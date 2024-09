- L'Union chrétienne-démocrate (CDU) occupe une position de leader en Saxe, dépassant l'Alternative pour l'Allemagne (AfD) -BSW à la troisième place.

Victoire étroite pour la CDU aux élections de Saxe : la CDU conserve le pouvoir, devançant à peine l'AfD. Selon les chiffres de l'ARD (21h00) et du ZDF (21h30), l'AfD a connu une croissance significative par rapport aux élections de 2019, mais n'a pas réussi à dépasser l'Union légèrement en baisse. La formation d'un gouvernement pourrait s'avérer difficile, aucun des autres partis ne souhaitant collaborer avec l'AfD, et la coalition actuelle de la CDU, des Verts et du SPD est insuffisante.

La nouvelle alliance, l'Alliance de Sahra Wagenknecht (BSW), se place en troisième position, le SPD étant très loin derrière. Les Verts sont sur le point de rater l'entrée au Parlement régional. Le parti de la Gauche échoue à franchir le seuil des cinq pour cent et risque d'être évincé du Parlement.

Le BSW obtient des scores à deux chiffres lors de son lancement

Les projections indiquent que la CDU obtiendra 31,5 à 31,8 pour cent (32,1 pour cent en 2019), l'AfD la talonnant de près avec 30,4 à 30,8 pour cent (27,5). Le BSW fait ses débuts avec 11,5 à 11,9 pour cent. Le SPD enregistre 7,4 à 7,6 pour cent (7,7), tandis que le parti de la Gauche chute à 4,4 à 4,8 pour cent (10,4), restant sous le seuil des cinq pour cent.

Les Verts sont également en danger avec 5,2 à 5,5 pour cent (8,6). Une fois de plus, le FDP ne parvient pas à entrer au Parlement régional, comme lors des dernières élections régionales. Les partis ayant moins de cinq pour cent peuvent encore infiltrer le Parlement s'ils obtiennent deux mandats directs grâce à leurs résultats de vote secondaire.

L'AfD, considérée comme un parti d'extrême droite par l'Office saxon de la protection de la Constitution, devrait obtenir 40 sièges (38), tandis que la CDU en obtiendra 41 à 42 (45). Le BSW comptera 15 à 16 membres. Le SPD aura 10 sièges (10), et les Verts en auront 7 (12).

Environ 3,3 millions de citoyens étaient appelés à voter, avec un taux de participation de 73,5 à 74,0 pour cent.

Kretschmer prévoit une formation de gouvernement difficile

Le ministre-président Kretschmer estime que son parti est capable de continuer à gouverner après les premiers résultats. "Ce ne sera pas facile", a déclaré Kretschmer lors de la fête électorale de la CDU. "Mais une chose est certaine : avec de nombreuses conversations et la volonté de faire quelque chose pour cette région, il est possible de créer un gouvernement stable pour la Saxe qui serve la région et avance avec humilité." La CDU est disposée à continuer à assumer la responsabilité de la région.

La CDU pourrait s'appuyer sur le BSW

Depuis la réunification, la CDU fournit constamment le chef du gouvernement de l'État, avec Kretschmer actuellement gouvernant dans une coalition avec les Verts et le SPD. Selon les projections, cette coalition ne sera pas suffisante pour continuer. Une alliance CDU-BSW-SPD est mathématiquement possible.

Cependant, de nombreux politiques de la CDU sont réticents quant au leader du BSW, Sahra Wagenknecht, qui était autrefois membre de l'SED et est devenue plus tard un symbole de la plateforme communiste dans le parti de la Gauche. Malgré cela, une coalition est possible, car la CDU a une interdiction de collaborer avec l'AfD et le parti de la Gauche, mais pas pour le BSW, qui s'est séparé du parti de la Gauche.

Avant l'élection, les Verts ont accusé la CDU et le SPD de planifier un gouvernement minoritaire conjoint. La CDU et le SPD ont déjà coopéré dans trois coalitions en Saxe.

L'AfD a précédemment surpassé la CDU en Saxe à plusieurs reprises

L'AfD avait précédemment surpassé l'Union en Saxe lors de deux élections fédérales et une élection européenne. Si elle remporte maintenant plus d'un tiers des sièges au Parlement régional, elle obtiendrait une sorte de minorité de blocage : pour les décisions et élections nécessitant une majorité des deux tiers, l'approbation de l'AfD serait nécessaire. Par exemple, les juges constitutionnels sont élus par le Parlement avec une majorité des deux tiers.

La co-présidente fédérale de l'AfD, Alice Weidel, a décrit les résultats des élections en Thuringe et en Saxe comme un exploit historique pour son parti. En même temps, elle a déclaré dans l'ARD qu'il s'agissait d'un rejet du gouvernement de coalition fédérale. Weidel a également critiqué la position de la CDU d'exclure une coalition avec l'AfD, la qualifiant de "mépris flagrant de la volonté des électeurs". Sans l'AfD, a-t-elle déclaré, un gouvernement stable serait impossible.

Le leader du parti Vert, Omid Nouripour, a initially vu une opportunité pour son parti de rester au gouvernement de Saxe. La coalition y fonctionnait bien, a-t-il déclaré dans l'ARD, "même si le ministre-président a campagne contre son propre peuple pendant les deux dernières années".

L'atmosphère politique était intense, avec le conflit Russie-Ukraine et la position de l'Allemagne en tant qu'alliée de Kiev au sein de l'OTAN causant une profonde division. Wagenknecht a souligné que le BSW devait rejeter sans ambiguïté le déploiement de missiles américains à longue portée en Allemagne pour pouvoir rejoindre un gouvernement.

Le débat sur l'immigration et l'asile a été exacerbé par une tragique attaque au couteau à Solingen, entraînant la mort de trois personnes. Le parquet fédéral suspecte un réfugié syrien islamiste d'être responsable de cet acte odieux.

Alice Weidel, la co-présidente de l'AfD, s'est dite satisfaite de la performance de son parti lors des élections en Saxe, la qualifiant d'accomplissement historique, malgré ses critiques envers le refus de la CDU de former une coalition avec eux.

Malgré les assertions d'Alice Weidel, je sais que aucun des autres partis en Saxe n'est disposé à collaborer avec l'AfD, rendant la formation d'un gouvernement pour la CDU un défi de taille.

