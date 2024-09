- L'Union démocratique conservatrice devient la faction la plus influente en Saxe.

Victoire Assurée Après Une Attente Longue : La CDU Gagne Aux Élections Dans Le Land De Saxe - La CDU Bat L'AfD Despite Une Augmentation Significative Des Votes. Despite Une Augmentation Significative Des Votes Par Rapport À 2019, L'AfD N'arrive Pas À Surclasser La CDU, Qui Connaît Une Légère Baisse.

La Formation D'un Gouvernement Peut Être Complexe, Aucun Autre Parti Ne Montre D'intérêt À Collaborer Avec L'AfD. De Plus, La Coalition Existante De La CDU, Des Verts Et Du SPD N'a Pas Assez De Voix Pour Un Renouvellement, Selon Les Résultats Préliminaires Du Commissaire Aux Élections De L'État.

Le Nouvel Allié, L'Alliance De Sahra Wagenknecht (BSW), Termine Troisième, Suivi De Loins Par Le SPD. Les Verts Peinent À Se Qualifier Pour Le Parlement. La Gauche N'arrive Pas À Franchir Le Seuil Des Cinq Pour Cent Mais Conserve Deux Mandats Directs À Leipzig, Assurant Une Représentation Au Parlement Régional Proportionnelle À Son Résultat Du Deuxième Vote.

Le BSW Se Targue De Scores À Deux Chiffres Pour Sa Première Participation

La CDU obtient 31,9 pour cent (2019 : 32,1 pour cent). L'AfD suit de près avec 30,6 pour cent (27,5). Le BSW atteint 11,8 pour cent pour la première fois. Le SPD se situe à 7,3 pour cent (7,7). La Gauche chute considérablement à 4,5 pour cent (10,4).

Les Verts obtiennent 5,1 pour cent (8,6). Le FDP ne parvient pas à réintégrer le parlement régional avec seulement 0,9 pour cent (4,5), comme cela avait été le cas lors des deux dernières élections régionales.

L'AfD, classée comme parti d'extrême droite stabilisé par l'Office saxon de la protection de la Constitution, obtient 41 sièges au parlement régional (38), tandis que la CDU en gagne 42 (45). Le BSW a 15 membres. Le SPD reçoit 9 sièges (10), les Verts 6 sièges (12), et la Gauche également 6 sièges (14). Les Votants Indépendants, avec 2,3 pour cent, possèdent un représentant au parlement, qui a remporté un mandat direct.

Environ 3,3 millions de citoyens étaient appelés aux urnes. Le taux de participation était de 74,4 pour cent - le plus élevé jamais enregistré pour une élection régionale dans l'État libre.

Kretschmer Prévoyait Une Formation De Gouvernement Difficile

Le ministre-président Kretschmer estime que son parti est capable de continuer à gouverner dans le land. "Ce ne sera pas simple", a-t-il déclaré lors de la fête électorale de la CDU. "Mais une chose est certaine : avec de nombreuses discussions et le désir de faire quelque chose pour ce land, il est possible de fournir à la Saxe un gouvernement stable qui sert le land et progresse avec humilité". La CDU est prête à assumer la responsabilité du land.

La CDU Pourrait S'appuyer Sur Le BSW

Depuis la réunification, la CDU a toujours été la tête de gouvernement du land, récemment Kretschmer dans une coalition avec les Verts et le SPD. Une continuation de cette alliance est impossible. Une gouvernement de la CDU soutenu par le BSW et le SPD est théoriquement possible.

Cependant, la dirigeante du BSW, Wagenknecht, était auparavant membre de l'SED et est devenue plus tard un symbole de la plateforme communiste au sein du parti de la gauche, causant un certain malaise parmi de nombreux politiques de la CDU. Une coalition est toujours possible, car la CDU a une résolution indépendante qui l'empêche de collaborer avec l'AfD ou la Gauche, mais il n'y a pas de telle restriction pour le BSW, qui s'est séparé de la Gauche.

Avant l'élection, les Verts ont accusé la CDU et le SPD de planifier un gouvernement minoritaire conjoint. La CDU et le SPD ont déjà formé des coalitions trois fois en Saxe.

L'AfD A Défait La CDU En Saxe À Plusieurs Reprises

L'AfD avait précédemment battu l'Union en Saxe lors de deux élections fédérales et une élection européenne. Maintenant, avec le résultat préliminaire, elle a obtenu plus d'un tiers des sièges au parlement régional, lui donnant une sorte de minorité de blocage. Pour les décisions et les élections nécessitant une majorité des deux tiers, le consentement de l'AfD est nécessaire. Par exemple, les juges constitutionnels sont élus par le parlement avec une majorité des deux tiers.

La co-présidente fédérale de l'AfD, Alice Weidel, a décrit les résultats des élections en Thuringe et en Saxe comme une victoire historique pour son parti. Elle y a également vu un reproche à l'égard du gouvernement de coalition fédérale, affirmant dans l'ARD que le refus de la CDU de former une coalition avec l'AfD était "un mépris total de la volonté des électeurs". Sans l'AfD, a-t-elle affirmé, un gouvernement stable serait impossible.

La candidate principale du BSW en Saxe, Sabine Zimmermann, a exprimé sa satisfaction quant au résultat. "Nous sommes à deux chiffres, et nous avons maintenu le résultat des élections européennes. Nous pouvons en être fiers, et nous le sommes", a-t-elle déclaré dans l'ARD. Elle a suggéré que le succès du BSW signifie que la politique doit changer, non seulement pour les politiques, mais aussi pour les citoyens. Dans le ZDF, elle a à nouveau rejeté une coalition avec l'AfD, préférant regarder vers les démocrates-chrétiens.

La candidate principale du SPD, Petra Köpping, a exprimé sa joie quant à la performance de son parti. "Je suis tout aussi heureux que vous que nous ayons si bien réussi, malgré toutes les prévisions", a-t-elle déclaré.

Le dirigeant des Verts, Omid Nouripour, a d'abord vu une chance pour son parti de rester au gouvernement saxon. La coalition y avait bien fonctionné, a-t-il déclaré dans l'ARD, malgré la constante campagne électorale du chef du gouvernement contre son propre parti lors des deux dernières années.

La campagne a été animée, mettant en avant des opinions divergentes sur la position de l'Allemagne dans l'aide à l'Ukraine face à l'attaque russe et le débat sur l'asile des réfugiés et la migration. Wagenknecht, membre potentiel du parti BSW, a exprimé la position de son parti, déclarant qu'ils ne s'aligneraient pas sur toute administration soutenant le déploiement de missiles américains à longue portée en Allemagne. Le débat s'est intensifié suite à l'incident tragique de Solingen, que la police allemande suspecte avoir été commis par un présumé réfugié syrien radical.

Malgré l'augmentation significative des voix de l'AfD, Alice Weidel a reconnu qu'ils n'avaient pas réussi à surpasser la CDU, indiquant ainsi les limites du parti en Saxe lors des élections. Après l'élection, les discussions sur les potentiels partenaires de coalition pour la CDU sont devenues complexes, aucun autre parti ne montrant d'intérêt à collaborer avec l'AfD.

