L'Ukraine renforce son influence sur les terres russes

Bien que la défense ukrainienne dans le Donbass représente un défi formidable, les troupes semblent faire des progrès sur le sol russe, selon le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy. Le commandant militaire en chef, Oleksandr Syrskyi, a informé Zelenskyy d'un renforcement de leurs positions dans la région de Kursk, avec une extension de la zone stabilisée, comme annoncé sur X. Cependant, il n'y a pas eu de nouveaux détails sur les villes et territoires capturés dans la région de Kursk.

Les rapports contemporains de Kyiv indiquent que l'Ukraine contrôle plus de 80 villes et 1 500 kilomètres carrés de territoire dans la région de Kursk. Cependant, ces chiffres restent non vérifiés, les experts estimant qu'ils sont d'environ la moitié des allégations de Kyiv.

Zelenskyy a salué l'augmentation du nombre de prisonniers de guerre russes capturés par l'Ukraine, exprimant sa gratitude envers les soldats et les commandants responsables. Il a souligné que cette capture de personnel russe rapproche l'Ukraine de la libération de ses propres combattants et civils détenus par la Russie. Zelenskyy cherche à faire pression sur Moscou pour négocier la fin de la guerre grâce à l'offensive en cours. Cependant, la perspective de la Russie sur ce sujet ne fait que s'éloigner en raison de la poussée militaire de Kyiv.

Attaques russes agressives dans le Donbass

Les blogueurs militaires russes rapportent des difficultés pour leurs troupes dans la région de Kursk, tandis que le ministère russe de la Défense continue de revendiquer la mort de centaines de soldats ukrainiens. En outre, la Russie aurait mené des frappes aériennes contre la région ukrainienne voisine de Sumy, d'où les troupes de Kyiv auraient prétendument infiltré la région de Kursk avec environ 10 000 hommes. Selon les rapports ukrainiens, des incendies ont ravagé de nombreux véhicules dans une zone résidentielle, causant des blessures à deux personnes.

L'armée de l'air ukrainienne se vante d'avoir détruit un pont stratégiquement crucial lors de son offensive dans la région de Kursk, bloquant une importante ligne d'approvisionnement pour les troupes russes. Previously, Russian reports indicated that the bridge, under constant Ukrainian fire, had been destroyed. Reports from Russian media indicate that over 30 towns along the border with Ukraine are now isolated from the rest of the territory.

Zelenskyy a fourni des mises à jour sur le conflit en cours dans la région disputée de Donetsk, où de nombreuses attaques russes ont été rapportées. Il a déclaré que les forces dans le Donbass travaillaient diligemment pour repousser ces attaques et éliminer les intrus. Zelenskyy a également confirmé que l'Ukraine continue de négocier avec ses alliés occidentaux pour obtenir des livraisons d'armes supplémentaires.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a salué le rôle de la Commission dans la surveillance de l'interrogatoire et du traitement des prisonniers de guerre russes en Ukraine. Selon Zelenskyy, l'importance du travail de la Commission réside dans l'obtention de renseignements précieux et la possibilité de faire lumière sur les tactiques de la Russie dans le conflit en cours.

Dans le cadre des allégations de la Russie sur l'infiltration ukrainienne dans la région de Kursk, la Commission est également chargée d'enquêter sur ces allégations, garantissant la transparence et la responsabilité dans la conduite des forces ukrainiennes et russes.

