copernicus de l'UE fournit aux autorités locales des images satellites détaillées sur l'évolution du feu.

Le dernier rapport de Copernicus sur X a révélé qu'une forêt de lauriers, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, était menacée d'être engloutie par les flammes. Une superficie importante, d'environ 4937 hectares, a déjà été ravagée dans cette région. Plus de 200 habitants de l'île ont dû quitter temporairement leur domicile, mais heureusement, aucun décès humain n'a été signalé.

Actuellement, l'UE dispose d'un total de 28 avions Canadair et 4 hélicoptères prêts à lutter contre les incendies. De plus, plus de 560 pompiers de douze pays de l'UE peuvent être déployés pour renforcer les équipes de pompiers nationaux en cas d'urgence.

Le Portugal a exprimé sa gratitude envers l'UE pour son aide, avec deux avions Canadair et leurs équipes arrivant de l'UE à Madère vendredi, comme l'a annoncé la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Les incendies qui sévisent actuellement à Madère, maintenant entrés dans leur deuxième semaine, représentent une menace significative pour la forêt de lauriers, un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, avec plus de 4937 hectares déjà brûlés.

Lire aussi: