- Lumières du Nord et étoiles dans le ciel nocturne

Un spectacle coloré a illuminé le ciel nocturne dans de vastes parties de l'Allemagne. Dans de nombreux États fédéraux, de Schleswig-Holstein à Brandenburg et jusqu'en Bavière, les gens ont pu admirer le phénomène vibrant de l'aurore boréale, accompagnée d'étoiles filantes brillantes. Les Perséides, la plus grande chute d'étoiles de l'année, ont atteint leur apogée mardi soir.

Les webcams du Service météorologique allemand (DWD) ont documenté cet événement spécial dans le ciel, par exemple à Falkenberg en Haut-Palatinat en Bavière.

Des conditions météorologiques parfaites

L'aurore boréale se produit lorsque des éjections de masse coronale (EMC) ou des tempêtes solaires atteignent le champ magnétique de la Terre. Là, les particules entrent en collision avec des composants de l'atmosphère terrestre, ce qui les fait briller.

Les conditions météorologiques mardi soir étaient parfaites pour observer ce phénomène rare ici, a expliqué une porte-parole du DWD : "S'il y avait des nuages dans le ciel, ils étaient principalement des cirrus minces."

Moins de chances dans les nuits à venir

Au cours des nuits à venir, les chances de voir plus d'étoiles filantes dans le ciel nocturne diminueront dans de nombreux endroits. Les prochains jours devraient être de plus en plus orageux, a déclaré la porte-parole. Mardi soir, il pourrait y avoir des orages, surtout à l'ouest et au nord-ouest - et donc beaucoup de nuages dans le ciel. Cependant, cela semble toujours bien dans le nord-est. "Ce ne sera peut-être pas aussi parfait que la dernière nuit", a-t-elle déclaré.

Ce spectacle naturel d'aurore boréale était un spectacle à couper le souffle dans le ciel nocturne, surtout en Bavière, où les webcams ont capturé sa beauté. Les conditions météorologiques exceptionnelles ont facilité la possibilité pour les gens de witnesser ce spectacle naturel, car les cirrus minces n'ont que légèrement obstrué la vue.

