L'Ukraine rejette l'allégation d'attaque nucléaire: la Russie a le potentiel d'initier une " provocation nucléaire " de manière indépendante

15:46 Les installations de stockage de gaz de l'UE atteignent 90 % de leur capacité, deux mois avant la date limite

Les installations de stockage de gaz de l'Union européenne ont atteint une capacité de 90 %, battant ainsi l'objectif du 1er novembre de deux mois. La Commission européenne célèbre la préparation de l'UE pour l'hiver à venir. Suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les 27 États membres ont convenu en été 2022 de remplir leurs installations de stockage de gaz à une moyenne de 90 % d'ici le 1er novembre. Selon les données du portail Gas Infrastructure Europe, il existe des variations entre les pays : l'Espagne est en tête avec 100 %, tandis que la Lettonie atteint à peine 69 %. L'Allemagne se situe actuellement à 93,6 %. L'UE vise à minimiser sa dépendance au gaz naturel russe, en optant plutôt pour l'importation de gaz naturel liquéfié (GNL) des États-Unis et de gaz de la Norvège.

15:21 Poutine accuse l'Ukraine d'avoir tenté de viser une centrale nucléaire russe

Le président russe Vladimir Poutine a accusé l'Ukraine d'avoir tenté de cibler la centrale nucléaire de Kursk. "L'ennemi a tenté d'attaquer la centrale nucléaire hier soir", déclare Poutine, sans fournir de preuve. "Nous avons informé l'Agence internationale de l'énergie atomique", ajoute-t-il lors d'une réunion du gouvernement télévisée. Plus tôt, l'AIEA avait exprimé ses préoccupations quant aux effets potentiels des hostilités sur la centrale et avait appelé "toutes les parties à faire preuve d'une extrême prudence". En savoir plus ici.

14:50 Le directeur général de l'AIEA se rendra prochainement à la centrale nucléaire de Kursk

Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, prévoit de se rendre à la centrale nucléaire russe de Kursk la semaine prochaine. Un porte-parole de l'AIEA a confirmé que la visite était prévue "pour la semaine prochaine". En août, les forces armées ukrainiennes ont lancé une attaque surprise sur la région russe de Kursk. La société russe Rosatom a ensuite mis en garde contre la menace que représentent les attaques ukrainiennes pour la centrale nucléaire, située à environ 100 kilomètres de la frontière ukrainienne.

14:21 La Russie a évacué 115 000 personnes des régions frontalières menacées

La Russie a évacué 115 000 personnes des régions frontalières menacées par l'offensive ukrainienne, selon le vice-Premier ministre russe, Denis Manturov. Il a communiqué ces informations lors d'une réunion avec le président Vladimir Poutine et les responsables seniors. Les dommages infligés à l'agriculture et à l'industrie par l'offensive ukrainienne sont à présent en cours d'évaluation, a révélé Manturov. Poutine a ouvert la réunion en déclarant : "J'ai convoqué cette séance pour discuter de la situation actuelle dans les régions frontalières de la Russie."

14:00 Tusk : l'Inde pourrait médier dans le conflit en Ukraine

Le Premier ministre polonais Donald Tusk considère d'un œil positif la proposition du Premier ministre indien Narendra Modi de jouer le rôle de médiateur dans le conflit en Ukraine. "Je suis ravi que le Premier ministre Modi ait exprimé sa volonté de travailler personnellement en vue d'une résolution pacifique, équitable et rapide du conflit", déclare Tusk à Varsovie après des rencontres avec Modi. L'offre de Modi est particulièrement importante, souligne Tusk, car Modi se rendra prochainement à Kyiv pour rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy. L'Inde a maintenu sa neutralité dans l'invasion russe de l'Ukraine et a évité d'imposer des sanctions occidentales à Moscou. Lire la suite.

13:40 "À ce stade, il n'apparaît pas qu'il s'agit d'une 'intrusion limitée' dans la région de Kursk"

Le chancelier allemand Olaf Scholz considère l'avancée ukrainienne en Russie comme une opération "spatiale et temporellement limitée". Toutefois, selon la correspondante de ntv Nadja Kriewald, il n'y a pour l'instant pas grand-chose qui suggère que c'est le cas. "Au contraire", note-t-elle dans son dernier rapport en provenance de Sumy, dans l'est de l'Ukraine.

