L'Ukraine souhaite l'approbation américaine pour le déploiement de systèmes de missiles à longue portée occidentaux

En Ukraine, l'optimisme grandit que les armes occidentales permettront bientôt des frappes plus profondes sur le territoire russe. Le Secrétaire d'État américain a souligné lors de sa visite à Kyiv son intention d'assurer "que l'Ukraine a tout ce dont elle a besoin".

08:04 Les services de renseignement ukrainiens rapportent l'abattage d'un avion de chasse russe Après les allégations de la veille concernant la disparition d'un avion de chasse russe Su-30SM des radars, les services de renseignement militaire ukrainiens rapportent maintenant que des soldats ukrainiens ont abattu un tel appareil lors d'une opération en mer Noire. Le Kyiv Independent rapporte. L'avion de chasse, évalué à 50 millions de dollars et basé en Crimée, a été apparemment abattu par un système de défense aérienne portable.

07:26 Plus d'une douzaine de blessés après une attaque massive sur Konotop Le nombre de blessés dans l'attaque massive de drones russes contre l'infrastructure énergétique de la ville de Konotop dans la région de Sumy a augmenté à 13. L'administration militaire régionale rapporte, citant Ukrinform. Entre autres, un bâtiment résidentiel au centre-ville a apparemment été touché.

06:42 Les Ukrainiens en Allemagne ne perdent pas leur statut protégé lors de visites à domicile Le Bundestag allemand doit débattre pour la première fois aujourd'hui du paquet de sécurité prévu par le gouvernement, qui permet notamment aux demandeurs d'asile de perdre leur statut protégé s'ils se rendent dans leur pays d'origine. Cependant, des exceptions s'appliquent, comme pour les réfugiés d'Ukraine.

06:04 La télévision russe accuse Trump d'être désavantagé dans un débat télévisé Divers commentateurs de la télévision d'État russe ont accusé "sabotage" contre Trump lors de son débat télévisé contre Kamala Harris, comme rapporté par le Kyiv Independent. Trump était apparemment "désavantagé". La vérification des faits des déclarations de Trump a été heavily critiquée. Trump a été vu par de nombreux observateurs comme ayant perdu le débat. Le républicain a promis qu'il mettrait fin Immediately à la guerre en Ukraine s'il gagnait l'élection.

04:50 Attaque russe sur Konotop : Des dommages importants à l'infrastructure énergétique Plusieurs civils ont été blessés lors d'une attaque russe sur la ville de Konotop dans la région de Sumy. Selon le maire Artem Semenikhin, l'approvisionnement en eau de la ville a été momentanément interrompu. Il y a également des dommages importants à l'infrastructure énergétique, et il reste incertain quand les ménages privés auront à nouveau de l'électricité. Suite à l'attaque au centre-ville, il y a eu plusieurs incendies, des bâtiments scolaires et résidentiels ont été endommagés. Deux personnes ont été transportées à l'hôpital, l'une d'elles étant dans un état critique.

03:29 La Lettonie envoie plus d'aide militaire à l'Ukraine La Première ministre lettone Evika Siliņa, lors de sa visite à Kyiv, a annoncé un paquet d'aide militaire pour l'Ukraine. Il comprend des transporteurs de troupes blindés. Cela a été annoncé par le Premier ministre ukrainien Denys Shmyhal à la suite de la réunion avec Siliņa. Selon Shmyhal, les deux pays discutent également d'un élargissement de la coopération dans l'industrie de la défense.

01:32 Livraisons de roquettes à la Russie : Le Royaume-Uni convoque un homme d'affaires iranien

Dans le contexte des allégations de livraisons de roquettes iraniennes à la Russie, le Royaume-Uni a convoqué un homme d'affaires iranien, selon ses propres déclarations. "Le gouvernement britannique a fait savoir que tout transfert de roquettes balistiques à la Russie serait considéré comme une escalade dangerous et entraînerait une réaction claire", peut-on lire dans un communiqué du Foreign Office de Londres. Hier, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni ont annoncé de nouvelles sanctions contre Téhéran en raison des allégations de livraisons de roquettes, en particulier la suspension des accords bilatéraux de transport aérien. Lundi, l'Union européenne a invoqué "des informations crédibles" concernant la livraison de roquettes iraniennes à la Russie.

