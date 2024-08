L'Ukraine ne perçoit aucune avancée biélorusse

L'avancée de l'Ukraine vers Kursk est la plus importante sur le territoire russe depuis le début de la guerre en février 2022. Même la plus proche alliée de la Russie, la Biélorussie, est surprise et annonce des plans pour déployer des chars à la frontière ukrainienne. Peut-être pas?

L'Ukraine ne voit aucun signe d'une présence accrue de troupes biélorusses à leur frontière commune. Un porte-parole de la garde-frontière ukrainienne a déclaré qu'aucune movement ou déploiement de forces biélorusses n'avait été enregistré dans la région ces derniers jours, contredisant les rapports en provenance de Minsk.

Le leader biélorusse Alexander Lukashenko a ordonné le renforcement des troupes dans les régions de Gomel et de Mozyr dans le sud-est de la Biélorussie samedi, affirmant que l'Ukraine avait violé l'espace aérien biélorusse pendant son offensive dans le russe Kursk avec plusieurs objets aériens. Le ministère biélorusse de la Défense a publié une vidéo montrant des chars being chargés sur un transport ferroviaire. Le ministre de la Défense Viktor Khrenin a également déclaré avoir ordonné le déploiement de missiles balistiques "Iskander" et de lanceurs de fusées "Polonez" dans la région.

Cependant, le porte-parole de la garde-frontière ukrainienne a déclaré que la Biélorussie faisait ces affirmations pour aider la Russie, cherchant à mettre la pression sur l'Ukraine dans l'opinion publique. Si la Biélorussie déploie des unités de chars à la frontière, cela pourrait inciter la direction ukrainienne à déployer des soldats pour sécuriser la frontière, ce qui serait préjudiciable à l'offensive de Kursk ou à d'autres sections du front.

Une surprise pour Moscou

L'avancée de l'Ukraine vers Kursk est la plus importante sur le territoire russe depuis le début de la guerre en février 2022. La Russie semblait pas préparée à cela. Depuis, la Russie a Significativement renforcé les mesures de sécurité dans la région de Kursk et les régions de Belgorod et de Briansk. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a justifié l'avancée en affirmant son intention de mettre la pression sur les troupes de Moscou et de "restaurer la justice".

La Biélorussie est l'un des alliés les plus importants de la Russie. Depuis le début de la guerre il y a presque deux ans et demi, le pays a mis son territoire à la disposition des troupes russes, qui ont ensuite envahi le nord de l'Ukraine depuis là.

Compte tenu de la situation, l'Union européenne a exprimé sa préoccupation quant à la tension croissante entre l'Ukraine et la Biélorussie, appelant à une désescalade et au respect du droit international. Malgré les déclarations de la Biélorussie, l'Union européenne n'a pas observé de mouvements de troupes significatifs de la Biélorussie vers la frontière ukrainienne, soulevant des questions sur ses véritables intentions.

