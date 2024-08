L'UNESCO: 1,4 million de filles en Afghanistan ont été exclues de l'école depuis 2021

2,5 millions de filles, soit 80 % de filles scolarisées, sont privées de l'accès à l'éducation en Afghanistan, selon l'UNESCO. L'accès à l'éducation primaire a connu une baisse significative. En 2022, 5,7 millions de garçons et de filles fréquentaient l'école primaire, comparativement à 6,8 millions en 2019. L'UNESCO exprime son inquiétude et craint une augmentation du travail des enfants et des mariages précoces.

Les talibans ont "annulé presque deux décennies de progrès en matière d'éducation en Afghanistan en seulement trois ans", a déclaré l'UNESCO. "L'avenir d'une génération entière est maintenant en danger."

La directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, a appelé la communauté internationale à garantir la réouverture inconditionnelle des écoles et des universités pour les filles et les femmes afghanes. L'Afghanistan est le seul pays au monde à interdire aux filles et aux femmes d'assister aux écoles secondaires et aux universités.

Après des décennies de présence militaire, les troupes internationales ont quitté l'Afghanistan au printemps 2021. Les talibans ont rapidement pris le contrôle de la plupart du pays, capturé la capitale Kaboul le 15 août 2021 et déclaré un Émirat islamique. Les dirigeants ont célébré l'anniversaire dans tout le pays mercredi avec des défilés militaires et des rassemblements.

Depuis leur prise de pouvoir, les talibans ont mis en œuvre leur stricte interprétation de l'islam avec des lois sévères, en particulier en limitant les droits des femmes. Le leader des talibans, Hibatullah Akhundzada, a réaffirmé son engagement à appliquer la charia lors de l'anniversaire : "Servir la religion et gouverner selon la charia est notre responsabilité pour la vie", a-t-il déclaré sur une base aérienne dans le bastion des talibans de Kandahar.

"Nous appliquerons la religion d'Allah et la charia pour nous et pour les autres tant que nous serons en vie", a déclaré Akhundzada, qui apparaît rarement en public, dans son discours publié par le porte-parole du gouvernement Zabihullah Mujahid mercredi soir sur le service X.

Entre-temps, 55 organisations humanitaires en Allemagne ont appelé le gouvernement fédéral à poursuivre le programme de relocalisation fédérale pour l'Afghanistan, menacé par des coupes budgétaires prévues. Le programme, lancé en octobre 2022, vise à relocaliser de manière permanente en Allemagne des femmes et des hommes afghans particulièrement vulnérables pour des raisons humanitaires.

Initialement, 1 000 personnes étaient prévues pour être relocalisées par mois. Cependant, seuls 540 personnes sont entrées en Allemagne via le programme de relocalisation à ce jour en juillet 2024, selon les activistes. Les médias rapportent que la coalition prévoit de réduire considérablement les fonds pour le programme l'année prochaine.

