L'Ukraine s'attend à une contre-attaque " géante " après l'avance de Koursk

La Russie est prise de court par une offensive ukrainienne dans la région de Kursk et perd le contrôle de plusieurs localités. L'attaque suscite le mécontentement au Kremlin. Un contre-coup dévastateur serait déjà en préparation, selon les informations.

Les forces ukrainiennes, dans leur avancée dans la région russe de Kursk, ont placé des douzaines de localités sous leur contrôle. Selon le président Volodymyr Zelenskyy, l'opération est une mesure de sécurité pour protéger la région ukrainienne de l'Est de Sumy. Le Kremlin est de plus en plus mécontent de l'attaque sur le territoire russe, selon le "Moscow Times". En Ukraine, un contre-coup féroce est craint, écrit le journal en citant une source ukrainienne.

"La Russie a besoin de donner une réponse très dure, quelque chose de monumental, pour montrer au monde qu'elle est toute-puissante et que quelque chose comme Kursk ne restera pas impuni", écrit le journal. À Kyiv, des centaines de roquettes sont attendues, ce qui pourrait poser un problème pour la défense aérienne, selon la source. Plus tôt, un responsable de la sécurité ukrainien avait déjà déclaré à l'agence de presse AFP que la Russie préparait une attaque de roquettes massive sur les "centres de prise de décision" comme le parlement à Kyiv en réponse à l'offensive de Kursk.

Le président russe Vladimir Poutine a ordonné à ses forces d'arrêter enfin l'avancée de l'armée ukrainienne dans le territoire russe de Kursk, qui se déroule depuis une semaine. "La tâche principale du ministère de la Défense est maintenant d'expulser l'ennemi de nos territoires et d'assurer une sécurité frontalière fiable", a déclaré Poutine lors d'une réunion de crise à Moscou.

Zelenskyy : Kursk comme symbole de la chute de Poutine

Le gouverneur par intérim de Kursk, Alexei Smirnov, a involontairement révélé lors de la réunion à quel point la Russie a été touchée par l'incursion surprise. Dans sa région, 120 000 personnes ont été évacuées des districts touchés ou menacés, a-t-il déclaré. another 60 000 people are still there where evacuation is necessary. "The situation in the region is difficult." There have been 12 deaths and 121 injuries, including 10 children; about 2,000 people are missing.

Zelenskyy a décrit l'action à Kursk comme un symbole du début et de la fin du président russe. Il a fait référence à la catastrophe du coulage du sous-marin nucléaire russe le plus moderne "Kursk" en août 2000 avec 118 membres d'équipage à bord. "Il y a vingt-quatre ans, il y avait la catastrophe du Kursk, qui a marqué le début symbolique de son règne; maintenant, nous voyons la fin - et c'est à nouveau Kursk."

