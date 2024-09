L'Union démocratique conservatrice détient actuellement une avance substantielle.

18:21 jeudi : La CDU devance l'AfD en Saxe selon les résultats préliminaires

Les données préliminaires d'ARD et ZDF indiquent que la CDU est en tête de l'AfD en Saxe. À la fois Infratest Dimap (ARD) et le groupe de recherche Wahlen (ZDF) sont d'accord, plaçant la CDU environ un point de pourcentage devant. La CDU est projetée pour obtenir 31,5 à 31,8 pour cent des voix, tandis que l'AfD est attendue pour recevoir 30,4 à 30,8 pour cent. Initialement, le groupe de recherche Wahlen a révélé une course serrée entre la CDU et l'AfD, mais l'AfD s'est rapprochée après un léger avantage de la CDU. En revanche, ARD a constamment montré la CDU loin en tête.

18:21 jeudi : Le souhait de Ramelow pour la nuit peu probable de se réaliser

Le parti de gauche se retrouve avec des pertes importantes lors des élections régionales de Thuringe, ce qui pourrait conduire au départ du ministre-président sortant Bodo Ramelow. Le souhait de Ramelow pour la nuit - empêcher l'AfD de obtenir un tiers de tous les votes et bloquer les décisions avec une majorité des deux tiers - semble peu probable de se réaliser. L'AfD semble avoir atteint cet objectif.

18:13 jeudi : Le SPD en chiffres à un seul chiffre, Klingbeil reste avec Scholz

Le chef du SPD Lars Klingbeil a rassuré le chancelier Olaf Scholz du soutien continu de son parti malgré les mauvais résultats aux élections régionales de Thuringe et de Saxe. Dans une interview avec ZDF, Klingbeil a déclaré : "En tant que président fédéral du parti, j'attends de tout le monde qu'il travaille maintenant plus dur qu'avant". Le parti doit collectivement travailler à regagner le soutien des électeurs, a ajouté Klingbeil.

18:02 jeudi : Kubicki : "La coalition du feu a perdu son mandat"

Suite aux mauvais résultats des partis de la coalition aux élections de Saxe et de Thuringe, le vice-président du FDP Wolfgang Kubicki a appelé à des conséquences pour la coalition fédérale. "Les résultats des élections montrent : La coalition du feu a perdu son mandat", a tweeté Kubicki. Si une partie substantielle des électeurs rejette la coalition de cette manière, cela devrait avoir des conséquences. Les gens croient "que cette coalition nuit au pays", a déclaré Kubicki. Le FDP n'a pas réussi à dépasser le seuil de 5 pour cent dans les deux élections et est actuellement projeté pour recevoir environ 1 pour cent des voix.

17:41 jeudi : Höcke rate un siège direct en Thuringe

Le chef de fraction de l'AfD, Björn Höcke, n'a pas réussi à obtenir un siège direct au Parlement régional de Thuringe. Selon les informations de ntv, le parti assurera la place de Höcke au Parlement régional en faisant stepping down d'un autre député de l'AfD en sa faveur.

20:37 Saxe : Le parti de gauche susceptible de conserver des sièges au Parlement régional malgré un recul de 4 %

Malgré une perte de terrain importante, le parti de gauche est susceptible de conserver des sièges au Parlement régional de Saxe. Bien qu'ils n'aient pas atteint le seuil de 5 % avec les seconds votes, ils sont projetés à 4,3 % par ZDF. Cependant, deux candidats directs du parti de gauche dans les districts de Leipzig sont confortablement en tête de leurs opposants. Deux mandats directs pourraient potentiellement assurer au parti de gauche quelques sièges au nouveau Parlement régional. Ces deux vainqueurs potentiels pourraient également assurer les premières places sur la liste de leur parti, empêchant la coalition actuelle de CDU, SPD et Verts d'obtenir une majorité, obligeant le ministre-président Kretschmer à compter sur le BSW pour une majorité de gouvernement.

20:28 Thuringe : L'AfD continue de gagner

Dans la projection actuelle de ZDF pour les résultats des élections en Thuringe, l'AfD augmente

18:50 Höcke sur l'AfD en Thuringe : "La stratégie de barrage a échoué"En Thuringe, l'AfD est sur le point de devenir la force dominante dans le parlement régional. Selon le candidat principal Björn Höcke, la "stratégie de barrage" a échoué. During an interview with ntv, he described the election outcome as a "réalisation historique" and discussed potential government negotiations.

