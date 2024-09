- L'Union démocratique conservatrice (CDU) a désigné Alexander Dierks comme président du Parlement de l'État.

Alexander Dierks, du CDU, choisi comme potentiel prochain président du Landtag par sa faction

Dierks a été choisi par son parti comme potentiel futur président du Landtag, selon un communiqué. Il a obtenu 76% des voix, selon le communiqué. Historiquement, le plus grand groupe au Parlement, en l'occurrence les Démocrates chrétiens, a le droit de proposer un candidat pour le poste de président du Landtag.

Le chef de la faction, Christian Hartmann, a loué Dierks, le décrivant comme "bien adapté pour ce rôle important". Malgré son jeune âge, Dierks est un parlementaire expérimenté qui a constamment ponts divers points de vue. "Alexander Dierks représente l'amélioration de l'unité sociale et a la capacité d'accomplir cette tâche impartialement", a-t-il ajouté.

Confident de Kretschmer

Originaire de Bade-Wurtemberg, Dierks a terminé ses études secondaires à Dresde et a obtenu une maîtrise en "Politique en Europe" à Chemnitz. Depuis 2017, le trentenaire de 36 ans sert comme secrétaire général de l'association d'État du CDU. Dierks est connu comme un confident du ministre-président Michael Kretschmer. Au Landtag, il s'est forgé une réputation d'expert en politique sociale et de santé.

Le précédent président du Landtag, Matthias Rößler (69), a décidé de ne pas se représenter aux dernières élections régionales. L'élection du président aura lieu lors de la première séance du nouveau Landtag, la date limite étant le 1er octobre. Une simple majorité des 120 députés est requise pour l'élection.

Aux élections régionales qui ont eu lieu dimanche dernier, l'Union saxonne est sortie vainqueur avec 31,9% des voix, devançant de peu l'AfD avec 30,6%.

Le rôle de Dierks en tant que confident du ministre-président Michael Kretschmer et son expertise en politique sociale et de santé au Landtag seront sans doute bénéfiques lors des prochaines tentatives du parti d'améliorer l'unité sociale, comme l'a suggéré le chef de la faction Christian Hartmann. Avec la potentielle nomination de Dierks comme prochain président du Landtag, le CDU vise à maintenir son influence dans la promotion de l'unité et de la bonne gouvernance au sein du Parlement.

