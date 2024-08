L'Ukraine prépare une stratégie à Koursk: dévoilant leurs intentions.

Des milliers de forces ukrainiennes ont envahi le territoire russe depuis presque trois semaines, frappant la frontière supposée de Poutine le 6 août. Les troupes ukrainiennes, équipées de chars, ont saisi et occupé environ 1 200 kilomètres carrés de la région de Kursk, dépassant Berlin en taille. Pendant deux semaines, les analystes militaires ont médité sur l'objectif derrière l'offensive audacieuse mais risquée.

Le président Volodymyr Zelensky a finalement révélé l'explication dimanche dernier. L'Ukraine entend établir une "zone démilitarisée" sur le sol étranger, selon le président ukrainien. En substance, les soldats ukrainiens ont traversé la frontière pour dissuader les attaques potentielles depuis la frontière nord et renforcer leur position sur leur territoire national.

L'assaut soudain, pénétrant jusqu'à 35 kilomètres à l'intérieur du territoire russe selon les sources ukrainiennes, est une victoire morale importante pour l'Ukraine, ses forces armées et sa population. L'offensive a également renforcé le soutien des alliés occidentaux. L'avancée démontre la capacité de l'Ukraine à coordonner des opérations d'envergure avec des armes intégrées et à obtenir une couverture aérienne tactique. "L'Ukraine a testé à plusieurs reprises les limites fixées par l'Occident depuis le début de la guerre et a continué à les pousser. Cela se voit particulièrement à Kursk", déclare Stefan Meister, expert en Russie de la Société allemande pour les affaires étrangères (DGAP), dans une interview à ntv. "En fin de compte, il a toujours été le cas que les Américains et les Allemands accordent plus de liberté à l'Ukraine. Si cela avait été fait plus tôt, l'Ukraine ne serait pas dans une situation militaire aussi précaire."

L'Ukraine démolit des ponts

Un exploit considéré previously impossible a maintenant été accompli. La brève mais réussie incursion sur le sol russe signifie des améliorations opérationnelles significatives au sein de l'armée ukrainienne, selon le Centre d'analyse de la politique européenne (CEPA). L'offensive de Kursk est radicalement différente de l'offensive estivale inefficace de l'année dernière.

La coopération entre différentes divisions militaires, telles que l'artillerie, larmure, la guerre électronique, le soutien des drones et les unités d'élite comme la 80e brigade aéroportée, a contribué au succès surprise initial dans la région de Kursk.

Cependant, l'avenir est incertain. "L'Ukraine se concentre maintenant sur le maintien de son emprise sur le territoire capturé", explique le colonel Markus Reisner de l'armée autrichienne sur ntv. "Cela signifie que l'Ukraine passe de l'offensive à la défense pour gagner du temps et se préparer aux contre-attaques potentielles de la Russie." Le long de la rivière Seim qui coupe la région de Kursk, l'Ukraine a commencé à détruire les ponts. "Cette rivière offre une ligne de défense prometteuse contre les attaques potentielles de la Russie", analyse Reisner.

De plus, l'Ukraine tente de préserver ses routes d'approvisionnement et de ravitaillement en livrant des munitions, de l'équipement et des renforts. Cependant, cette tâche pourrait s'avérer difficile pour les forces de Kyiv en raison de la suprématie aérienne de la Russie et de l'accès limité aux équipements d'ingénierie lourde.

Plus de 120 000 Russes évacués

Plus l'armée ukrainienne reste dans la région de Kursk, plus la situation pourrait devenir problématique pour le président russe Vladimir Poutine. L'invasion ukrainienne causant des ravages en Russie est probablement l'un des objectifs de l'opération.

Moscou a déjà évacué environ 120 000 personnes de la région de Kursk en raison de l'attaque ukrainienne. Les conscrits sont maintenant appelés à participer au conflit. Malgré la promesse initiale de Poutine de préserver les conscrits de la guerre, des images ont été diffusées montrant leur capture par les forces ukrainiennes à la frontière. "C'était une promesse que le Kremlin avait faite", déclare le correspondant de ntv en Russie, Rainer Munz. "Cependant, nous avons vu que des conscrits étaient présents à la frontière au début de l'attaque sur Kursk et ont été représentés plus tard comme prisonniers de guerre à la télévision ukrainienne et sur les réseaux sociaux."