18:42 PM Ramelow : Le parti de gauche a été "renié"Le Premier ministre de Thuringe Bodo Ramelow attribue la "reniement" de son parti de gauche à deux facteurs : "D'abord, un CDU qui a constamment équilibré l'AfD et la gauche, en poussant l'exclusionnisme dans notre direction, malgré cinq années de collaboration gouvernementale", a déclaré le leader dans une interview avec ntv. Un autre facteur pour la chute de la gauche, selon Ramelow, était "un BSW qui avait prédit qu'il obtiendrait 17% des votes pour l'AfD, mais qui a vu ces votes basculer vers l'AfD". Cependant, Ramelow pouvait encore trouver du réconfort dans le taux de participation élevé.

18:26 PM Nouripour sur la victoire de l'AfD : "Mes pensées sont avec ceux qui sont préoccupés"L'AfD remporte plus de 30% dans les élections régionales de Saxe et de Thuringe, laissant les partis de la coalition derrière. Le chef du parti des Verts Omid Nouripour considère les résultats de l'AfD comme un "point de basculement" et un mandat pour défendre ensemble la démocratie.

18:13 PM Dernière projection pour la Saxe : La victoire de la CDU se préciseLa dernière projection de ZDF montre l'AfD et la CDU au coude à coude : les Démocrates chrétiens mènent avec 31,7%, à peine devant l'AfD avec 31,4% des votes. Le BSW obtient 11,4%, tandis que le SPD se taille une place avec 7,8%. Les Verts semblent plus assurés d'avoir un siège au parlement régional avec 5,5%, tandis que la gauche suit avec 4,3%.

18:08 PM Wagenknecht vise une coalition avec la CDU et éventuellement le SPD en ThuringeLa chef du BSW Sahra Wagenknecht cherche une coalition avec la CDU et éventuellement le SPD en Thuringe. "Nous espérons vivement pouvoir former un bon gouvernement avec la CDU, peut-être aussi avec le SPD", a déclaré Wagenknecht sur ARD. Les gens voulaient un gouvernement majoritaire stable après cinq ans de gouvernement minoritaire, qui traiterait des problèmes pressants comme la "sévère pénurie d'enseignants" en Thuringe, a insisté la chef du BSW. En même temps, les gens voulaient un gouvernement régional qui défendrait la "paix, la diplomatie" et s'opposerait au déploiement de missiles américains en Allemagne. L'idée de s'associer à l'AfD a été rejetée par la présidente du parti en Thuringe.

18:02 PM Dernière projection pour la Thuringe : Le succès de l'AfD continue de croîtreUne projection de ZDF pour le résultat des élections en Thuringe suggère que le succès de l'AfD continue de croître. Selon cela, les extrémistes de droite obtiennent 33,1% des votes dans l'État, avec la CDU qui suit à 24,3%. L'alliance de Wagenknecht génère 15% de zéro. La gauche, qui a encore Bodo Ramelow comme populaire ministre-président, perd presque 8 points de pourcentage et plane autour de 11,7%. Le SPD obtient 6,6%, tandis que les Verts obtiennent 4% des votes.

17:56 PM Goring-Eckardt : Le succès de l'AfD est un "choc démocratique" en AllemagneLa vice-présidente du Bundestag des Verts Katrin Goring-Eckardt considère le succès de l'AfD en Thuringe comme un "choc démocratique" pour l'Allemagne. Le chef du parti Omid Nouripour considère la déception de son parti comme "mineure" étant donné que l'AfD est devenue la force dominante dans un parlement régional.

17:48 PM Kretschmer sur la Saxe : "Nous avons toutes les raisons de célébrer"Le ministre-président sortant de Saxe Michael Kretschmer considère la CDU comme le pilier de la coalition gouvernementale. "Nous avons toutes les raisons de célébrer", a déclaré Kretschmer lors de la fête de son parti. "Nous avons terminé cinq années difficiles", a-t-il ajouté, mentionnant que les Saxons ont placé leur confiance dans la CDU plutôt que de voter par protestation. "Nous sommes bien conscients de la frustration du peuple avec ce qui se passe à Berlin."

17:39 PM Résultat préliminaire pour la Saxe : L'avance de la CDU sur l'AfD se resserreSelon les projections préliminaires de ZDF, l'avance de la CDU sur l'AfD dans l'élection régionale de Saxe s'est resserrée : la CDU ne mène

18:33 Weidel Revendique un Rôle pour l'AfD dans les Gouvernements de Thuringe et de SaxeLa présidente fédérale du parti AfD, Alice Weidel, revendique un rôle pour son parti dans les gouvernements de Thuringe et de Saxe. Elle déclare sur ARD que dans des circonstances normales, le parti le plus fort, à savoir l'AfD, devrait entamer des discussions exploratoires. "Les électeurs veulent que l'AfD soit impliquée dans le gouvernement", explique Weidel. "Nous représentons 30% des électeurs dans les deux États fédéraux, et sans nous, un gouvernement stable n'est même pas possible."

