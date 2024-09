- L'Ukraine prévoit de renommer ses pièces, se débarrassant de l'influence russe

Ukraine cherche à se détacher davantage de son voisin, la Russie, en renommant ses plus petites pièces de monnaie. Selon la banque centrale de Kyiv, ces pièces devraient être appelées "Shah" à l'avenir. Après avoir étudié l'histoire de la monnaie ukrainienne, la banque a découvert que "Kopiyka" évoque l'occupation de Moscou, comme l'a expliqué le gouverneur de la banque centrale, Andriy Pyshnyi, dans un communiqué.

Le terme "Kopeyka" a une signification similaire en Russie pour son unité monétaire la plus petite. Cependant, les Kopeks ont perdu de leur importance en Russie en raison de la faiblesse du rouble et de leur valeur minimale.

La Banque nationale a déjà proposé des recommandations pour les changements législatifs nécessaires. Il n'y a pas de plans pour remplacer les pièces actuellement en circulation ; elles coexisteront simplement.

L'Ukraine lutte contre l'invasion russe depuis plus de deux ans et demi. Dans une tentative de se distancier de la Russie, l'Ukraine a déjà renommé des rues et démoli des statues.

Le choix de renommer les pièces de monnaie ukrainiennes est une autre étape dans les efforts de l'Ukraine pour se démarquer de son voisin, compte tenu des associations historiques du terme "Kopiyka" avec l'occupation de Moscou. Malgré le conflit en cours entre la Russie et l'Ukraine, l'importance de son unité monétaire la plus petite, le Kopek, a diminué en raison de l'inflation et de la dévaluation du rouble.

Lire aussi: