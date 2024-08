- L'Union a prêté Král à l'Espanyol Barcelone

Médian Alex Král jouera pour Espanyol Barcelona la saison prochaine. Le club de Bundesliga 1. FC Union a convenu un prêt avec les nouveaux de La Liga espagnole, a annoncé le club de Berlin.

Le joueur tchèque de 26 ans a rejoint les Iron Ones l'été dernier et a joué un total de 32 matchs pour eux. En plus de 24 matchs de Bundesliga, Král a également participé à deux matchs de la DFB-Pokal et à six rencontres de la Ligue des champions pour Union.

"Nous voulons continuer à donner à Alex l'opportunité d'acquérir de l'expérience de jeu pour se développer davantage. Chez Espanyol Barcelona, il jouera à haut niveau et pourra faire valoir ses compétences", a déclaré le directeur sportif de Union, Horst Heldt. "Nous espérons qu'Alex pourra tirer le meilleur parti de son temps en Espagne et lui souhaitons bonne chance pour la saison."

