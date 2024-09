L'Union démocratique conservatrice (CDU) remporte la victoire aux élections de Saxe, dépassant l'Alternative pour l'Allemagne (AfD)

L'Union chrétienne-démocrate d'Allemagne (CDU), dirigée par le ministre-président Michael Kretschmer, qui est au pouvoir en Saxe depuis 1990, seul ou en partenariat, est prévue pour obtenir 31,5 % ou 31,8 % selon ARD et ZDF respectivement. L'Alternative pour l'Allemagne (AfD), avec Jörg Urban en tête de liste, suit de près avec 30,4 % ou 30,8 %. Le Parti social-démocrate de Bavière (BSW) est attendu pour recueillir 11,5 % à 12 %.

Le Parti social-démocrate d'Allemagne (SPD), actuellement au pouvoir en coalition avec la CDU et les Verts, est prévu pour obtenir 7,5 % ou 7,6 %. Les Verts sont projetés pour à peine franchir le seuil des 5 %, recevant 5,2 % à 5,5 %, ce qui garantit leur entrée au Parlement régional.

Selon les projections, le Parti de la gauche pourrait ne pas atteindre le seuil des 5 % avec 4,2 % à 4,8 %. Cependant, il pourrait potentiellement entrer au Parlement régional grâce à deux mandats directs à Leipzig et à une clause spéciale dans la loi électorale. Le Parti démocrate-libéral (FDP) a reçu très peu de voix et n'a pas été mentionné séparément dans les projections.

Un renouvellement de la coalition gouvernementale de la CDU, du SPD et des Verts pourrait ne pas suffire selon ces projections. Une coalition à trois de la CDU, du SPD et du BSW aurait une majorité, de même que les coalitions de la CDU et du BSW avec soit les Verts, soit la Gauche. Les coalitions avec l'AfD sont théoriquement possibles mais exclues par la CDU et les autres partis en Saxe.

Avant l'élection, Kretschmer a indiqué qu'il souhaitait éviter un renouvellement de la coalition avec les Verts. Les coalitions avec la Gauche sont impossibles pour la CDU en raison d'une résolution d'incompatibilité. Kretschmer ne s'est pas clairement positionné sur les alliances avec le BSW, mais a qualifié les conditions posées par le leader du BSW, Wagenknecht, pour la participation au gouvernement d'« inacceptables ».

Le dimanche, Kretschmer a déclaré aux supporters de la CDU à Dresde que, même si ce ne serait pas facile, ils pourraient encore former un gouvernement stable pour la Saxe. Il a ajouté que la formation du gouvernement nécessiterait « de nombreuses discussions » et « de la patience ». Mais la politique a une responsabilité, a-t-il ajouté, « La pire de toutes les options est de ne pas avoir de gouvernement du tout ».

Urban a exprimé son optimisme lors de la nuit électorale, estimant que son parti pourrait devenir la force la plus forte. Cependant, à mesure que le décompte des voix se poursuivait, cela semblait de moins en moins probable.

La candidate principale du BSW en Saxe, Sabine Zimmermann, a une fois de plus exclu une coalition avec l'AfD. Pour son parti, il est important que la politique change pour les citoyens, a-t-elle déclaré en vue des éventuelles discussions sur les coalitions. Elle a exprimé sa fierté quant au résultat électoral du BSW.

"Il appartient maintenant à la CDU de former un gouvernement démocratique stable dans ces circonstances difficiles", a expliqué l'équipe de candidats des Verts en Saxe, Katja Meier, Wolfram Günther et Franziska Schubert. Leur parti est, en tout cas, « ouvert aux discussions », ont-ils ajouté.

Dans le prochain Parlement régional, la CDU est prévue pour obtenir 41 ou 42 sièges, l'AfD 40 à 41. Le BSW obtiendra 15 ou 16 mandats, le SPD dix. Les Verts sont prévus pour obtenir sept sièges, la Gauche cinq ou six.

Il pourrait y avoir un record de participation électorale : elle s'élevait à 74 % selon Forschungsgruppe Wahlen pour ZDF, ce qui pourrait dépasser le précédent record de 72,8 % en 1990.

