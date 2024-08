- L'Ukraine renforce sa position à Koursk et presse pour des armements supplémentaires

En avancée sur Koursk, l'Ukraine renforce sa position et annonce de nouvelles victoires dans la démantèlement des installations militaires. Le président Volodymyr Zelensky à Kyiv a déclaré : "L'opération se déroule comme prévu." Ils renforcent maintenant leurs positions. De plus, ils capturent plus de prisonniers de guerre russes pour préparer l'échange prochain de prisonniers avec la Russie, dans le but de sécuriser le retour en toute sécurité des soldats et des civils de la captivité russe.

Les blogueurs militaires russes ont décrit la situation à Koursk comme tendue mais sous contrôle. Ils ont confirmé les propos de Zelensky selon lesquels l'adversaire renforce ses positions et étend ses forces dans la région occupée. De plus, l'Ukraine déploie des armes et des systèmes de défense aérienne dans la région.

Malgré les victoires à Koursk, qui boostent le moral ukrainien, Kyiv fait face à une pression considérable dans sa propre région du Donetsk.

Zelensky demande plus d'armes avancées de l'Ouest

Zelensky a appelé à plus d'armes à longue portée de l'Ouest. Il a souligné que la capacité militaire à utiliser de telles armes contre la Russie est un enjeu stratégique majeur dans cette guerre. Il a critiqué le manque de décision des partenaires occidentaux, tels que la Grande-Bretagne, qui ont якобы slowed down the process.

"Si nos capacités de longue portée étaient adéquates, nous pourrions efficacement empêcher l'envahisseur de progresser et d'infliger des dommages", a déclaré Zelensky. Il a répété à plusieurs reprises sa demande de déploiement de missiles et de missiles de croisière contre des cibles en Russie, mais il y a actuellement des contraintes à cela.

Moscou annonce des captures dans la région de Donetsk

Alors que l'Ukraine défend son propre territoire, les troupes russes progressent dans la région ukrainienne de Donetsk, selon leurs propres comptes. Les forces de Moscou ont revendiqué la capture de Swyrydoniwka dans le district de Pokrovsk, selon le ministère de la Défense russe. Ces allégations n'ont pas pu être vérifiées de manière indépendante.

Cependant, le projet militaire ukrainien DeepState a également rapporté que les Russes avaient saisi de nouveaux territoires dans le Donetsk. Par exemple, Mykolajiwka dans le district de Kramatorsk a якобы été capturée par les occupants. Ils progressent également dans d'autres directions. L'Ukraine se abstient généralement de divulguer ses propres pertes de territoire. Le quartier général a rapporté de féroces combats dans les directions de Pokrovsk et de Torezk, mais a également mis en évidence le fait que les attaques russes étaient repoussées.

L'aviation de Kyiv frappe un autre pont dans la région de Koursk

Dans la région de Koursk, l'aviation ukrainienne a rapporté une autre frappe sur un deuxième pont après la démolition du pont principal sur la rivière Seym. "Un autre pont à terre", a déclaré le commandant de l'armée de l'air Mykola Oleschuk sur son canal Telegram, en publiant une vidéo.

Des photos montrent un grand espace dans la route, якобы le passage près de Swannoe. Contrairement au pont de Glushkovo, qui a été bombardé vendredi, la structure est restée debout. Les blogueurs militaires russes ont confirmé les dommages. Le passage est toujours praticable pour les piétons et occasionnellement pour les véhicules, a déclaré le canal Telegram "Rybar".

"L'aviation étrangle les capacités logistiques de l'ennemi avec des frappes précises, ayant un impact significatif sur le cours des hostilités", a déclaré Oleschuk. Il n'a pas fourni plus de détails. Le pont a également servi à approvisionner les forces russes.

Le manque de ponts pose un dilemme pour l'armée russe

Les blogueurs militaires russes rapportent qu'il ne reste qu'un seul pont dans le district de Gluschkowo pour ravitailler les troupes de Moscou -specifiquement, au village de Karysh. L'expert militaire Jan Matwejew a clarifié que la situation pour les troupes russes se détériore. Ils pourraient potentiellement être pris dans un étau. "Si les soldats russes ne se retirent pas, ils seront encerclés. S'ils se retirent, ils abandonneront une grande zone", a déclaré Matwejew.

Le ministère russe des Affaires étrangères a condamné la destruction de l'infrastructure à l'aide d'armes des pays de l'OTAN.

L'Ukraine, dans sa défense contre l'invasion russe qui dure presque deux ans et demi, a lancé une offensive terrestre sans précédent dans la région de Koursk depuis le 6 août. Kyiv vise à inciter Moscou à négocier la fin de la guerre.

Inquiétudes concernant les centrales nucléaires dans la zone de conflit

Les préoccupations concernant les centrales nucléaires dans la zone de conflit ont resurgi. L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) considère la sécurité de la centrale nucléaire ukrainienne de Saporishshya en danger : une explosion s'est produite près de la zone de sécurité, que les experts de l'AIEA sur place ont estimée avoir été causée par un drone transportant des explosifs, a rapporté l'organisation.

"Une fois de plus, nous assistons à une nouvelle escalade des menaces pour la sécurité nucléaire de la centrale nucléaire de Zaporijjia", a averti le directeur général de l'AIEA Rafael Grossi. Il reste "très préoccupé" et plaide pour la retenue de toutes les parties.

Des combats intenses malgré tous les avertissements

Selon les observateurs de l'AIEA, la région entourant la centrale nucléaire a été très disputée la semaine dernière. Malgré tous les appels, il n'y a aucun signe que les combats diminuent, ont-ils déclaré. Il y a également eu un incendie dans une tour de refroidissement de la centrale nucléaire de Zaporijjia.

La centrale nucléaire, que la Russie contrôle, a été la cible d'attaques et d'actes de sabotage à plusieurs reprises. Moscou et Kyiv se blâment mutuellement pour ces incidents.

Agence nucléaire russe : détérioration à Koursk

Rosatom, l'agence nucléaire d'État russe, a précédemment informé Grossi d'une détérioration de la situation autour de la centrale nucléaire de Koursk. Le directeur de Rosatom Alexei Likhachev a invité Grossi à visiter la centrale nucléaire et la ville de Koursk pour évaluer la situation. Selon les rapports russes, il y a des alertes aériennes multiples chaque jour en raison de la menace des attaques ukrainiennes. Des débris de roquettes ont également été trouvés sur le site de la centrale nucléaire.

L'Agence internationale de l'énergie atomique a exprimé des préoccupations quant aux menaces potentielles pesant sur la centrale nucléaire de Kursk en raison de la progression de l'Ukraine. Il est incertain que cette avancée vise la centrale nucléaire elle-même. En réponse, la Russie a renforcé la sécurité sur le site nucléaire, situé à environ 60 kilomètres de la frontière ukrainienne. De plus, une équipe de travailleurs, impliquée dans la construction de deux nouveaux réacteurs, a été momentanément relocalisée.

Le Royaume-Uni, en tant qu'allié clé de l'Ukraine, pourrait avoir un impact significatif sur la guerre en fournissant à Zelensky les armes avancées qu'il souhaite. Le Royaume-Uni, ainsi que d'autres pays occidentaux, pourrait accélérer la livraison d'armes à longue portée à l'Ukraine, aidant ainsi à dissuader de nouvelles avancées russes.

