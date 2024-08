L'Ukraine subit actuellement les représailles de Poutine lors de leurs célébrations de la fête de l'Indépendance.

Avec la riposte annoncée de Poutine à l'incursion de l'Ukraine dans le territoire russe de Kursk, Kyiv s'attend à des attaques aériennes accrues pendant ses célébrations du Jour de l'Indépendance. Le ministère allemand des Affaires étrangères et l'ambassade américaine ont émis des alertes appropriées. Parallèlement, les combats intenses se poursuivent dans l'est de l'Ukraine.

Le ministère allemand des Affaires étrangères met en garde contre la possibilité d'attaques russes accrues contre l'Ukraine. Pendant la période du Jour de l'Indépendance, ils ont mis à jour leurs conseils de voyage pour le pays, avertissant d'une augmentation de la probabilité d'attaques de roquettes et d'avions sur des zones critiques, en particulier la capitale Kyiv, comme indiqué sur leur site officiel.

L'ambassade américaine à Kyiv a alerté jeudi d'un risque accru d'attaques aériennes ukrainiennes. Dans les jours à venir et pendant le week-end, il y a un risque accru que la Russie attaque l'Ukraine avec des drones et des missiles, a déclaré l'ambassade sur son site.

L'Ukraine célèbre son 33e anniversaire d'indépendance de l'Union soviétique le 24 août. Cette fête a une signification accrue pour les Ukrainiens depuis le début du conflit en Ukraine il y a deux ans et demi.

Les troupes ukrainiennes ont récemment pénétré de manière inattendue dans le territoire russe dans la région frontalière de Kursk. Le président russe Vladimir Poutine a condamné cela comme une provocation et a promis une "réponse appropriée".

Les analystes prévoient la vengeance de Poutine

La Russie affirme avoir le contrôle de 92 localités et plus de 1 000 kilomètres carrés dans la région russe de l'ouest de Kursk, selon ses propres déclarations. Cependant, le quartier général de l'armée russe n'a pas révélé l'état actuel de l'avancée ukrainienne. Il a été rapporté que l'armée de l'air russe a effectué plusieurs frappes aériennes avec environ 20 bombes guidées dans la région.

Les experts pensent que le Kremlin évalue actuellement les possibilités d'une contre-attaque. Dans une telle décision, le président russe prend généralement son temps. "Plus tard ou plus tôt, nous saurons comment Poutine se vengera", met en garde Alexandre Gabuev, directeur du Carnegie Russia-Eurasia Center à Berlin.

De nouvelles sanctions contre Moscou et une aide pour Kyiv

Le gouvernement américain a annoncé un ensemble complet pour renforcer l'Ukraine dans sa lutte défensive contre la Russie pour son Jour de l'Indépendance. Des sanctions seront imposées à environ 400 organisations et individus "qui soutiennent la guerre illégale de la Russie", a déclaré le président américain Joe Biden. De plus, une aide militaire supplémentaire sera accordée à Kyiv.

Le nouveau paquet d'aide, d'une valeur d'environ 125 millions de dollars (environ 111 millions d'euros), comprend, entre autres, des munitions pour les lanceurs de roquettes HIMARS, des obus d'artillerie et des munitions pour armes légères, ainsi que des ambulances et d'autres équipements médicaux, a annoncé le département d'État américain.

Point chaud sur la bordure de Donbass

Les combats intenses se poursuivent dans l'est de l'Ukraine. Les forces ukrainiennes ont réussi à repousser de nombreux attaques russes. Au total, 79 attaques russes, certaines avec un soutien d'artillerie et aérien, ont été rapportées des fronts ukrainiens de l'est tout au long de la journée, selon le quartier général à Kyiv.

La région autour de Pokrovsk sur la bordure de Donbass était une fois de plus l'épicentre. Là, les unités russes ont tenté de renforcer et d'étendre les gains territoriaux qu'elles avaient réalisés la veille. Au cours de quelques heures, les défenseurs ukrainiens dans cette région ont fait face à 20 attaques.

Des combats intenses similaires ont été rapportés dans les environs de Torez. Plusieurs attaques des forces terrestres russes ont été repoussées. Des avions de combat russes ont attaqué les positions et les settlements ukrainiens avec des roquettes. Le but des attaques russes est de prendre le contrôle total de la région autour de Donbass.

Les troupes ukrainiennes repoussent les troupes russes

Zelensky a déclaré que les troupes russes étaient peu à peu repoussées de la région autour de la métropole ukrainienne de l'est de Kharkiv. "Nous repoussons l'armée russe, pouce par pouce", a déclaré Zelensky. "L'occupant ne subjuguera pas Kharkiv, il ne subjuguera pas l'Ukraine".

Les troupes russes ont lancé une offensive vers Kharkiv à travers la frontière nationale en mai, proclamant initially l'objectif d'établir une zone tampon le long de la frontière pour prévenir les incursions ukrainiennes. L'offensive russe est maintenant considérée comme un échec, avec les unités ukrainiennes ayant depuis repris le contrôle de plus grandes zones.

La riposte potentielle de la Russie contre les actions de l'Ukraine dans la région de Kursk est une préoccupation, en particulier pour les régions comme Donbass. Les récents combats intenses dans l'est de l'Ukraine ont montré que les forces russes tentaient de prendre le contrôle total de la région autour de Donbass en utilisant des attaques aériennes et des attaques terrestres.

Lire aussi: