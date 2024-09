L'Ukraine partage des données sur les revers importants de la Russie

07:29: Le gouverneur confirme 171 attaques à Saporischschja

Selon un post sur Telegram du gouverneur militaire régional, Iwan Fedorow, les forces russes ont bombardé la région ukrainienne de Saporischschja à 171 reprises en 24 heures. Les attaques enregistrées comprenaient quatre frappes aériennes sur Lobkove, Pjatschatki et Nowoandriiwka, ainsi que l'utilisation de 95 drones.

07:03: Opération de sauvetage réussie à Kharkiv

Des équipes de secours ont réussi à sauver un survivant des décombres d'une salle des événements démolie à Kharkiv suite à une attaque aérienne russe, selon Reuters. La personne se sentait bien peu de temps après avoir été sauvée. Les attaques de missiles russes sur Kharkiv ont blessé plus de 40 personnes, dont cinq enfants. Plusieurs explosions ont secoué la ville dimanche après-midi, endommageant un centre commercial et une salle des événements.

06:20: Kyiv sous attaque de missiles russes

La Russie a lancé une salve de drones, plus de dix missiles et des dizaines de roquettes contre la capitale Kyiv et probablement d'autres villes, selon l'armée de l'air ukrainienne. Les habitants de Kyiv se sont réfugiés dans les abris anti-aériens alors que la ville est secouée par de nombreuses explosions. Le maire Vitali Klitschko a confirmé l'envoi de services d'urgence dans les districts de Holosiyivskyi et Solomianskyi. Klitschko et le chef de l'autorité militaire de Kyiv, Serhiy Popko, ont tous deux signalé de nombreux incendies. Dans le district de Shevchenkivskyi, une personne a été blessée par des débris tombants. "Nous leur rendrons la pareille", a déclaré le chef de l'Office du président ukrainien, Andriy Yermak, sur Telegram.

05:39: Kyiv cible d'une nouvelle attaque de missiles russes

La capitale ukrainienne Kyiv a été à nouveau cible d'une attaque de missiles russes, selon des posts sur Telegram d'officiels militaires ukrainiens. Les habitants de Kyiv ont rapporté de multiples détonations bruyantes, suggérant l'utilisation des systèmes de défense aérienne. Le nombre exact de missiles lancés et les dommages éventuels restent inconnus.

04:46: Putin prévoit un nouveau gazoduc vers la Chine

Vladimir Poutine a déclaré que les préparatifs préliminaires pour la construction d'un nouveau gazoduc russe à travers la Mongolie vers la Chine se déroulaient selon les plans. En janvier 2022, l'étude de faisabilité a été approuvée et les investigations techniques nécessaires ont été menées, a déclaré Poutine lors d'une interview avec le journal mongol "Onoodor", selon un transcript publié sur le site du Kremlin. Le gazoduc "Power of Siberia 2" prévu devrait transporter 50 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an de la région de Yamal en Russie à la Chine via la Mongolie.

03:34: Les Russes bombardent un orphelinat à Sumy, 13 blessés

Des troupes russes ont frappé un centre de réhabilitation sociale et un orphelinat à Sumy avec des roquettes, blessant 13 personnes, dont deux enfants, selon "Ukrainska Pravda". L'orphelinat est situé dans une zone résidentielle, a confirmé l'administration militaire locale.

02:26: Les Polonais veulent abattre les drones espions russes

Selon un sondage du journal polonais "Rzeczpospolita", près de 60% des Polonais sont favorables à ce que l'armée polonaise abatte les drones russes qui pénètrent dans l'espace aérien polonais pendant le bombardement de l'Ukraine. Le sondage fait référence à un objet volant non identifié, présumé être un drone kamikaze de type Shahed, qui est resté en vol pendant 30 minutes le 26 août avant de disparaître. Le général de brigade polonais Tomasz Drewniak a informé Radio RMF24 que la Russie pourrait tester les capacités de défense aérienne de la Pologne en envoyant des drones dans l'espace aérien polonais.

00:26: Un résident de Belgorod tué par des tirs ukrainiens

Le gouverneur de la région russe de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, a annoncé la mort d'une personne dans le village de Shagaroika près de la frontière par des tirs ukrainiens. Trois personnes ont également été blessées dans le village de Shebekino. Au moins un autre village a été touché par l'artillerie ukrainienne.

23:08: La Russie déjoue des attaques de drones ukrainiennes

La Russie affirme avoir repoussé des "massives" attaques de drones ukrainiens sur Moscou et 14 autres régions, selon un post sur Telegram du ministère de la Défense russe. Un total de 158 objets volants ont été interceptés pendant la nuit, dont dix ciblant Moscou, selon les déclarations officielles.

9:52: Un hélicoptère ukrainien s'écrase pendant un vol d'éducation - Deux membres d'équipage décèdent

Deux personnes ont trouvé la mort suite à l'écrasement d'un hélicoptère à l'Université nationale de l'armée de l'air Ivan Kozhedub de Kharkiv en Ukraine. Le média officiel, Ukrinform, rapporte que l'incident impliquait un hélicoptère de type Mi-2 qui participait à un exercice d'entraînement. La page Facebook officielle de l'université a confirmé cette information, selon Ukrinform. "L'université a subi une perte insurmontable - les deux membres d'équipage sont décédés", déclare le post sur Facebook de l'université. Des experts, des enquêteurs et des officiels du ministère de la Défense examinent actuellement le site de l'accident. La cause exacte de l'accident reste pour l'instant inconnue.

21:06 Ukrenergo prévoit des coupures de courant en UkraineLa corporation ukrainienne d'électricité Ukrenergo prévoit plusieurs coupures de courant en Ukraine lundi en raison des attaques russes accrues contre le réseau électrique du pays, selon Ukrinform. L'alimentation électrique des infrastructures essentielles sera maintenue. Cependant, Ukrenergo met en garde contre d'éventuelles modifications du niveau de contraintes.

