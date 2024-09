L'Union démocratique conservatrice (CDU) et l'Alternative pour l'Allemagne (AfD) sont engagées dans une compétition acharnée en Saxe.

Dans les élections régionales récentes en Saxe, le parti dirigé par le ministre-président Michael Kretschmer, la CDU, est au coude-à-coude avec l'AfD. Selon les projections de l'ARD et du ZDF, le BSW, mené par Sahra Wagenknecht, devrait entrer pour la première fois au Parlement régional, dépassant le SPD et les Verts, qui étaient les anciens partenaires de coalition de Kretschmer.

Les projections électorales suggèrent que la CDU pourrait obtenir 31,5 à 32 pour cent, l'AfD 30 à 31,5 pour cent et le BSW 11,5 à 12 pour cent. Le SPD devrait obtenir un léger 7,5 à 8,5 pour cent, tandis que les Verts sont au bord du gouffre avec 5 à 5,5 pour cent. Malheureusement, à la fois la gauche et le FDP, projetés à 1 pour cent selon les données du ZDF, ne parviennent pas à entrer au Parlement régional.

En votant à un bureau de vote à Dresde, Kretschmer a décrit l'élection comme "déterminante". Il a exprimé sa gratitude envers de nombreuses personnes qui avaient "voté différemment" par le passé mais qui avaient maintenant choisi la "force centriste puissante en Saxe", indiquant son soutien à la CDU. Kretschmer croyait que cette compréhension commune leur permettrait de former un gouvernement qui servirait la région.

Historiquement, la CDU de Kretschmer a gouverné en coalition avec le SPD et les Verts, mais il a cherché à éviter une coalition avec les Verts à l'avenir. Il n'a pas rejeté la possibilité d'une alliance avec le BSW.

Si l'AfD parvient à obtenir un tiers des sièges au Parlement régional, elle acquerrait ce que l'on appelle une "majorité de blocage". Cela rendrait impossible l'adoption de toute modification constitutionnelle contre elle et elle pourrait également entraver la nomination de juges.

