L'Ukraine renforce son autorité dans la région de Koursk.

Au 6 août, les troupes ukrainiennes ont commencé à empiéter sur le territoire russe et à étendre leur influence. Tout semble se dérouler sans heurts de leur côté, mais le président Zelensky a une perspective différente en ce qui concerne Donetsk.

Dans une récente allocution vidéo, Zelensky a annoncé que les forces ukrainiennes ont saisi des territoires supplémentaires dans la région russe de Kursk. Ces territoires bordent l'Ukraine, et Zelensky a noté une augmentation des prisonniers de guerre russes, potentiellement pour des échanges futurs.

"Bravo, soldats ! Vous êtes ceux qui nous aident à récupérer nos compatriotes de la captivité russe", a déclaré Zelensky. Le dernier échange a eu lieu la semaine précédente. Les forces ukrainiennes sont entrées sur le territoire russe le 6 août.

Zelensky a affirmé que l'offensive de Kursk dissuade la Russie d'intensifier la pression existante sur la région ukrainienne de Donetsk, car elle doit déployer des ressources pour défendre son propre territoire. Cependant, la pression à Donetsk n'a pas encore diminué. Les analystes militaires occidentaux attribuent des progrès aux troupes russes dans le district de Pokrovsk. Zelensky a également reconnu des défis.

"La situation à Donetsk est extrêmement difficile, avec l'offensive principale russe et les plus grandes forces concentrées là-bas", a déclaré Zelensky. "La résilience de chacune de nos unités et notre capacité à annihiler l'occupant sont maintenant cruciales."

Les habitants de Pokrovsk sont exhortés à évacuer. Les autorités ont ordonné l'évacuation de la ville en prévision de l'avancée imminente des troupes russes. Plus de 38 000 personnes y résident, dont 1 900 enfants. Le chef de l'administration militaire de Donetsk, Vadym Filashkin, a déclaré que toutes les banques de Pokrovsk seraient fermées à partir de lundi, avec uniquement les distributeurs automatiques restant opérationnels.

Pour la Russie, capturer Pokrovsk, en raison de son importance en tant que gare de triage, est l'objectif suivant dans le conflit de plus de deux ans et demi contre l'Ukraine. La principale objectif de Moscou est de soumettre entièrement la régionmostly occupied Donetsk sous le contrôle russe. Les forces russes ont récemment conquis plusieurs établissements dans l'est de l'Ukraine.

