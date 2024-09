- L'Union de préservation de la nature NABU a critiqué l'alliance vert-noir de la RNV pour ses mauvaises performances.

Après deux ans de gouvernement noir-vert, NABU NRW a inculpé la CDU et les Verts de ne pas tenir leurs engagements en matière de préservation de la faune et de la biodiversité. Malgré la promotion vigoureuse des sources d'énergie renouvelable, "nos préoccupations, exprimées par tous les groupes de conservation de la nature (...), ont été totally ignorées", a affirmé la présidente de NABU en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Heide Naderer, lors de la présentation du rapport annuel. L'avancement des sources d'énergie renouvelable est apparemment en train de miner la protection de la faune.

La taxe sur les ressources de gravier et de sable, prévue dans l'accord noir-vert pour cette année pour réglementer l'utilisation des ressources, a apparemment disparu dans l'oubli, selon Naderer. La poursuite d'un deuxième parc national en Rhénanie-du-Nord-Westphalie est au bord de l'effondrement, ce qui, selon Naderer, serait un autre projet raté du gouvernement de l'État. Pour les années à venir, le sujet des parcs nationaux est apparemment tabou, comme elle l'a dit, "considérant que c'est quelque chose de brûlé".

La "programme d'État généreusement financé" proposé par la coalition noir-vert pour maintenir la biodiversité sera supprimé du budget de l'État 2025, a poursuivi Naderer dans sa critique. L'association n'a toujours pas entendu parler de la table ronde sur la biodiversité promise, et le doublement proposé du budget de la conservation de la nature n'a pas abouti.

Naderer a critiqué à la fois la ministre de l'Agriculture de la CDU, Silke Gorißen, et les ministres de l'Environnement et de l'Économie des Verts, Oliver Krischer et Mona Neubaur. Elle a affirmé qu'elle ne pouvait déceler aucune influence verte au ministère de l'Économie, "quel que soit le domaine". Cependant, les défenseurs de la nature s'attendent également à ce que la CDU respecte son éthique chrétienne et cultive son identité unique.

Le nombre d'adhérents de NABU NRW a augmenté année après année et a atteint environ 126 850 membres à la fin de 2023, soit une augmentation de 4 450 par rapport à l'année précédente. Le taux d'adhésion a augmenté davantage cette année, dépassant 129 000 membres. Selon le directeur général de NABU, Jonas Krause-Heiber, la hausse du soutien est attribuable à "la crise de la nature locale prenant de l'ampleur dans l'opinion publique" et aux gens souhaitant participer. De plus, NABU démontre son influence grâce à des projets locaux et des mesures simples et non bureaucratiques.

