L'Ukraine obtient le système de défense Patriot de la Roumanie: le législateur approuve la législation

14:16 Russie : onze blessés dans des attaques ukrainiennes sur la région de Belgorod

Onze personnes, dont deux enfants, ont été blessées lors d'attaques ukrainiennes sur la région russe de Belgorod et sa capitale, selon un post de Telegram du gouverneur Vyacheslav Gladkov. Un jardin d'enfants aurait été détruit. Gladkov a partagé des photographies de l'école maternelle détruite et d'autres bâtiments. Reuters rapportent que les autorités locales ont décidé de fermer temporairement plusieurs écoles et jardins d'enfants dans la région après les attaques. Dans plusieurs endroits d'Ukraine et de Russie, le 2 septembre est le premier jour de l'école après les vacances d'été.

13:55 Zelensky : missile russe endommage une mosquée à Kyiv

During the overnight Russian missile attack on Kyiv (see entries 05:39, 06:20, and 09:29), a mosque and an adjacent Islamic cultural center were severely affected. In a post on X, Ukrainian President Volodymyr Zelensky remarked that Russia shows no regard for spiritual or human values and no regard for any religion or belief. "It continues its destructive campaign against the Ukrainian people and is trying to demolish all our communities and even our holy places of worship," Zelensky added. The chief mufti of the local community, Vadym Dashevski, informed Reuters that the mosque was struck by a "cowardly strike."

13:01 Ukraine lance une attaque de drone massive sur Moscou

Ukraine a mené une importante attaque de drone, touchant des cibles à Moscou et dans ses environs. Une explosion a été enregistrée près d'une raffinerie à seulement 16 kilomètres du Kremlin. Deux autres centrales électriques ont également été ciblées. Selon les rapports russes, plus de 150 drones ukrainiens ont été interceptés.

12:18 La Pologne prévoit d'abattre les drones russes

Le ministre des Affaires étrangères de la Pologne, Radoslaw Sikorski, estime qu'il est du devoir de Varsovie d'abattre les drones russes et autres objets aériens approchant de l'Ukraine avant qu'ils n'entrent dans l'espace aérien polonais. Le politique libéral-conservateur a déclaré au Financial Times britannique (FT) qu'il considérait personnellement cela comme un acte légitime de légitime défense, car le risque que quelqu'un soit blessé par des débris augmente une fois qu'ils ont pénétré. La position de Sikorski contredit celle de l'OTAN, qui considère le risque d'escalade du conflit en affrontant directement les forces russes comme excessif. L'OTAN a également rejeté l'idée d'abattre les drones et missiles russes au-dessus de l'Ukraine, ainsi que la demande de Kiev d'imposer une zone interdite aux avions.

11:43 Munz : Réactions de la Russie aux victoires électorales d'AfD et de BSW

Les résultats des élections régionales en Thuringe et en Saxe font également débat en Russie. Le correspondant de ntv Rainer Munz discute des réactions aux succès électoraux d'AfD et de BSW et décrit comment Moscou traite ce qui pourrait être la plus grande attaque de drones jamais vue sur la capitale russe.

10:10 Poutine salue la rapidité des conquêtes russes

Le président russe Vladimir Poutine a salué la rapidité avec laquelle ses troupes ont conquis de nouveaux territoires en Ukraine voisine. Il a informé les agences de presse russes que l'offensive ukrainienne dans la région de Kursk n'avait pas pu arrêter l'avancée des troupes russes dans le Donbass. "Nous ne parlons pas de déplacer 200 ou 300 mètres", a déclaré Poutine. "Nous parlons de plusieurs kilomètres carrés. Nous n'avons pas vu une telle rapidité d'offensive dans le Donbass depuis longtemps". During his trip to Mongolia, Putin stopped in the Siberian republic of Tuva to attend a lesson on the new subject "Dialogues about the Important", which aims to bring children closer to the Kremlin's political agenda. Putin has frequently taken on the role of the teacher on the opening day of school in recent years.

10:00 L'Ukraine intercepte 22 missiles et 20 drones

L'armée de l'air ukrainienne rapporte avoir intercepté 22 des 35 missiles et détruit 20 des 23 drones d'attaque russes. Neuf missiles balistiques et 13 missiles de croisière ont été interceptés au-dessus de Kyiv, Kharkiv, Dnipro, Poltava, Mykolaiv et Saporizhzhia.

09:36 Une vidéo montre une frappe de missile russe à Kharkiv

La Russie a bombardé Kharkiv avec des attaques de missiles depuis des jours. Selon les rapports ukrainiens, au moins 10 missiles ont été tirés sur la ville dimanche, touchant un centre commercial et de loisirs et blessant des douzaines de personnes.

10:01 Augmentation du nombre de blessés suite à une salve russe à Sumy

Après une salve russe a touché la ville de Sumy dans l'est de l'Ukraine, le nombre de blessés a augmenté. Selon les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur ukrainien, 18 personnes, dont 6 mineurs, ont été blessées. Ils ont annoncé cela via Telegram. Initialement (en référence à 03:34), l'administration régionale de Sumy a rapporté qu'au moins 13 civils, dont 4 enfants, avaient été blessés lors de l'attaque. La salve russe a touché un centre de réhabilitation sociale et psychologique pour enfants et un orphelinat à Sumy. La situation de sécurité dans la région de Sumy s'est détériorée depuis le début de l'invasion dans la région russe voisine de Kursk le 6 août. Sumy, une ville habitée par plus de 250 000 personnes, se trouve à environ 350 kilomètres à l'est de Kyiv.

09:29 Ukraine: Two Blessés suite à une Attaque de Missile Russe sur KyivLa Russie a de nouveau ciblé Kyiv avec des missiles (voir 05:39 et 06:20). Au moins deux individus ont été blessés par des débris de missiles abattus, ont déclaré les autorités locales. Des incendies ont été allumés et l'infrastructure et les habitations ont été endommagées. Le ciel a été sous alerte nationale pendant presque deux heures, de la fin de la nuit jusqu'au petit matin.

08:57 ISW: Une Majorité de Russes Soutient la Guerre en UkraineLa population russe continue de soutenir le conflit en Ukraine - même face à l'incursion ukrainienne dans la région frontalière de Kursk, en Russie. C'est la conclusion tirée par l'Institut pour l'Étude de la Guerre (ISW) dans son dernier rapport. Citant des données du centre de sondage russe indépendant Levada Center, le soutien aux opérations militaires de la Russie en Ukraine a même augmenté en août. Selon l'enquête, environ 78 % des répondants soutiennent la guerre en Ukraine en août - en hausse par rapport aux 75 % en juillet et aux 77 % en juin. La population russe semble indemne du conflit, offrant ainsi à la Maison-Blanche une marge de manœuvre pour sa stratégie de guerre d'usure prolongée contre l'Ukraine, selon les analystes de l'ISW.

08:11 Ukraine Publie des Données sur les Pertes RussesLe quartier général de l'armée ukrainienne a publié des chiffres mis à jour des pertes humaines subies par les troupes russes en Ukraine. Selon leurs données, la Russie a subi environ 617 600 soldats en Ukraine depuis le 24 février 2022, avec 1 300 pertes au cours des dernières 24 heures. Leur rapport de Kyiv indique également que 9 chars, 10 systèmes d'artillerie, 1 système d'artillerie moyenne à longue portée et 30 drones ont été détruits. Au total, la Russie aurait perdu 8 601 chars, 17 646 systèmes d'artillerie, 368 avions, 328 hélicoptères, divers drones, 28 navires et 1 sous-marin depuis le début de l'offensive d'envergure, selon les chiffres ukrainiens. Les estimations externes proposent des pertes plus faibles, mais celles-ci représentent des chiffres minima.

07:03 Équipes de Secours Extraient un Survivant des Décombres à KharkivSuite à une frappe aérienne russe sur Kharkiv dans l'est de l'Ukraine, les équipes de secours ont réussi à extraire un survivant des décombres d'une salle des événements effondrée. Selon Reuters, le survivant a déclaré se sentir bien peu après avoir été secouru. Plus de 40 individus, dont cinq enfants, ont été blessés par des attaques de roquettes russes sur Kharkiv, selon les autorités. Dimanche après-midi, plusieurs roquettes ont touché un centre commercial et une salle des événements à Kharkiv.

06:20 Incendies et Explosions dans toute la Ville: Attaque Aérienne Russe Massive sur KyivLa Russie lance une série de drones, plus de 10 missiles de croisière et des dizaines de missiles balistiques, touchant la capitale Kyiv et potentiellement d'autres villes, selon les rapports de l'armée de l'air ukrainienne. Au milieu d'une série d'explosions à Kyiv, les résidents se sont précipités dans les abris anti-aériens. Le maire Vitali Klitschko a déclaré que les services d'urgence avaient été appelés dans les districts de Holosiyivskyi et de Solomianskyi. Klitschko a partagé des mises à jour sur Telegram au sujet de plusieurs incendies. De plus, Serhiy Popko, chef de l'administration militaire de Kyiv, a rapporté des incendies. Dans le district de Shevchenkivskiy, une personne a été blessée par des débris tombants. "Il y aura une riposte pour tout. L'ennemi le ressentira", a déclaré le chef de la présidence ukrainienne, Andriy Yermak, sur Telegram.