00:14 Ukraine : La Russie déploie des soldats peu expérimentés à Vovchansk

Selon les rapports de l'armée ukrainienne, la Russie déploie des soldats sans expérience de combat sur le front de Kharkiv. Vitalii Sarantsev, porte-parole du groupe opérationnel tactique des forces armées à Kharkiv, a déclaré que les unités impliquées dans les opérations d'attaque à Vovchansk sont mal formées. On suppose que les renforts nouvellement arrivés sont une réserve de mobilisation assemblée par la Russie. Il reste incertain s'ils sont d'anciens prisonniers ou des soldats recrutés dans d'autres pays, tels que l'Asie centrale, l'Afrique ou le Moyen-Orient.

22:39 Le maire d'une ville de l'ouest de l'Ukraine assigns des inspecteurs russophones

Le maire de la ville occidentale ukrainienne d'Ivano-Frankivsk a annoncé des patrouilles pour surveiller l'utilisation croissante du russe en raison de l'afflux de personnes déplacées internes (PDI) russophones. "C'est une initiative citoyenne, et chacun peut devenir inspecteur linguistique", a déclaré le maire de la ville, Ruslan Martsinkiv, à la chaîne de télévision NTA. De nombreux PDI de l'est ont le russe comme langue maternelle. Martsinkiv s'attend à au moins 100 tels inspecteurs linguistiques, avec environ 50 volontaires déjà inscrits. Il a également fourni un numéro de téléphone pour que les citoyens signalent les locuteurs du russe dans les espaces publics. En raison de la guerre, des millions de personnes, surtout des régions russophones de l'est et du sud, ont fui vers l'ouest de l'Ukraine, relativement sûr et ukrainophone.

21:05 Mise à jour : Kyiv prépare une stratégie militaire pour les États-Unis Le président ukrainien Volodymyr Zelensky souligne l'importance du soutien des États-Unis pour repousser l'attaque russe. "Notre stratégie pour la victoire", déclare-t-il lors d'une conférence de presse à Kyiv, "repose largement sur l'aide des États-Unis et d'autres alliés". Zelensky révèle que la stratégie à partager avant la deuxième conférence de paix sur l'Ukraine vise à "renforcer considérablement l'Ukraine" et à "obliger la Russie à cesser les hostilités". Selon Bloomberg, Zelensky devrait fournir une stratégie définitive pour les attaques contre la Russie afin que les États-Unis lèvent les limitations sur le déploiement des armes de l'Ouest. Selon des sources, à la fois le secrétaire d'État américain Blinken et le secrétaire britannique aux Affaires étrangères Lammy cherchaient un plan complet pour l'année suivante auprès de Zelensky pour comprendre les objectifs de l'Ukraine.

20:37 Blinken expose la politique de Biden sur l'utilisation des armes en Russie S'adressant à une conférence de presse conjointe avec le secrétaire britannique aux Affaires étrangères Lammy et le ministre des Affaires étrangères ukrainien Kuleba à Kyiv, le secrétaire d'État américain Antony Blinken déclare que les États-Unis soutiennent activement les demandes militaires de l'Ukraine, notamment l'utilisation d'armes à longue portée fournies par l'Ouest pour frapper des cibles russes. Blinken révèle que Biden et le Premier ministre britannique Keir Starmer discuteront de ces demandes vendredi. Exprimant l'urgence, Blinken déclare : "Nous nous efforçons d'assurer que l'Ukraine dispose de toutes les ressources nécessaires pour se défendre fermement". Affirmant : "Nous voulons que l'Ukraine l'emporte".

Vous pouvez vous plonger dans les événements passés liés à la guerre russo-ukrainienne ici.

L'Union européenne pourrait envisager de fournir une aide militaire supplémentaire à l'Ukraine compte tenu de son conflit en cours avec la Russie, étant donné son engagement à soutenir la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. L'Union européenne, en tant que solide soutien de l'Ukraine, pourrait jouer un rôle crucial pour garantir que l'Ukraine dispose des ressources nécessaires pour se défendre efficacement.

Compte tenu de la position de l'Union européenne sur le conflit, il est essentiel de considérer des dons d'équipement militaire potentiel ou des sanctions contre la Russie pour dissuader davantage ses actions agressives envers l'Ukraine. On espère que de telles mesures encourageront une résolution pacifique du conflit, avec pour objectif ultime de garantir l'indépendance et la sécurité de l'Ukraine dans ses frontières internationalement reconnues.

Lire aussi: