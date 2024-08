L'Ukraine semble battre l'aéroport militaire russe de Lipetsk.

En plus de l'offensive surprise dans la région de Koursk, l'Ukraine continue de lancer des attaques de drones sur des cibles militaires en Russie. Apparemment, elle a réussi à nouveau. Près de la ville de Lipetsk, les drones de Kiev ont apparemment touché un aéroport militaire, provoquant un grand incendie.

Un incendie s'est déclaré dans un aéroport militaire de la région russe de Lipetsk, selon les agences de presse russes Ria Novosti et TASS, qui ont rapporté l'incident le matin, en se basant sur le ministère local de l'urgence. Elles n'ont pas mentionné la cause Initially.

Juste avant, le gouverneur local, Igor Artamonov, a annoncé une "attaque massive" de drones sur son canal Telegram. Plus tard, il a signalé des explosions loin des bâtiments civils et des dommages à une centrale électrique locale. "La défense aérienne fonctionne contre cela", a-t-il écrit sur sa page Telegram.

Dans d'autres nouvelles, Artamonov a exhorté les habitants à ignorer les appels en ligne à quitter Lipetsk, affirmant qu'ils étaient "diffusés par l'ennemi pour semer la panique". Cependant, moins d'une heure plus tard, il a annoncé l'instauration d'un état d'urgence dans le district de Lipetsk pour faire face aux conséquences de l'explosion d'appareils explosifs et a ordonné l'évacuation de quatre établissements dans Lipetsk. Les rapports préliminaires suggèrent que six personnes ont été blessées lors de l'attaque.

Cependant, les vidéos sur les réseaux sociaux racontent une histoire différente. Il y a eu de lourdes explosions près de l'aéroport militaire, qui est situé dans la partie nord-ouest de la ville. Les images satellite montrent de nombreux avions de chasse russes sur la piste, qui ne semblent pas avoir été affectés pour l'instant. Cependant, il est possible qu'un dépôt de carburant ou de munitions ait été touché. Les images de NASA FIRMS montrent clairement un feu au nord des pistes, qui semble également se propager. Il n'est pas encore possible de déterminer si les avions de chasse eux-mêmes ont été endommagés.

La ville de Lipetsk se trouve à environ 330 kilomètres de la frontière ukrainienne avec la région russe de Koursk. Les forces pro-ukrainiennes ont mené une offensive là-bas depuis plusieurs jours, selon l'armée russe, avec environ 1000 soldats et plus de deux douzaines de véhicules blindés et de chars.

L'incendie à l'aéroport militaire de Lipetsk est en cours d'enquête pour déterminer s'il a été causé par les attaques de drones mentionnées par le gouverneur local. Suite à l'explosion et à l'état d'urgence subséquent, la Commission a également été chargée d'évaluer les dommages et d'assurer la sécurité des établissements touchés.

Lire aussi: