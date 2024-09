- L'Union démocratique conservatrice (CDU) propose une enquête sur une prétendue manipulation électorale.

À la suite des élections régionales, le Parlement fraîchement élu de Saxe entame ses premières fonctions. Mercredi prochain, les factions CDU et SPD tiendront leurs premières réunions. Parallèlement, la CDU a commencé à explorer les terrains d'entente avec d'autres partis pour une éventuelle coalition gouvernementale.

Selon les déclarations du porte-parole du parti Paul Schäfer, la CDU a invité le Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), le SPD et les Verts à des discussions. L'AfD et la Gauche ont été exclus. Leur inaptitude a été résolue, éliminant ainsi toute collaboration avec eux.

L'Union chrétienne-démocrate (CDU) de Saxe a déclaré son incapacité à imaginer un partenariat avec l'AfD, le BSW et ne favorise pas non plus les Verts en tant que possible partenaire de coalition. Le président Sven Eppinger, qui a obtenu un siège à la CDU lors du dernier scrutin, propose "de nouvelles approches en matière de politique gouvernementale". Bien qu'il ne mentionne pas explicitement un gouvernement minoritaire, l'Union chrétienne-démocrate (CDU), sous son ancien nom Union des valeurs, avait Previously suggested such a model following the 2019 state election.

Enquête sur les manipulations électorales

La police a lancé des enquêtes concernant des allégations de manipulation électorale. Initialement, environ 100 bulletins de vote trafiqués ont été découverts dans deux circonscriptions électorales de Dresde. Des manipulations supplémentaires ont depuis été découvertes dans deux circonscriptions électorales de Radeberg et à nouveau à Dresde. Dans tous les cas, des individus inconnus avaient caché le choix de vote sur les bulletins de vote par correspondance, le remplaçant par le micro-parti d'extrême droite Sachsische Freiheit. Le Bureau d'enquête criminelle de l'État est maintenant chargé des enquêtes.

L'AfD lance une revue pour un bogue logiciel dans l'attribution des sièges

Après qu'un bogue logiciel ait affecté l'attribution des sièges pour le nouveau Parlement régional, l'AfD a lancé un processus de revue. Le chef de file de l'AfD Jörg Urban a déclaré : "Nous avons besoin d'une compréhension complète de la question", soulignant la nécessité d'une analyse d'erreur précise. "Si des irrégularités sont détectées, nous engagerons des poursuites judiciaires."

Un défaut logiciel a initialement entraîné l'attribution incorrecte de sièges pour les partis individuels. Après une revue, le comité électoral a corrigé l'attribution des sièges. En conséquence, l'AfD a maintenant 40 sièges, perdant ainsi sa minorité de blocage, ce qui rend plus difficile son aptitude à bloquer certaines décisions au sein du Parlement régional.

Réunions constitutives des factions au Parlement régional

La CDU sera représentée au Parlement par 41 hommes et femmes, quatre de moins qu'au début de la précédente législature. Un membre de la CDU a ultérieurement quitté la faction. Le SPD entre au Parlement avec dix membres, comme lors de la précédente législature. La faction des Verts prévoit d'organiser sa réunion constitutive le 17 septembre, potentiellement pour élire de nouveaux dirigeants. L'Alliance des Verts compte maintenant sept membres, contre douze Previously.

La Gauche prévoit d'établir sa faction le 24 septembre. Le retard est dû à la mission d'aide humanitaire prévue le même jour pour la présidente Susanne Schaper. Schaper, infirmière de formation, a régulièrement contribué au pays d'Asie du Sud-Est. Avec six membres, la Gauche a maintenant une présence réduite au 8e Parlement régional de Saxe, avec 14 membres Previously.

Seuls l'AfD et l'Alliance Sahra Wagenknecht (BSW) rapportent un personnel accru

L'AfD et l'Alliance Sahra Wagenknecht (BSW), nouvelles venues aux élections de Saxe, sont les seuls partis à signaler un personnel accru. Le BSW a envoyé 15 membres au Parlement, tandis que l'AfD a augmenté sa représentation de 38 à 40 membres, ayant perdu quatre membres lors de la précédente législature.

Le député CDU Marko Schiemann reste le membre le plus ancien du Parlement. Après les démissions du président du Parlement Matthias Rößer et de son adjoint Andrea Dombois (tous deux CDU), Schiemann reste le seul membre continu depuis 1990. Spécialiste renommé de la politique européenne et porte-parole de droite pour la fraction CDU, Schiemann est considéré comme une figure clé dans le développement de la constitution de Saxe.

Potentielle alliance nommée : Coalition de la mûre

Bien que la coalition ne soit pas encore formée en Saxe, de nombreux obstacles doivent être franchis, un nom a déjà été proposé : la Coalition de la mûre. En raison de l'absence d'un pays utilisant le noir (pour la CDU), le rouge (pour le SPD) et le violet (pour l'Alliance Sahra Wagenknecht) dans son drapeau national, le concept est inspiré de la nature.

La mûre est choisie comme nom d'emprunt car elle représente les couleurs des partis potentiels de la coalition à différents stades de maturité. Le terme "Coalition de la mûre" a été introduit pour la première fois par le politologue Karl-Rudolf Korte dans un essai.

Lors des dernières élections régionales de Saxe, l'Union chrétienne-démocrate (CDU) est arrivée en tête avec 31,9 % des voix, de justesse devancée par l'AfD (30,6 %). Avec le ministre-président CDU Michael Kretschmer qui exclut toute coopération avec l'AfD et le Parti de la gauche, l'Union chrétienne-démocrate (CDU) n'a d'autre choix que de former une coalition avec le BSW (11,8 %) et le SPD (7,3 %) ou le BSW et les Verts (5,1 %).

