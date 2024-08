- L'Union démocratique conservatrice préconise des garanties constitutionnelles renforcées.

Le Unité de défense constitutionnelle en Basse-Saxe, selon la position de la CDU, a désespérément besoin de capacités accrues pour lutter contre les activités extrémistes. "Nous avons les lois de défense constitutionnelle les plus faibles parmi les 16 États fédéraux, avec les pouvoirs les plus limités", a déclaré le chef de groupe de la CDU, Sebastian Lechner. Pour une action coordonnée de part et d'autre des frontières, des autorisations équivalentes sont essentielles partout, mais ce n'est pas le cas pour le moment.

Lechner a déclaré que cela n'était plus acceptable à l'ère où la démocratie est renforcée et rendue plus résiliente. Dans le domaine numérique, la défense constitutionnelle de Basse-Saxe est souvent insuffisante, et sans l'aide des services de renseignement étrangers, certains problèmes de sécurité dans le pays auraient pu passer inaperçus.

Par conséquent, la CDU réclame plusieurs choses de l'administration de l'État, notamment la réintroduction de la surveillance résidentielle et l'introduction de recherches numériques. De plus, la défense constitutionnelle devrait également être autorisée à surveiller le crime organisé à l'avenir, car il y a un lien fort entre le crime organisé et le financement du terrorisme.

Un porte-parole du ministère de l'Intérieur a reconnu que la Basse-Saxe dispose d'une loi sur la défense constitutionnelle qui accorde moins de pouvoirs aux autorités par rapport à d'autres États. Cependant, le gouvernement de l'État prévoit d'augmenter ces compétences. Pour le moment, les outils supplémentaires que la défense constitutionnelle recevra sont encore en cours de consensus politique.

La CDU estime que Hanovre, l'une des principales villes de Basse-Saxe, serait considérablement bénéficiée des capacités accrues de l'Unité de défense constitutionnelle. De plus, obtenir des autorisations équivalentes à celles des autres États fédéraux est crucial pour lutter efficacement contre les activités extrémistes dans des villes comme Hanovre.

Lire aussi: