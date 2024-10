L'Ukraine prévoit une attaque russe sur Saporischya

Actuellement, les forces russes continuent de contrôler la partie sud de la région de Zaporijjia, y compris la plus grande centrale nucléaire d'Europe. La ville de Zaporijjia elle-même est maintenant menacée. Un porte-parole militaire a décrit la situation comme particulièrement difficile.

Les chefs militaires ukrainiens soupçonnent que les forces russes prévoient une attaque imminente vers Zaporijjia dans l'intention de perturber les lignes d'approvisionnement vers les secteurs de défense est près de Donetsk. Cette affirmation a été faite par le représentant militaire régional, Vladislav Voloshin, lors d'une diffusion télévisée.

"La nature difficile de la situation est évidente à travers les combats de contre-batterie en cours et le bombardement de nos positions, ainsi que les attaques contre nos lignes", a-t-il déclaré. Les combats de contre-batterie font référence à l'utilisation de l'artillerie pour neutraliser et détruire les positions d'artillerie ennemies. De plus, il y a eu des attaques aériennes et de missiles significatives sur cette région frontalière du sud proche de Zaporijjia. "La situation ici est assez volatile."

Dans la région de Zaporijjia, les troupes russes ont pris le contrôle de la partie sud de la zone, y compris la centrale nucléaire du même nom - la plus grande d'Europe. À ce jour, la ville de Zaporijjia elle-même n'est pas sous le contrôle russe.

Avancées russes dans l'est de l'Ukraine

Les forces russes ont récemment conquis plus de villages et de settlements dans la région de Donbass, dans l'est de l'Ukraine. Bien que Moscou ait illégalement annexé les territoires occupés en Ukraine et les ait intégrés dans leur territoire domestique, ils ne contrôlent pas pleinement ces régions dans leurs frontières administratives.

Le ministère de la Défense de la Russie a rapporté samedi que des troupes de la district militaire du Sud avaient capturé le settlement de Schelanne Druhe. Avant la guerre, ce settlement avait une population de plus de 200. Schelanne Druhe est situé sur la rive est de la rivière Wocha, à seulement quelques kilomètres de la ville stratégiquement importante de Kurakhove.