05:39 Explosions: Attaque de Missile Russe sur KyivLa capitale Kyiv est attaquée par des missiles russes, selon les sources militaires ukrainiennes. Les unités de défense ukrainiennes sont engagées dans le repoussement de l'attaque, selon les porte-parole militaires ukrainiens via Telegram. Les témoins à Kyiv rapportent de nombreux explosions bruyantes, indiquant le déploiement de systèmes de défense aérienne. Le nombre de missiles lancés et les dommages potentiels restent à confirmer.

04:46 Poutine: Nouveau Pipeline de Gaz vers la Chine selon le PlanningLa préparation de la construction d'un nouveau pipeline de gaz russe à travers la Mongolie vers la Chine se déroule sans heurts, selon le président Vladimir Poutine. En janvier 2022, une étude de faisabilité a été approuvée et les sondages techniques nécessaires ont été effectués, a expliqué Poutine lors d'une interview avec le journal mongol "Onoodor", selon un transcript sur le site du Kremlin. Le pipeline prévu "Force de Sibérie 2" est censé transporter 50 milliards de mètres cubes de gaz naturel de la région russe de Yamal vers la Chine via la Mongolie chaque année.

03:34 Russes Attaquent un Centre de Réhabilitation à Sumy - 13 BlessésDes troupes russes ont attaqué un centre de réhabilitation sociale et psychologique pour enfants et un orphelinat à Sumy avec des roquettes, selon Ukrainska Pravda. Treize individus, dont 2 enfants, ont été blessés. Le bâtiment est situé dans une zone résidentielle, selon l'administration militaire locale, selon le journal.

02:26 Sondage: Majorité de Polonais Soutient l'Action Militaire Contre les Drones RussesSelon un sondage réalisé par le journal polonais "Rzeczpospolita", environ 60 % des citoyens polonais soutiennent l'action de l'armée polonaise consistant à abattre des drones russes qui pénètrent dans l'espace aérien polonais pendant les attaques contre l'Ukraine. Ce sondage concerne un objet aérien non identifié, believed to be a kamikaze drone of the Shahed type, which hovered over Poland for over 30 minutes before disappearing on August 26. Polish Brigadier General Tomasz Drewniak expressed his belief to Radio RMF24 that Russia intentional tested Poland's air defense system by transmitting drones into Polish airspace.

00:26 Russie : un mort suite à une attaque ukrainienne dans la région de BelgorodLe gouverneur de la région russe de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, confirme un mort et trois blessés suite aux attaques ukrainiennes sur les villages de Shagarovka et Shebekino, près de la frontière. Au moins un autre village a également été attaqué par les Ukrainiens.

23:08 Russie annonce la riposte contre des attaques de drones ukrainiensLa Russie annonce avoir repoussé des "attaques massives" de drones ukrainiens contre Moscou et 14 autres régions. Un total de 158 objets volants ont été interceptés pendant la nuit, selon le ministère de la Défense via le service de messagerie Telegram. Dix drones ont été ciblés vers Moscou, selon les registres officiels.

22:24 Attaque aérienne sur Kharkiv : le nombre de blessés atteint 47Le nombre de blessés suite à l'attaque aérienne russe sur Kharkiv est passé à 47, dont 7 enfants, selon les secours ukrainiens via Telegram. Des photographies diffusées par les agences de presse montrent des dommages causés à des bâtiments civils, tels qu'un centre commercial.

21:52 Deux pilotes ukrainiens tués lors d'un accident d'hélicoptère pendant un entraînementDeux pilotes ont trouvé la mort lorsque leur hélicoptère Mi-2 ukrainien s'est écrasé pendant un entraînement à l'Université nationale de l'armée de l'air Ivan Kozhedub de Kharkiv. L'agence de presse ukrainienne Ukrinform rapporte que les enquêteurs, les experts et les officiels du ministère de la Défense examinent le site de l'accident. La cause de l'incident reste inconnue.

ici.21:06 La corporation d'énergie ukrainienne annonce des coupures de courantLa corporation d'énergie ukrainienne Ukrenergo a annoncé lundi des coupures de courant dans le pays en raison des attaques russes contre le réseau électrique ukrainien. Ukrenergo garantit la fourniture d'électricité aux infrastructures vitales, mais prévient que des modifications des limites de contrainte sont possibles.

