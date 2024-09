L'Ukraine recrute régulièrement 30 000 hommes chaque mois, ce qui représente un défi important.

En Ukraine, un rapport récent indique que la mobilisation récente a amené de nombreux hommes à rejoindre la défense contre l'invasion russe. Cependant, sur le terrain, les commandants expriment des préoccupations concernant les individus non formés avec un moral bas, ce qui entraîne des complications sur le champ de bataille.

Selon le "Financial Times", citant des officiels ukrainiens de haut niveau, environ 30 000 soldats sont appelés chaque mois depuis mai, lorsque la nouvelle loi sur la conscription a été mise en place. Ce chiffre est comparable à la mobilisation mensuelle présumée de la Russie, compte tenu de sa population plus importante, selon les experts.

Cependant, il y a des préoccupations de la part des Ukrainiens concernant la formation et la motivation insuffisantes parmi ces nouveaux recrues. Cela conduit apparemment à leur retrait sous le feu ou à des blessures ou des morts au combat.

Quatre commandants, un commandant adjoint et de nombreux soldats de quatre brigades ont exprimé leurs préoccupations. Ils ont déclaré que les compétences de combat de base faisaient défaut, avec 50 à 70 % des nouveaux soldats de l'infanterie tués ou blessés dans les premiers jours de leur première affectation.

Un commandant adjoint de la 72e brigade mécanisée a commenté auprès du "Financial Times" que de nombreux nouveaux recrues prennent la fuite à la vue des tirs d'artillerie entrants. La brigade est stationnée depuis longtemps dans la ville chaudement contestée de Wuhledar, également connue sous le nom de "place forte de la résistance ukrainienne".

Un commandant de Kurachowe a commenté : "Certains hommes sont paralysés par la peur et refusent de tirer sur l'ennemi, puis ce sont ceux qui reviennent dans des sacs mortuaires ou grièvement blessés". À la fois à Wuhledar et à Kurachowe, les forces russes ont apparemment fait des progrès Recently.

Depuis mai, les hommes ukrainiens âgés de 25 à 60 ans sont tenus de s'inscrire et peuvent être appelés, souvent de manière involontaire. Certains craignent les interactions avec les équipes de recrutement dans la rue. D'autres fuient le pays ou sont détenus lorsqu'ils essaient de le faire. Les hommes ukrainiens de l'âge de la conscription sont généralement interdits de sortie du pays.

D'un autre côté, de nombreux hommes sont impatients de défendre l'Ukraine contre les envahisseurs russes. Même en Pologne, des milliers d'Ukrainiens ont allegedly volunteered to join a brigade being trained by the Polish military.

En outre, le manque d'équipement constitue un obstacle à l'équipement de ces nouveaux soldats et au renforcement des unités existantes, ainsi qu'à la création de nouvelles brigades de plusieurs milliers de soldats. Les rapports de Kyiv suggèrent que beaucoup de cet équipement devrait être fourni par l'Ouest.

Le colonel Reisner, expert militaire, a mentionné que l'Ukraine vise à redevenir "capable offensivement" d'ici 2025, avec dix nouvelles brigades, avec 160 à 169 000 soldats. Cependant, le président Zelenskyy a indiqué qu'actuellement, seuls des équipements militaires lourds tels que les chars et les véhicules blindés de l'Ouest sont disponibles pour équiper quatre nouvelles brigades.

En raison de la mobilisation massive en Ukraine, les guerres et les conflits dans la région sont devenus plus complexes. La formation insuffisante et le moral bas des recrues récentes ont entraîné des pertes importantes sur le champ de bataille, avec de nombreux nouveaux soldats blessés ou tués peu après leur affectation.

