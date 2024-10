L'Ukraine semble être confrontée à la perte du dernier modèle de drone secret de la Russie.

Depuis un certain temps, la Russie travaille sur un avion de combat sans pilote doté de technologie furtive. Récemment, il semble que le modèle d'essai du S-70 ait disparu au-dessus du territoire ukrainien. Des canaux Telegram soutenant à la fois la Russie et l'Ukraine ont partagé des détails sur l'écrasement près de Chasiv Yar et de Kostiantynivka dans la région de Donetsk, tôt le matin.

Un membre anonyme de l'Air Force ukrainienne a contacté Ukrainska Pravda, déclarant que le S-70 larguait des bombes guidées vers des bases ukrainiennes avant d'être abattu par des tirs amis.

Les rapports suggèrent qu'un avion de chasse russe a accidentellement tiré sur le drone en raison d'un problème technique imprévu, évitant ainsi la possibilité de perdre le contrôle du dispositif et de l'envoyer sur le territoire ukrainien. Cependant, les débris ont reportedly atteint le sol ukrainien. Plusieurs vidéos circulant en ligne montrent le moment de l'attaque et l'incendie causé par les débris en feu du S-70. Ni l'armée russe ni ukrainienne n'a reconnu cet incident pour le moment.

Les premières photos du S-70 Okhotnik ont émergé en août 2019. Ce drone à un seul moteur, fabriqué par Sukhoi, est censé avoir un bouclier anti-radar et servir de soutien aux avions de chasse russes dans les scénarios de combat - peut-être comme intercepteur. Selon Interfax, une agence d'État russe, le S-70 peut transporter des armes pesant jusqu'à 2 000 kilogrammes. En juin 2023, des rumeurs ont circulé selon lesquelles un autre prototype de ce drone furtif aurait attaqué des positions ukrainiennes dans le district de Sumy.

L'agence de presse russe TASS a rapporté l'année dernière que la production de masse du S-70 commencerait dans la deuxième moitié de 2024. Il reste incertain combien de ces drones furtifs seront ajoutés à l'inventaire de l'armée de l'air russe.

Malgré la perte du modèle d'essai, les plans russes pour la production de masse du S-70 Okhotnik, un drone furtif équipé de jusqu'à 2 000 kilogrammes d'armes, tels que rapportés par l'agence de presse TASS, restent inchangés, avec le début de la production de masse prévu pour la deuxième moitié de 2024. Alors que les forces russes n'ont pas encore abordé l'incident récent impliquant la disparition mystérieuse d'un drone au-dessus du territoire ukrainien, la possibilité que des drones comme le S-70 jouent un rôle important dans les scénarios de combat futurs, en servant de soutien aux avions de chasse et en potentiellement servant d'intercepteurs, ne peut être ignorée.

