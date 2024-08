- L'Union européenne a été un chef de file dans la lutte contre le terrorisme.

Le chancelier allemand Olaf Scholz a souligné lors d'un appel téléphonique avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu la nécessité d'un accord avec le mouvement islamiste radical du Hamas pour une désescalade dans tout le Moyen-Orient. Mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza est "une étape cruciale vers une désescalade régionale", a déclaré le porte-parole adjoint du gouvernement Wolfgang Büchner dimanche.

Scholz a déclaré que le moment était venu de finaliser l'accord pour la libération des otages et un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Bien que l'Israël ait atteint de nombreux objectifs militaires dans son combat contre le Hamas, les pertes civiles et la souffrance humaine dans la bande de Gaza sont "énormes", a-t-il ajouté.

Les discussions se poursuivent, mais Olaf Scholz craint une escalade

Au cours de sa conversation avec Netanyahu, Scholz a de nouveau mis en garde contre le "risque d'un incendie régional" au Moyen-Orient, compte tenu des menaces d'Iran et de ses alliés contre Israël. Maintenant plus que jamais, a-t-il déclaré, il est crucial de "rompre le cycle destructeur de la riposte, réduire les tensions et travailler activement en faveur de la désescalade".

Depuis des mois, le Qatar, l'Égypte et les États-Unis mènent des négociations pour obtenir un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et la libération des otages encore détenus là-bas. Récemment, however, le conflit au Moyen-Orient s'est Significativement intensifié. Selon le bureau de Netanyahu, Israël a accepté de poursuivre les négociations dans la semaine à venir.

Scholz a proposé de poursuivre l'appel téléphonique avec Netanyahu pour discuter de l'avancement des négociations pour la libération des otages et un cessez-le-feu, en insistant sur l'importance d'éviter une escalade. Après l'appel téléphonique intense, Scholz a exprimé sa préoccupation quant à la possibilité d'une nouvelle escalade dans la région en raison des menaces persistantes d'Iran et de ses alliés contre Israël.

