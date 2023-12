L'ultime porte d'entrée en Inde : La fenêtre d'un train

"La variété des cultures, des cuisines, des paysages et des moindres activités que l'on peut explorer depuis ce seul et magnifique point de vue, est perspicace et presque magique", explique-t-il à CNN Travel.

Babar anime le compte Instagram @windowseatproject qui présente des photographies de l'Inde prises depuis la fenêtre du train.

"La taille et la diversité de l'Inde en font un sujet parfait pour le Window Seat Project", explique Babar.

Les photographies du compte de Babar présentent les destinations, les paysages, les traditions et la culture étonnants et variés de l'Inde - et capturent également de petits moments quotidiens entre les personnes qu'il espionne dans les trains et sur les quais.

Des gens et des histoires

Le projet Window Seat a vu le jour lorsque Babar travaillait sur sa thèse universitaire et qu'il est parti en voyage dans la partie la plus méridionale de l'Inde avec ses camarades de classe.

L'Inde, avec ses paysages variés et spectaculaires, se prête parfaitement à l'exploration en train.

"Depuis que je suis enfant, je suis fasciné par le siège côté fenêtre. Je sursautais lorsque je voyais de grandes villes passer devant moi", raconte Babar.

"D'ici, je pouvais voir des gens différents, des gens intéressants, des histoires différentes. C'était comme regarder des films.

Les photos de Babar montrent des montagnes surplombant un train qui traverse la vallée de Kangra, dans l'Himalaya occidental, et la vue de Katra, une petite ville du Jammu-et-Cachemire.

Mais il complète ces paysages spectaculaires par des photos plus personnelles, plus candides, de personnes et de passagers.

"En général, chaque visage, avec un peu de contexte ou d'arrière-plan, est une histoire", explique Babar. "Et je veux raconter des histoires de toute l'Inde.

Il photographie également d'autres personnes qui regardent par la fenêtre, capturant leurs expressions curieuses.

Il photographie des familles dégustant des plats copieux dans un wagon de train et des passagers assis sur le toit.

Toutes ses photos sont accompagnées de légendes détaillées rédigées par Babar, qui racontent parfois l'histoire qui se cache derrière la photo, ou qui évoquent simplement une certaine ambiance.

"Tout ce dont j'ai besoin, c'est qu'une photo raconte une histoire, qu'elle crée une réalité dans votre esprit, qu'elle exprime un conflit, un dilemme, une émotion, tout ce qui résonne", explique Babar.

Une communauté mondiale

Le projet Window Seat compte désormais plus de 27 000 adeptes sur Instagram - et Babar coordonne également les contributeurs qui envoient des photographies.

"Les gens utilisent le hashtag "#windowseatproject", et c'est ainsi que les photos me sont signalées", explique-t-il. "Je passe en revue près de 100 photos par jour pour choisir les bonnes.

Babar choisit ses préférées pour les publier sur le compte, mais il explique que ce qui compte, c'est moins la qualité de la photographie que le sentiment qui se cache derrière l'instantané.

"La bonne photo n'est pas celle qui est la plus belle, mais celle qui capture la bonne émotion du voyage en train", explique-t-il.

Babar a photographié des chemins de fer indiens emblématiques, notamment le Shimla Kalka Express, un train à voie étroite construit en 1898. "L'herbe et la mousse recouvrent ses rides", écrit Babar dans la légende qui l'accompagne. "100 ans et toujours en service".

Mais il photographie également les déplacements des banlieusards dans sa ville natale de Mumbai.

Babar est un grand admirateur du système ferroviaire indien. "Les Britanniques ont construit les chemins de fer ici il y a longtemps, mais la gestion d'un réseau aussi gigantesque et en croissance constante est certainement une tâche bien plus intimidante, j'en suis sûr", déclare-t-il.

L'inspiration du voyage

Le compte gagne en prestige et en nombre d'adeptes, et Babar est ravi de son succès et de son impact émotionnel.

"Si les photos peuvent transmettre, par le biais des médias sociaux, les excentricités, les cultures et les personnalités d'une variété de personnes et de lieux, le compte a atteint exactement ce qu'il visait", déclare-t-il.

Il envisage également d'étendre son champ d'action au-delà de l'Inde :

"À l'avenir, je souhaiterais certainement m'ouvrir à l'international et chercher à explorer d'autres scènes que je n'ai jamais vécues auparavant", dit-il. "Je suis persuadé que l'émotion du voyage en train est mondiale.

Mais l'objectif principal du photographe est hors ligne : il veut inspirer les voyageurs en herbe à prendre le train et à explorer.

"Enfin, si je peux inciter les gens à arrêter d'Instagramer et à voyager réellement, ce serait une vraie réussite", dit-il. "C'est un drôle de paradoxe".

Illustré ici : Des passagers dans une gare.

Source: edition.cnn.com