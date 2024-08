- L'Union démocratique conservatrice (CDU) de Hambourg préconise des politiques liées à la famille.

En approchant l'élection prochaine pour le Parlement de Hambourg en mars, l'Union chrétienne-démocrate d'Allemagne (CDU) accorde la priorité à la politique familiale aux côtés de la sécurité intérieure, de l'économie et de la circulation. Son leader, Dennis Thering, partage une profonde affection pour la politique familiale, visant à transformer Hambourg en une ville plus familiale en améliorant les heures de garderie et les terrains de jeu, ainsi que les installations sportives. "La politique familiale est ma passion", a déclaré Thering dans une interview avec l'agence de presse allemande.

En parcourant Hambourg, il est apparent que de nombreux aspects liés à la famille ont désespérément besoin d'attention, en particulier dans le district de Mitte. "L'état des terrains de jeu dans cette ville est lamentable", a déploré Thering. La CDU a critiqué l'absence d'améliorations, car de nombreux plaintes sont restées sans réponse pendant plus d'un an et demi, et pas un seul terrain de jeu n'a été rénové dans ces zones.

De même, l'état des toilettes scolaires est une source d'inquiétude. Thering a fait référence à une enquête menée par l'Association allemande d'aide à l'enfance, qui a rapporté que seulement 34 % des étudiants de Hambourg considéraient leurs toilettes scolaires satisfaisantes, comparé à la moyenne nationale de 44 %. "C'est inacceptable que Hambourg soit en retard dans cet aspect", a affirmé Thering.

L'investissement du gouvernement dans les installations sportives à Hambourg a connu certaines améliorations, mais la demande dépasse l'offre, avec de nombreux clubs déjà functioning à capacité. "C'est déplorable que les enfants et les jeunes attendent une place sur le terrain au lieu de jouer", a souligné Thering. Pour stimuler les sports récréatifs, les bureaux de district devraient accélérer et approuver les demandes de construction, d'expansion et de modernisation des clubs sportifs. En agissant ainsi, Hambourg peut aspirer à devenir une ville sportive familiale.

Thering plaide également pour une prolongation des heures de garderie dans les garderies. Actuellement, les enfants de Hambourg âgés de un an et plus qui ne sont pas encore à l'école ont droit à cinq heures de garderie avec le déjeuner, indépendamment de l'emploi ou des revenus de leurs parents. Thering vise à augmenter cette période à dix heures. "C'est ma manière de faire de la politique familiale qui aide les familles ayant des enfants, en particulier celles ayant plusieurs enfants", a-t-il déclaré.

De plus, Thering a proposé un plan pour soutenir les familles ayant des enfants dans l'achat de leur première maison grâce à une "allocation de Hambourg". Selon lui, 10 000 euros seront remboursés à chaque premier acheteur, avec un plafond maximum de 20 000 euros pour deux acheteurs, et 5 000 euros pour chaque enfant. Cette initiative a été annoncée dans le "Hamburger Abendblatt".

