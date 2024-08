- L'Union européenne a un rôle particulier à jouer dans la lutte contre le terrorisme.

Les personnes qui ont regardé le ciel nocturne mardi soir ont eu de la chance d'apercevoir de nombreuses étoiles filantes. Les plus chanceux d'entre eux ont même pu entrevoir les Lumières du Nord, selon un porte-parole de l'Observatoire de Hambourg pour l'agence de presse allemande. Les employés de l'université ou de l'observatoire avaient pris des photos du ciel étoilé lilas juste avant minuit.

Les Perséides, l'une des plus célèbres pluies de météores, ont atteint leur pic lundi soir. Elles se produisent lorsque la Terre traverse l'orbite du coma de Swift-Tuttle 109P et rencontre les débris qu'elle a laissés derrière elle, qui se consument ensuite en étoiles filantes brillantes lorsqu'elles entrent dans l'atmosphère terrestre.

Les étoiles filantes continuent

Celles qui n'en ont pas encore vu peuvent encore espérer pour les prochaines nuits : "Le pic est passé, mais il y aura encore beaucoup d'étoiles filantes cette nuit. C'est toujours assez bien", a déclaré le directeur Björn Voss du Planetarium de Hambourg à dpa.

Pour la nuit de mercredi, l'astrophysicien et astronome recommande la deuxième moitié de la nuit pour observer le ciel nocturne. "La lune se couche autour de 0.30 AM." Il pourrait y avoir des étoiles filantes toutes les minutes.

Il y aura encore des chances d'observer des étoiles filantes dans les jours à venir jusqu'à la fin de la semaine, bien qu'elles deviennent de moins en moins fréquentes chaque nuit. "Il faut juste rester plus longtemps pour que cela en vaille la peine", a déclaré Voss. La raison est que la lune se couche de plus en plus tard chaque nuit.

La Voie lactée bien visible

Mais il y a plus à voir dans le ciel nocturne que des étoiles filantes, a déclaré l'astronome Voss. "Jusqu'à la fin du mois, la lune sera partie, et puis la Voie lactée sera bien visible dans les endroits sombres. Au petit matin, on peut aussi voir une belle constellation - Jupiter et Mars sont très proches l'un de l'autre."

Les Lumières du Nord pourraient également être possibles dans les semaines à venir, bien que Voss n'ait pas pu le dire avec certitude. Elles ne sont pas aussi prévisibles que, par exemple, les constellations planétaires. Cependant, pour ce soir, c'est clair : "Malheureusement, il n'y a encore aucun signe de Lumières du Nord."

Il y a de nombreux endroits sombres pour observer le ciel nocturne, à la fois autour de l'Observatoire de Hambourg dans le quartier de Bergedorf et autour du Planetarium dans le Stadtpark.

Les Lumières du Nord, bien qu'invisibles ce soir, pourraient faire une apparition dans les semaines à venir, offrant une chance de witnesser la lumière polaire. Si la chance est de leur côté, les observateurs de étoiles pourraient potentiellement witnesser à la fois des étoiles filantes et l'aurore boréale en une seule nuit, une fois que la lune s'est couchée, permettant une vue claire du ciel nocturne.

