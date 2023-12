L'Ukraine se joint à la candidature de l'Espagne et du Portugal pour l'organisation de la Coupe du monde 2030

"Notre candidature n'est plus une candidature ibérique, c'est une candidature européenne", a déclaré le président de la RFEF, Luis Rubiales, lors d'une conférence de presse au siège de l'UEFA, l'instance dirigeante du football européen, à Nyon, en Suisse.

"Je suis convaincu que notre candidature est bien meilleure qu'auparavant. Le football est universel, et s'il est capable de changer la vie des gens de tant de façons, il devrait aussi être utilisé pour faire le bien", a poursuivi Rubiales.

La candidature de l'Espagne, du Portugal et de l'Ukraine pour le grand tournoi de football de 2030 a reçu le soutien de l'UEFA et sera en concurrence avec d'autres candidatures de partenaires, dont l'Égypte, la Grèce et l'Arabie saoudite, ainsi qu'avec une candidature sud-américaine composée de l'Uruguay, de l'Argentine, du Paraguay et du Chili.

La Coupe du monde 2022 au Qatar se déroulera du 20 novembre au 18 décembre, tandis que les États-Unis, le Canada et le Mexique accueilleront l'édition 2026 de l'événement phare du football.

À l'approche du tournoi, le mois prochain, les controverses autour de la compétition ne cessent d'enfler. Cette semaine, Paris a déclaré qu'elle n'organiserait pas de fan zones pour la Coupe du monde de la FIFA au Qatar, invoquant des questions sociales et environnementales, rejoignant ainsi Strasbourg, Lille, Rodez, Bordeaux, Nancy et Reims qui se sont engagés à ne pas organiser de visionnages publics.

"Nos raisons tiennent d'abord aux conditions environnementales et sociales de l'événement et ce n'est pas le modèle que nous souhaitons promouvoir pour les grands événements parisiens", a déclaré mardi Pierre Rabadan, adjoint au maire de Paris chargé des sports.

Toutefois, la ville a précisé qu'il ne s'agissait pas d'un boycott de l'événement lui-même, ni du régime qatari.

"Cela ne signifie pas que nous appelons au boycott de l'événement", a ajouté M. Rabadan.

Depuis que le Qatar a remporté l'appel d'offres pour l'organisation de la Coupe du monde en 2010, plus de 6 500 travailleurs migrants sont morts dans le pays, a précédemment rapporté le Guardian

La plupart des travailleurs, selon les auteurs, étaient impliqués dans des travaux dangereux et mal rémunérés, souvent effectués dans des conditions de chaleur extrême.

Le rapport du Guardian n'établit pas de lien définitif entre les 6 500 décès et les projets d'infrastructure de la Coupe du monde, bien qu'un expert ait déclaré au journal britannique qu'il était "probable que de nombreux travailleurs décédés aient été employés" dans le cadre de ces projets.

CNN n'a pas vérifié de manière indépendante les chiffres du Guardian.

Les responsables de la Coupe du monde au Qatar nient le rapport du Guardian et estiment que le nombre de décès est très différent. Ils ont déclaré à CNN l'année dernière qu'il n'y avait eu que trois décès liés au travail dans les stades et 35 décès non liés au travail.