18:30 Kuhnert Admet les Résultats Modestes du SPD, Évoque le Risque de Sortir des Parlements RégionauxLe secrétaire général du SPD, Kevin Kuhnert, a admis les résultats modestes de son parti lors des élections en Thuringe et en Saxe. "Ce n'est pas une soirée de célébration pour le SPD", a-t-il déclaré sur ARD. Despite their difficulties, his party managed to avoid expulsion from the state parliaments. "Fighting is worth it, we are needed," Kuhnert said, adding that changes are required, such as providing more explanation and listening to voters. When asked about Chancellor Olaf Scholz, he said, "We need to explain our politics together."

18:23 Höcke Célébre le Résultat en Thuringe comme une "Victoire Historique"Le chef de faction AfD, Björn Höcke, considère le résultat en Thuringe comme "historique". L'AfD est le premier parti populaire de l'État fédéral, a-t-il déclaré sur MDR. "La sottise du mur de feu doit prendre fin", a ajouté Höcke, impliquant que le changement ne viendra qu'avec l'AfD.

18:21 Chrupalla Se Fait Fierté du Résultat en Thuringe, Recherche des Discussions avec Tous les PartisLe chef du parti AfD, Tino Chrupalla, a considéré le résultat de son parti comme sensationnel, le vote des électeurs signalant un changement politique dans les deux États fédéraux. L'AfD est ouverte aux discussions avec tous les partis. "En Saxe, nous sommes au coude à coude avec la CDU", l'AfD vise à gouverner pour le bien de Saxe.

18:17 Linnemann Écarte une Coalition avec l'AfD en Thuringe et en SaxeLe secrétaire général de la CDU, Carsten Linnemann, a écarté toute coalition avec l'AfD en Thuringe ou en Saxe. "Nous sommes très clairs à ce sujet", a-t-il déclaré sur ARD. La CDU formera des gouvernements à partir du centre du parlement, a-t-il déclaré, et est confiant de réussir. La CDU est le dernier parti populaire restant, le "rempart", et les partis de la coalition du trafic ont été punis.

18:13 Projection pour la Saxe : la CDU Devance Slightly l'AfD, BSW à 12%, les Verts et le SPD ProchesLa projection initiale pour l'élection régionale de Saxe montre la CDU avec 31,5% des voix, légèrement devant l'AfD avec 30%. Le BSW est la troisième force la plus forte, avec 12% des voix, tandis que le SPD reste dans le parlement régional avec 8,5%. Les Verts et le FDP sont proches de entrer au parlement régional, avec 5,5% et 4% respectivement, tandis que la Gauche est hors course avec 4%.

18:10 Projection pour la Thuringe : l'AfD en Tête, la CDU à la Traîne, BSW à 16%La projection initiale pour l'élection régionale de Thuringe indique une nette avance de l'AfD avec 30,5%, suivie de la CDU avec 24,5% et la Gauche avec 12,5%. Le SPD est représenté dans le parlement régional avec 7%, et le BSW est sur le point d'entrer au parlement régional avec 16%. Les Verts et le FDP restent en dessous de 5%.

18:01 l'AfD en Tête en Thuringe, BSW à Deux Chiffres en SaxeSelon la projection initiale après l'élection régionale de Thuringe, l'AfD est en tête, comme prévu. Le SPD dépasse le seuil de 5%, tandis que les Verts et le FDP sont en deçà. En Saxe, le BSW atteint un résultat à deux chiffres dès le départ. La CDU est légèrement devant l'AfD. La Gauche et le FDP ne seraient pas représentés au parlement régional, selon la projection, tandis que les Verts restent.

17:18 Höcke Risque de Ne Pas Entrer au Parlement de ThuringeLe chef de faction AfD en Thuringe, Björn Höcke, pourrait ne pas obtenir de siège au parlement régional futur. Ses collègues de parti réussis pourraient même représenter une menace pour lui. De nombreux candidats AfD dans les circonscriptions ont de bonnes chances de gagner un mandat direct. Cependant, Höcke affronte une forte concurrence de

15:52 Höcke vote à Lada - Ramelow avec son épouseLe chef de file de l'AfD en Thuringe et candidat principal, Björn Höcke, a voté tôt le matin. À 52 ans, Höcke s'est rendu à son bureau de vote situé à Bornhagen, dans le district d'Eichsfeld, au volant d'une Lada Niva, un véhicule tout-terrain russe populaire. Le ministre-président de 68 ans, Bodo Ramelow, a voté dans la capitale de l'État, Erfurt, accompagné de son épouse, Germana Alberti vom Hofe. Ramelow dirige le gouvernement de l'État depuis 2014, dernièrement à la tête d'une coalition minoritaire.