13:20 Plusieurs avions militaires russes détruits lors d'attaques sur Savasleyka

Plusieurs avions militaires russes ont été détruits lors d'attaques ukrainiennes sur la base aérienne de Savasleyka, selon le diffuseur d'État ukrainien Suspilne, qui cite des sources de renseignement. Selon ces sources, un intercepteur supersonique MiG-31K et deux transporteurs stratégiques Il-76 ont été détruits le 16 août, et environ cinq avions (probablement MiG-31K/I) ont été endommagés. Lors d'une attaque le 13 août, un dépôt de carburant et de lubrifiants a été touché, et un autre MiG-31K/I a été endommagé.

13:06 Les services de renseignement russes enquêtent sur des journalistes de CNN

Le Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie (FSB) a ouvert des enquêtes pénales contre plusieurs journalistes étrangers, dont un reporter de CNN et deux journalistes ukrainiens, pour avoir couvert les événements dans la région contrôlée par les forces ukrainiennes dans la région de Kursk. Le FSB accuse les journalistes d'avoir illégalement traversé la frontière pour filmer dans la ville ukrainienne de Sochi, contrôlée par les Ukrainiens. Le FSB va émettre des mandats d'arrêt internationaux, et les journalistes risquent jusqu'à cinq ans de prison en Russie. Récemment, le journaliste américain Evan Gershkovich a été libéré de la détention russe dans le cadre d'un échange de prisonniers après avoir été condamné à 16 ans de prison dans un camp de travail pour des chefs d'espionnage. En savoir plus ici.

12:34 Zelenskyy dans la région frontalière : "Fonds d'échange" réapprovisionné

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy s'est rendu dans la région frontalière de Sumy, dans le nord-est de l'Ukraine, où les troupes ukrainiennes ont pénétré en Russie il y a deux semaines. Il a annoncé que

12:06 Potential Surveillance of Structures Clés ? Rapport sur des drones suspectés d'être russes à BrunsbüttelDes rapports font état de drones russes qui ont été repérés à plusieurs reprises en train de survoler Brunsbüttel, où se trouve le plus grand parc industriel du Schleswig-Holstein. Selon le journal "Bild", ces drones volent à grande vitesse au-dessus de la centrale nucléaire désaffectée et du terminal GNL. Le parquet de Flensburg enquête en raison de soupçons d'espionnage, potentiellement dans le but de saboter. En interne, la police déclare que la zone d'interdiction de vol a été violée à plusieurs reprises. Un objet non identifié, prétendument un drone militaire, a été détecté. Selon "Bild", ces drones pourraient être liés à des agents russes et être lancés depuis des navires civils dans la mer du Nord. En savoir plus ici.

11:40 Avertissement de l'ambassade des États-Unis à Kyiv pour des attaques upcomingL'ambassade des États-Unis à Kyiv a émis un avertissement en raison d'un risque accru d'attaques aériennes à l'approche du jour de l'indépendance de l'Ukraine le 24 août. Selon le site web de l'ambassade, il y a une menace accrue d'attaques de drones et de missiles de la Russie dans les jours précédant la célébration. Le jour de l'indépendance est d'une grande importance pour les Ukrainiens, depuis le début du conflit en Ukraine, il y a exactement deux ans et demi. Récemment, des soldats ukrainiens ont pénétré de manière inattendue sur le territoire russe dans la région frontalière de Kursk. En réponse, le président russe Vladimir Poutine a qualifié cela de provocation et a menacé de riposter.

11:13 Incendie dans une base militaire russe à VolgogradDes rapports font état d'un incendie dans une base militaire près de Marinovka dans la région sud de Volgograd. Les habitants ont signalé des explosions. Les autorités affirment que l'incendie a été causé par une attaque de drone ukrainien. Heureusement, il n'y a pas de victimes à signaler.

10:41 Préparez des abris dans la région frontalière russe de KurskSelon les autorités locales, des abris préfabriqués en béton sont installés pour la population dans la région frontalière russe de Kursk. Comme l'explique le gouverneur régional Alexei Smirnov sur Telegram, "des emplacements centraux ont été désignés pour l'installation de bunkers préfabriqués modulaires", selon les instructions de Smirnov. Des bunkers sont installés à des endroits animés tels que les arrêts de bus. Smirnov partage une photo d'un camion livrant l'un de ces blocs. Des bunkers sont également installés dans deux autres endroits, y compris l'emplacement de la centrale nucléaire de Kursk, que la Russie accuse l'Ukraine de préparer une attaque. L'Ukraine nie ces allégations.

