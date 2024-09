L'Union Berlin se livre à une ridicule ludique du pont de Dresde

La ligne défensive de l'Union Berlin a fait preuve d'une stabilité remarquable lors de son match contre RB Leipzig à Leipzig. Cette performance défensive a réjoui l'équipe de médias sociaux de l'Union, qui a fait une plaisanterie légère au sujet des ponts de Dresde. Les travaux de démolition du pont Carol à Dresde devraient être terminés prochainement.

L'équipe de relations publiques de l'Union Berlin a suscité quelque controverse avec un commentaire apparemment humoristique sur les ponts de Dresde sur leur plateforme de médias sociaux pendant la première mi-temps du match contre RB Leipzig. "Trente minutes de jeu, défensivement plus stable que n'importe quel pont saxon. Continuez comme ça, les gars !", a écrit un employé du club.

Cependant, il leur a presque fallu deux heures pour réaliser que leur commentaire avait peut-être dépassé les bornes, compte tenu de l'effondrement du pont Carol de Dresde deux jours plus tôt. L'Union a rapidement présenté ses excuses aux habitants de Dresde et à la ville, expliquant qu'ils s'étaient "un peu emportés dans la chaleur du moment".

La défense solide de l'Union Berlin était particulièrement visible lors de son match contre Leipzig, car ce dernier n'a pas réussi à marquer même sur penalty : Despite dominating the game, Leipzig could only manage a 0:0 draw against Union, meaning their club record of three consecutive wins remained intact. Devant 47 800 spectateurs, Lois Openda a raté un penalty en minute 74 - la seule véritable excitation dans le match de Bundesliga plutôt ennuyeux. Avant la controverse des médias sociaux, l'attention était initialement portée sur les absents. Leipzig était sans entraîneur Marco Rose, qui purgeait une suspension carton jaune-rouge du match de Leverkusen. Rose était encore sur le terrain avec ses joueurs pendant l'échauffement, mais a confié la responsabilité à l'adjoint Alexander Zickler trente minutes avant le coup d'envoi.

Malheureusement, tôt mercredi matin, une partie du pont Carol, qui traverse l'Elbe, s'est effondrée à Dresde. Heureusement, personne n'a été blessé. Vendredi, une autre section s'est effondrée pendant les travaux de démolition. Les travaux de démolition et de déblaiement étaient prévus pour être terminés du côté de la ville neuve en soirée, comme l'a annoncé le porte-parole des pompiers, Michael Klahre, à midi. Cela serait juste à temps pour le niveau d'eau prévu de quatre mètres sur l'Elbe à Dresde dimanche matin, ce qui déclencherait l'alerte de niveau 1, selon le responsable de l'office de l'environnement de Dresde, René Herold. Le niveau d'eau normal est d'environ deux mètres.