15:40 Taux de participation élevé en ThuringeEn Thuringe, 44,4 % des électeurs avaient voté à 14 h, soit une augmentation de plus de deux points par rapport aux dernières élections il y a cinq ans. Le commissaire électoral de l'État prévoit un taux de participation élevé, à l'exclusion des votes par courrier. En Saxe, le taux de participation était également plus élevé qu'en 2019, mais seulement marginalement, à 35,4 %. Cependant, le commissaire électoral de l'État s'attend à un taux de participation plus élevé pour les votes par courrier par rapport à 2019. Les bureaux de vote des deux États fermeront à 18 h.

15:13 Kretschmer espère que les partis de la coalition conserveront leur siège au parlement de l'État

14:40 Principaux sujets d'inquiétude pour la Saxe et la ThuringeUn sondage indique qu'environ un tiers des électeurs de Saxe et de Thuringe prévoient voter pour l'AfD lors des élections du 1er septembre. Le sondage met en évidence les principales préoccupations qui alimentent cette tendance, notamment l'immigration.

14:13 Höcke quitte promptement le bureau de vote During the Thuringia state election, AfD's leading candidate, Björn Höcke, cast his ballot in the early morning. He did not linger at the Bornhagen polling station and declined to speak to journalists on-site. In previous elections, Höcke consistently lost to the CDU candidate in his home district of Eichsfeld. This year, he switched to the Greiz constituency, although a likely defeat against the CDU remains a possibility.

13:50 Le taux de participation en Thuringe suit celui de 2019 à midi

En Thuringe, le taux de participation semble suivre de près les résultats des élections parlementaires précédentes. Selon le supervisor électoral de l'État, environ 32 % des électeurs inscrits avaient voté dans les bureaux de vote à midi, à l'exclusion des votes par courrier. En 2019, le taux de participation était de 31,2 % à cette heure. Il y a un plus grand intérêt pour l'élection de l'État par rapport aux élections précédentes cette année, telles que les élections européennes et locales tenues en juin, qui ont enregistré un taux de participation de 24,3 % à la même heure.

13:29 Un taux de participation élevé est prévu en SaxeUn taux de participation élevé est prévu pour l'élection de l'État en Saxe. À midi, 25,8 % des électeurs inscrits avaient voté, selon l'Office statistique de l'État à Kamenz. À la même heure lors de l'élection précédente de l'État en 2019, le chiffre était de 26,2 %. Les votes par courrier n'ont pas encore été inclus dans ces chiffres préliminaires. Les estimations indiquent que 24,6 % des électeurs inscrits exerceront leur droit de vote par courrier, comparativement à 16,9 % en 2019. L'office électoral de l'État signale que les élections se déroulent sans interruption.

13:11 von Lucke : Les résultats préliminaires des élections de l'État en Saxe et en Thuringe pourraient influencer la coalition de BerlinLes résultats préliminaires des élections de l'État en Saxe et en Thuringe n'ont pas encore été annoncés. Si le SPD ne parvient pas à obtenir un siège au parlement de l'État, le politologue Albrecht von Lucke a déclaré que cela marquerait un changement significatif, selon ntv. Dans une interview, il a analysé l'élection et ses implications potentielles.

12:44 La police enquête sur un comportement menaçant à un bureau de voteLa police de Gera enquête sur un incident potentiellement menaçant qui s'est produit à un bureau de vote. Un homme portant un t-shirt de l'AfD est entré dans le bureau de vote pour voter le matin, a rapporté un porte-parole de la police. Le gestionnaire du bureau de vote a demandé à l'homme de retirer son t-shirt en raison de l'interdiction de la publicité partisane dans le bureau de vote. L'homme a coopéré mais a menacé de revenir, mécontent de son traitement lors de son départ du bureau de vote. La police a recueilli une déclaration et a averti l'homme. De plus, la police d'Erfurt enquête sur des actes de vandalisme politique à proximité des bureaux de vote, sous forme de graffiti qualifiant Höcke de "Nazi".

12:15 Correctiv met en garde contre la désinformationLe réseau de recherche Correctiv met en garde contre la propagation d'une fausse allégation selon laquelle les signatures sur le bulletin de vote protègent contre la fraude électorale. En réalité, le bureau du commissaire électoral fédéral a confirmé à Correctiv que "le bulletin de vote ne doit pas être signé. La signature du bulletin de vote par le votant compromet le secret du bulletin de vote, rendant le bulletin de vote entier invalide".