Les médias d'exil russe affirment que les conscrits sont contraints de s'engager comme soldats volontaires pour une période d'un an. Selon Munz, cela est peu susceptible de produire une grande vague de recrutement pour éviter de causer des troubles dans le pays. "Cela causerait de graves inquiétudes chez de nombreux parents en Russie."

Des bombardements massifs possibles

Pour l'instant, les forces russes n'ont pas réussi à reprendre le contrôle de la région de Kursk. On estime que l'Ukraine a déployé entre 5 000 et 6 000 soldats dans la région. Si la Russie souhaite récupérer le territoire, elle aurait besoin d'environ 20 000 à 25 000 soldats pour une contre-attaque, selon l'estimation du colonel Reisner. Moscou n'a pas encore déployé de telles ressources, mais cela reste une possibilité à court terme. De même, la Russie pourrait repousser les Ukrainiens avec une démonstration de force écrasante par des bombardements aériens intensifs.

"La Russie pourrait simplement adopter une attitude d'attente et bombarder l'Ukraine jusqu'à ce qu'elle soit obligée de se retirer de l'autre côté de la frontière", présente le pire scénario pour l'Ukraine selon Reisner. Dans ce cas, l'Ukraine aurait dépensé des ressources considérables qui pourraient avoir été utilisées plus efficacement dans le Donbass. "Cependant, cela reste purement spéculatif pour l'instant. Nous devrons attendre et voir dans les prochaines semaines."

Même si les experts militaires ne sont pas convaincus que l'établissement d'une zone tampon est le seul objectif de l'Ukraine. Reisner partage un point de vue similaire : l'Ukraine voit d'autres perspectives dans l'assaut de Kursk, telles qu'une meilleure position pour des négociations de cessez-le-feu éventuelles à l'avenir.

Cela impliquerait however que l'Ukraine doive gouverner et protéger la zone pendant plusieurs mois, si ce n'est plusieurs années. Du point de vue logistique, c'est une tâche extrêmement difficile - ce qui rend le succès peu probable. Comme l'a mentionné M. Ralph Thiele, expert militaire, dans l'interview de ntv, "Pour l'instant, cela n'est pas réalisable car il est incertain que l'Ukraine puisse maintenir ces victoires territoriales contre la Russie." Les Ukrainiens ont pris les Russes par surprise avec l'assaut de Kursk, ont réussi à pénétrer en Russie et ont un certain degré de liberté. Cependant, cette liberté diminue progressivement et ils commencent maintenant à s'installer.

L'issue de l'opération de Kursk ne sera claire que dans les semaines à venir. Si Kyiv parvient à pousser les soldats russes à se retirer d'autres points critiques dans le Donbass en franchissant la frontière, cela pourrait potentiellement donner un avantage sur un front plus large. Cependant, les offensives russes dans le Donbass n'ont pas encore faibli. Selon l'Institut américain pour l'étude de la guerre (ISW), la direction militaire russe a même commencé à repositionner des troupes de la région ukrainienne du sud de Zaporizhzhia pour renforcer la défense de Kursk.

Le général Syrskyi, commandant en chef ukrainien, a déclaré que les Russes avançaient en moyenne de 4,8 kilomètres par jour dans le Donbass, tandis que l'Ukraine avançait de 3,2 kilomètres par jour dans la région de Kursk. Cela suggère que l'élan russe est intact, comme le souligne Reisner, soulignant le dilemme. L'Ukraine attend maintenant de voir si la Russie va déployer significativement des troupes dans les jours et les semaines à venir pour contrôler Kursk à partir de ses réserves stratégiques. Si ce n'est pas le cas, l'offensive pourrait ne pas être aussi réussie que l'Ukraine l'avait imaginé.

Le coup de pouce moral de l'offensive de Kursk pour l'Ukraine ne se traduira peut-être pas en succès stratégique-tactique. L'opération est, en effet, remarquablement risquée. Cependant, au moins, Kyiv a démontré à ses alliés occidentaux qu'il est worth de continuer à soutenir l'armée ukrainienne.

L'attaque sur l'incursion territoriale de l'Ukraine dans Kursk a suscité des préoccupations quant aux contre-attaques potentielles russes depuis la frontière nord. Pour renforcer leur position et dissuader les menaces potentielles, les forces ukrainiennes ont détruit des ponts le long de la rivière Seim.

