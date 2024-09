L'Union démocratique conservatrice (CDU) en Thuringe propose des dialogues avec le Parti social-démocrate (SPD) et le Parti de gauche (BSW).

La situation en Thuringe est complexe, mais la CDU a fait savoir qu'elle pourrait entamer des dialogues : avec le BSW et le SPD. Même si cela pouvait mener à une coalition, ils n'auraient pas la majorité au parlement régional. Le parti rejette fermement une alternative plus stable.

La CDU de Thuringe a entamé des pourparlers préliminaires avec l'Alliance pour le Progrès et le Bien-être (BSW) et le SPD. Le secrétaire général de la CDU, Christian Herrgott, a déclaré que le comité exécutif de l'État lui avait donné mandat, ainsi qu'au président de la CDU de l'État, Mario Voigt, pour mener ces discussions. Pour l'instant, ces conversations ne portent pas sur la formation d'une coalition ou l'exploration de possibilités. Cette décision a été prise à l'unanimité par les membres du comité exécutif de l'État.

Herrgott a également souligné que la position de la CDU quant à l'incompatibilité reste valable. "C'est clair : nous ne travaillerons pas avec l'AfD. Nous l'avons affirmé avant les élections et cela s'applique toujours maintenant. C'est pareil pour une coalition avec la Gauche", a déclaré Herrgott. Il a fait savoir qu'ils étaient au début d'un "long, long et vaste processus".

Précédemment, le président fédéral de la CDU, Friedrich Merz, avait également souligné la résolution d'incompatibilité concernant l'AfD et la Gauche, et avait souligné que c'était aux associations d'État de Saxe et de Thuringe de gérer cela. Précédemment, le comité exécutif de l'AfD de l'État avait unanimement convenu d'exprimer son intérêt à parler avec le BSW et la CDU.

Impasse après les sièges

La CDU s'est classée deuxième aux élections régionales dimanche - derrière l'AfD, menée par la figure d'extrême droite Bjørn Höcke. Cependant, la situation après les élections est complexe. Une coalition CDU, BSW et SPD, souvent évoquée auparavant, n'aurait pas la majorité des sièges au nouveau parlement régional d'Erfurt, avec seulement 44 sièges. L'AfD et la Gauche, avec 44 sièges chacune, pourraient potentiellement s'y opposer, entraînant une impasse.

Le comité exécutif de la CDU de l'État a également abordé les questions de personnel : décidant unanimement que Voigt devrait se représenter comme chef de groupe parlementaire, et le député Andreas Bühl pour le poste de gestionnaire des affaires parlementaires.

La CDU a exprimé son intérêt à entamer des discussions avec l'Alliance pour le Progrès et le Bien-être (BSW), car le comité exécutif de l'État du BSW a exprimé son désir de parler avec eux. Malgré ces discussions, la CDU a réaffirmé sa position d'incompatibilité avec l'AfD et la Gauche, ce qui pourrait potentiellement compliquer les négociations de coalition.

