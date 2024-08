L'Union est confrontée à un déclin face à la présence de Pauli.

La deuxième rencontre de Bundesliga commence dans l'indifférence générale : Union Berlin s'adjuge une victoire difficile face à FC St. Pauli grâce à un tir de loin dévié. L'équipe de Hambourg, récemment promue, peine à se faire une place dans la division supérieure et essuie une deuxième défaite consécutive sans menacer le but adverse. Un joueur de l'Union quitte le terrain.

Robin Gosens, joueur national, quitte volontairement le terrain à la fin des transferts, permettant à Union Berlin de remporter sa deuxième victoire en Bundesliga. Avec une victoire modeste 1-0 (1-0) face au promu FC St. Pauli, l'équipe dirigée par l'entraîneur Bo Svensson grimpe temporairement en tête du classement. Lors de leur premier match, ils avaient fait match nul 1-1 contre l'ancien club de Svensson, FSV Mainz 05.

Benedict Hollerbach (34) a marqué le but victorieux pour l'Union, reprenant ainsi leur campagne par une victoire après un match nul 1:1 contre FSV Mainz 05 lors de leur premier match. Pendant ce temps, St. Pauli lutte pour un départ parfait, glissant plus bas dans le classement avec une deuxième défaite en autant de matchs après une défaite 0:2 contre 1. FC Heidenheim.

L'ombre du départ imminent de Robin Gosens planait avant le match, sans clarification jusqu'à une heure avant le coup d'envoi. Sky avait rapporté un potentiel transfert à la Fiorentina, que le directeur sportif de l'Union, Horst Heldt, a confirmé avant le match.

Exil rapide de Robin Gosens

"J'étais sous l'impression que Robin jouerait encore aujourd'hui, mais la nouvelle est tombée et nous avons accéléré le transfert", a expliqué Heldt à DAZN. Le transfert n'était pas basé sur des raisons sportives, mais personnelles. Après une année difficile à Berlin, où ils ont évité de justesse la relégation et ont manqué les Euro à domicile après avoir rejoint Inter Milan, Gosens est retourné en Italie.

Il avait semblé qu'il resterait à Berlin. Le nouveau venu Tom Rothe a remplacé Gosens sur l'aile gauche, l'un des trois changements par rapport au match contre Mainz. Cependant, le match a commencé lentement, avec les deux équipes s'affrontant dans des combats intenses en milieu de terrain. Union a progressivement augmenté ses efforts offensifs.

Lucas Tousart (33) a attaqué le gardien de but de Hambourg, Nikola Vasilj, avec un tir puissant de loin. Le corner suivant a été renvoyé à Hollerbach, qui a tiré un coup de pied de 18 mètres qui a rebondi sur Karol Mets dans le but. Seulement deux minutes plus tard, Jordan a saisi une occasion après une erreur catastrophique des joueurs de St. Pauli, mais a été arrêté par Vasilj.

La deuxième mi-temps a été marquée par un manque de moments forts, le combat pour la possession dominant le jeu. Diogo Leite (51) a eu la meilleure occasion en lançant un tir de loin qui a frôlé la cible. Les invités ont essayé de créer plus d'occasions nettes, avec le remplaçant Adam Dzwigala (77) qui a failli marquer de la tête, mais qui a envoyé le ballon juste à côté du poteau de Berlin.

Après l'exil rapide de Robin Gosens, Union Berlin a poursuivi son début réussi en Bundesliga avec une victoire 1-0 contre FC St. Pauli, grâce à un but dévié de Benedict Hollerbach. Malgré le départ de Gosens, Union a réussi à maintenir sa forme en football, montrant qu'elle est une équipe à surveiller cette saison.