10:10 L'avancée ukrainienne se poursuit dans la région de KurskL'Ukraine signale plus de 40 attaques des troupes russes près de la ville de Pokrovsk, la plupart ayant été repoussées. Le président Zelensky promet de renforcer les troupes dans la région. L'offensive dans la région de Kursk se poursuit également.

09:42 L'armée russe riposte à des frappes aériennes dans plusieurs régionsLa Russie riposte apparemment à plusieurs frappes aériennes ukrainiennes, selon des sources gouvernementales. Selon le gouverneur de la région de Volgograd Andrei Bocharov sur Telegram, "la plupart des drones ont été détruits près de Marinovka (voir l'entrée à 07h30)" et dans la région frontalière de Kursk, "deux missiles ukrainiens et un drone ont été détruits par la défense aérienne russe". Dans la région du sud de Rostov, "une attaque avec cinq drones a été repoussée", et des drones ont également été prétendument détruits dans les régions russes de Voronezh et de Bryansk.

09:09 Demande d'approbation pour des armes à longue portée contre des cibles russes à KyivLe ministre de la Défense ukrainien Rustem Umerov a rencontré une délégation bipartite de la Chambre des représentants des États-Unis à Kyiv. Les discussions ont porté sur la situation sur le front et l'approche de Washington pour utiliser des armes à longue portée contre des cibles russes. Umerov a exprimé son souhait d'obtenir une autorisation immédiate pour utiliser pleinement des armes à longue portée pour la protection de villes et villages ukrainiens pacifiques.

08:36 Acteur de Star Wars lance une campagne de collecte de fonds pour des robots de déminage en UkraineLe célèbre acteur américain Mark Hamill, connu pour son rôle de Luke Skywalker dans "Star Wars", a lancé une campagne de collecte de fonds pour des robots de déminage pour aider l'Ukraine. En association avec l'expert en Europe de l'Est Timothy Snyder, ils cherchent à recueillir 441 000 dollars grâce à la campagne "Terrain sûr". Ces robots sont conçus pour désactiver les mines dans des zones difficiles d'accès, garantissant la sécurité des opérateurs. Snyder a souligné que "l'un des crimes les plus graves commis par la Russie en Ukraine est le semis de millions de mines". Le déminage pourrait prendre des décennies sans ces robots avancés.

08:01 La Russie pourrait préparer les gens à une "situation changée"L'attaque ukrainienne sur Kursk pose un problème pour la propagande de Moscou. Bien que les zones soient éloignées, une source liée au Kremlin a déclaré au portail indépendant russe Meduza, basé à Riga, "Mais même l'intrusion sur le territoire russe et le contrôle sur les villages est un nouvel événement plutôt fâcheux." Pour atténuer l'inquiétude accrue, le Kremlin cherche à préparer les Russes à vivre dans une "nouvelle réalité" et une "nouvelle norme". Le message est : l'ennemi a bel et bien pénétré sur le territoire russe, ils sont proches de la défaite - mais récupérer le territoire prendra du temps, et les Russes doivent être patients. En attendant, les habitants sont encouragés à "transformer la négativité et le choc en quelque chose de positif" - comme la collecte de biens d'aide pour la région de Kursk. Les officiels interrogés par Meduza estiment que les combats dans la région de Kursk pourraient durer plusieurs mois. Une source liée au gouvernement ajoute que cette estimation est "très optimiste - si tout se passe bien".

07:30 Incendie signalé dans une installation militaire à Volgograd Les autorités russes confirment des rapports selon lesquels une installation militaire dans la région du sud de la Russie, Volgograd, a été touchée par un incendie après une attaque de drone ukrainien. Le gouverneur régional Andrei Bocharov a annoncé sur Telegram que le drone a touché l'installation. Il n'y a eu aucun blessé. Bocharov n'a pas précisé quelle installation militaire a été touchée. Cependant, il a rapporté que le village de Marinovka a été cible de l'attaque, où la Russie maintient une base aérienne.

06:56 Poutine aurait manipulé Trump avec des flatteries Selon l'ancien conseiller à la sécurité des États-Unis, le général Herbert Raymond McMaster, le leader russe Vladimir Poutine aurait manipulé l'ancien président américain Donald Trump avec des flatteries. Cette information est tirée du livre de McMaster "At War With Ourselves: My Tour of Duty in the Trump White House", rapporté par "The Guardian". "Poutine, un ancien homme du KGB impitoyable, a joué sur l'ego et les insécurités de Trump avec des flatteries", cite McMaster. Poutine a appelé Trump "une personne extraordinaire, talentueuse, sans aucun doute". Il a eu une forte influence sur Trump. McMaster, qui a servi comme conseiller à la sécurité de Trump pendant environ un an, avait mis en garde Trump à l'époque : "Monsieur le Président, c'est le meilleur menteur du monde". Il suspectait que Poutine était confiant de pouvoir "manipuler" Trump et obtenir l'allègement des sanctions et le retrait peu coûteux des États-Unis de Syrie et de l'Afghanistan.