11:51 Voigt espère une "stabilité des ratios de majorité"Le candidat principal de la CDU en Thuringe, Mario Voigt, a également voté. Il exprime l'espoir que "beaucoup de femmes et d'hommes de Thuringe iront aux urnes et exerceront leur droit de modeler l'avenir de notre État", a-t-il déclaré après avoir voté à Jena. Il espère également "une stabilité des ratios de majorité" pour permettre des progrès continuels pour l'État.

11:25 Sonneberg connaît une augmentation choquante des agressions d'extrême droiteSuite à la nomination d'un politique de l'AfD en tant que chef de district à Sonneberg, des individus préoccupés ont signalé une augmentation des cas de intimidation grave, entraînant la démission de nombreux individus de leurs postes. De plus, le nombre d'agressions d'extrême droite a apparemment quadruplé en un an, selon les rapports. Les experts relient cette augmentation au poste d'administrateur de district.

10:57 Kretschmer prononce un discours au bureau de vote Le ministre-président de Saxe, Kretschmer, qualifie l'élection régionale de "la plus cruciale en 34 ans". En votant à Dresde, il exprime sa gratitude envers les électeurs passés qui ont changé d'allégeance pour "la force unificatrice du centre politique", à savoir l'Union saxonne. Il poursuit en affirmant que cette compréhension partagée permettra un gouvernement dédié à servir la région. Les sondages indiquent une course serrée entre son CDU et l'AfD.

10:30 Ramelow discute du défi d'un gouvernement minoritaire Pour le ministre-président de Thuringe, Bodo Ramelow, le jour de l'élection est "une fête de la démocratie" - malgré le risque de perdre son poste. Suite à une interview de ntv, le politique du parti de gauche révèle ses raisons contre la promotion d'un gouvernement minoritaire et son scepticisme quant à la compétence du BSW.

09:59 Loew dénonce le lien historique de la date de l'élection L'historien Loew condamne la date du 1er septembre pour les élections régionales de Saxe et de Thuringe, car elle coïncide avec le 85ème anniversaire de l'invasion de la Pologne en 1939. Loew, directeur de l'Institut germano-polonais, argue que ce choix représente un mépris pour l'importance historique. En considérant la classification de l'AfD comme extrémiste de droite par les services de renseignement intérieurs des deux États, il conclut que le résultat probable - la victoire de l'AfD à Dresde et Erfurt - pourrait avoir des connotations historiques indésirables.

09:30 Élection prochaine en Saxe : "Le moment critique" Environ 3,3 millions d'électeurs éligibles en Saxe ont aujourd'hui l'opportunité de déterminer qui dirigera l'État dans le parlement de Dresde. Si le CDU perd sa position dominante dans l'État depuis 1990, le ministre-président de Saxe, Michael Kretschmer, considère l'élection comme étant d'une importance capitale.

09:05 Kretschmer accuse la coalition du feu tricolore de tactiques électorales précipitées Les politiques se sont réunis en Saxe pour l'élection d'aujourd'hui, avec Michael Kretschmer à la tête du parti CDU sortant et visant à maintenir la série de victoires du parti. En abordant les débats sur les réfugiés, le gouvernement du feu tricolore et le conflit en Ukraine lors d'une interview de ntv, Kretschmer met en avant sa perspective.

08:46 Jour de l'élection en Thuringe : principaux candidats Les citoyens de Thuringe décideront aujourd'hui de quel parti sera le leader de leur État fédéral d'environ 2,1 millions de personnes pour les cinq prochaines années. Si l'AfD, dirigée par Björn Höcke, se révèle être le parti le plus fort, les implications pourraient être importantes.

08:24 Les effets potentiels de démantèlement démocratique de l'AfD Les prévisions suggèrent que l'influence de l'AfD se renforcera considérablement lors des élections prochaines en Saxe et en Thuringe. La recherche suggère que cela représente une menace pour les institutions démocratiques, car la règle de loi pourrait être moins robuste que beaucoup le perçoivent.

08:00 Les bureaux de vote en Thuringe et en Saxe sont ouverts

Aujourd'hui, les nouveaux parlements régionaux de Thuringe et de Saxe seront élus. Dans les sondages, l'AfD semble dominer en Thuringe. Entre-temps, le CDU et l'AfD sont au coude à coude en Saxe. Les résultats préliminaires sont attendus vers 18h00, à la fermeture des bureaux de vote. Ces élections dans deux régions de l'Est de l'Allemagne serviront de test crucial pour la coalition du feu tricolore à Berlin.

