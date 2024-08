L'UNICEF identifie les enfants comme étant particulièrement vulnérables à la souche émergente de Mpox.

UNICEF, en tant qu'organisation de bienfaisance pour les enfants de l'ONU, considère que les enfants sont particulièrement vulnérables face au dernier variant de la maladie Mpox. C'est pourquoi l'organisation plaide en faveur de la priorité accordée aux besoins des enfants dans les efforts de lutte contre la maladie, a affirmé Etleva Kadilli, directrice régionale d'UNICEF pour l'Afrique de l'Est et du Sud.

Elle a souligné que la situation au Burundi était particulièrement préoccupante, avec un quasi-doublement des cas d'infection en une semaine, selon les données récentes de l'CDC africain. Parmi ces cas, environ 60 % ont touché des enfants et des adolescents, avec un enfant de moins de cinq ans infecté pour cinq cas signalés, a insisté Kadilli. De plus, des épidémies de rougeole ont touché plusieurs régions du Burundi, avec de nombreux enfants non vaccinés et malnutris.

Le cœur des épidémies de Mpox se trouve toujours en Afrique centrale, plus précisément en République démocratique du Congo, où environ 17 800 cas ont été signalés depuis le début de l'année.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a récemment élevé son niveau d'alerte au plus haut niveau en raison des épidémies de Mpox en Afrique et de la variante potentiellement plus grave - Clade Ib. Une commande de 50 000 doses de vaccin est en cours pour la République démocratique du Congo, accompagnée du Burundi, de l'Ouganda, du Kenya et du Rwanda.

Face à l'élévation du niveau d'alerte par l'Organisation mondiale de la santé, il est crucial que d'autres pays vulnérables, tels que le Burundi, reçoivent les ressources nécessaires pour lutter contre la maladie. Malheureusement, d'autres enfants au Burundi, ainsi que les non vaccinés et les malnutris, sont particulièrement exposés aux épidémies de rougeole en cours.