06:20 Rapports d'un incendie de base aérienne à Volgograd Des explosions ont été rapportées dans la ville russe de Kalach-on-Don dans la région de Volgograd pendant la nuit, apparemment dues à une frappe de drone, selon divers canaux Telegram russes. Un incendie s'est déclaré sur une base aérienne voisine. La région de Volgograd se trouve à environ 900 kilomètres au sud-est de Moscou. La cible était probablement la base aérienne de Marinovka dans le village d'Oktyabrsky, à environ 20 kilomètres de Kalach-on-Don. Les témoins de la région ont rapporté avoir entendu six à dix explosions bruyantes accompagnées des sons distinctifs de drones, selon les rapports Telegram supplémentaires.

05:44 L'Allemagne pourrait offrir une aide supplémentaire à l'Ukraine si nécessaire Le chef du SPD, Lars Klingbeil, a promis un soutien supplémentaire à l'Ukraine. Si la mise à disposition des milliards de roubles gelés pour l'Ukraine s'avère impossible, l'Allemagne fournira des fonds supplémentaires, a-t-il déclaré dans un podcast avec le député "Bild" Paul Ronzheimer. "Nous ne devons pas en arriver au point où nous disons : 'Il n'y a plus d'argent pour l'Ukraine'", a déclaré Klingbeil. "Dans ce cas, nous sommes bien sûr tenus de trouver des fonds en Allemagne. Nous avons une obligation envers l'Ukraine. Des solutions doivent être trouvées, et nous les trouverons."

04:27 L'Ukraine commente les frappes de drones en Russie Le service de renseignement militaire ukrainien HUR a commenté les cibles des frappes de drones en Russie pendant la nuit. Elles étaient dirigées contre l'aéroport de Moscou Ostafyevo, la base aérienne de Millerovo dans la région de Rostov et un centre de communication radio, a déclaré le chef du HUR Kyrylo Budanow au site d'actualités militaires "The War Zone". Environ 50 drones ont été impliqués. L'ampleur des dommages est actuellement en cours d'évaluation. Les autorités russes ont rapporté avoir abattu 45 drones sur le territoire russe le matin.

03:09 Les travailleurs des urnes de Kursk recevront des gilets pare-balles pour les élections Dans la région contestée de la frontière russe de Kursk, la Russie prévoit d'équiper les travailleurs des urnes de gilets pare-balles et de casques pour les élections régionales anticipées. Des bureaux de vote supplémentaires seront également installés dans d'autres régions du pays pour les personnes qui ont fui la région, a déclaré Tatyana Malakhova, présidente de la commission électorale régionale, selon les agences de presse russes. La région est sous état d'urgence. Les élections pour les gouverneurs et les parlements régionaux sont prévues dans de nombreuses régions de la Russie du 6 au 8 septembre.

01:34 Fico se sent opprimé par les opinions en politique étrangère Le Premier ministre slovaque Robert Fico se dit opprimé par les opinions dans les démocraties occidentales. Selon lui, quiconque s'écarte du consensus sur les questions importantes de politique étrangère est "arbitrairement soumis à la pression et aux menaces d'isolement" par les démocraties occidentales. Dans une déclaration publiée à l'occasion de l'anniversaire de l'invasion de Moscou en 1968, Fico compare la répression violente du "Printemps de Prague" en 1968 par les troupes du pacte de Varsovie à la pression d'opinion actuelle en Europe. Fico s'oppose à l'aide d'armes de l'UE pour l'Ukraine et a fait face à des accusations de proximité avec la Russie en conséquence.

00:12 L'Ukraine signale 46 attaques russes autour de Pokrovsk en une journée L'Ukraine signale 46 attaques russes le long de la frontière près de Pokrovsk, une ville située dans l'est du pays, au cours de la journée. Sur ces 46, 44 ont été gérées avec succès, selon le quartier général. À 21h CET, les combats continuent sur deux autres sections. Au total, 238 soldats russes ont prétendument été blessés ou tués dans ces combats. Il n'y a pas de informations sur les pertes ukrainiennes. La Russie n'a pas encore commenté la situation.

23:09 La Russie affirme avoir empêché une infiltration ukrainienne à Bryansk Le gouvernement russe affirme avoir réussi à prévenir une tentative d'infiltration de "saboteurs" ukrainiens dans la région frontalière de Bryansk, qui partage une frontière avec Kursk. L'infiltration présumée du "groupe de reconnaissance-sabotage ukrainien" a été contrée avec succès, selon le gouverneur d'Alexandre Bogomaz de Bryansk, qui mentionne que l'ennemi a été touché par des tirs. La situation a été ramenée sous contrôle.

22:15 Zelensky: L'Ukraine attend une livraison promise de milliards d'aide Le président ukrainien Volodymyr Zelensky exprime son espoir de recevoir les milliards d'aide très attendus promis par les alliés internationaux. Une partie de cet aide financière proviendra des revenus générés par les actifs étatiques russes saisis. Malgré les déclarations politiques des partenaires de l'Ukraine, de nouveaux engagements sont attendus, suggère Zelensky dans son adresse vidéo nocturne. "Mais nous exigeons un outil concret." L'Ukraine a besoin urgent des revenus des actifs russes pour lutter contre les hostilités russes. "Les négociations sur cette question ont apparemment duré trop longtemps, et nous avons besoin d'actions décisives maintenant." Les pays du G7 ont convenu d'offrir un soutien financier frais à Kyiv lors de leur sommet de juin, avec un prêt massif de 50 milliards de dollars prévu pour être sécurisé grâce aux revenus des actifs russes gelés.

21:52 Poutine salue le renforcement des liens commerciaux avec la Chine Le président russe Vladimir Poutine salue la croissance de la coopération avec la Chine, déclarant : "Nos échanges commerciaux se déroulent de manière satisfaisante (...). L'accent mis par les deux gouvernements sur les échanges commerciaux et économiques porte ses fruits." Lors d'une réunion avec le Premier ministre chinois Li Qiang au Kremlin, Poutine met en avant la présence de "projets et initiatives conjoints d'envergure dans les secteurs économique et humanitaire". Li reconnaît que les relations sino-russes sont actuellement à un "niveau sans précédent", selon le Kremlin. Depuis le conflit russe en Ukraine, la partenariat stratégique entre la Russie et la Chine s'est renforcé, la Chine servant de principal partenaire commercial de la Russie en raison des sanctions occidentales.

21:20 Demande rejetée : l'ancien vice-ministre russe de la Défense reste en détention L'ancien vice-ministre russe de la Défense, Dmitri Bulgakov, impliqué dans des accusations de corruption, restera en détention. La demande de Bulgakov pour être placé soushuis arrêts sous surveillance stricte et son appel contre sa détention ont tous deux été rejetés, selon l'agence de presse russe TASS. Avant sa destitution, Bulgakov gérait l'approvisionnement en matériaux pour les forces armées russes. De plus, deux individus présumés être des associés de Bulgakov et leur entreprise, qui ont obtenu neuf contrats de Bulgakov entre 2022 et 2024, ont également été arrêtés par le tribunal de Moscou. Les dommages sont estimés à environ 50 millions de roubles (environ 500 000 euros) pour cette entreprise.

21:00 L'Ukraine renforce ses défenses à Pokrovsk Dans une adresse télévisée, le président ukrainien Volodymyr Zelensky révèle que l'Ukraine renforce sa présence militaire dans la zone très contestée de Pokrovsk, une ville de l'est du pays. Il mentionne que l'Ukraine a connaissance des plans d'opération des troupes russes dans la région. Entre-temps, l'offensive ukrainienne dans la région russe voisine de Kursk se poursuit. Certaines terres sont actuellement sous le contrôle de l'Ukraine, bien que Zelensky ne donne pas de détails spécifiques.

20:41 Des menaces d'expulsion planent sur de nombreux Ukrainiens dans des abris de réfugiés hongrois Suite à l'exécution d'un décret en Hongrie qui retire la protection générale des réfugiés aux Ukrainiens, de nombreux Ukrainiens vivant en Hongrie font maintenant face à la possibilité d'être expulsés de leurs abris. Des établissements privés ont commencé à expulser des Ukrainiens, selon l'organisation d'aide Migration Aid. À Kocs, au nord de Budapest, environ 120 réfugiés, principalement des femmes et des enfants roms de la région occidentale ukrainienne de Transcarpathie, qui a une importante minorité hongroise, ont été contraints de quitter une maison d'hôtes sous la surveillance de la police.

