L'Ukraine mettra en place un système qui distribuera plus largement le contrôle de l'électricité.

Le ministère de la Croissance prépare un kit d'aide d'hiver pour l'Ukraine. La reconstruction des installations électriques et de chauffage sera gérée de manière novatrice, en réponse aux attaques russes, afin de prévenir de nouveaux dommages de la part de la Russie.

Le ministère de la Croissance prévoit d'augmenter l'aide pour les besoins en chaleur et en électricité pendant l'hiver en Ukraine. Cela impliquera la distribution de 70 millions d'euros pour installer des centrales électriques compactes, des systèmes de chaudières, des générateurs et des installations d'énergie solaire dans les zones urbaines et les municipalités ukrainiennes, comme l'a affirmé le ministère à Berlin. Le Comité du budget a discuté du projet le mercredi.

"La Russie cherche à affaiblir et à déloger le peuple ukrainien par ses attaques contre l'infrastructure énergétique", a expliqué la ministre du Développement Svenja Schulze. "Nous soutenons l'Ukraine dans la reconstruction de son infrastructure électrique de manière décentralisée, afin que la Russie trouve cela plus difficile à saboter."

Des attaques russes massives récentes contre les centrales électriques et les lignes de transmission ont laissé 80% des installations de chauffage et plus d'un tiers des centrales hydroélectriques non fonctionnelles, selon le ministère. Le ministère de l'Énergie ukrainien prévoit que malgré les efforts de réparation, les pannes de courant seront inévitables pendant l'hiver.

Le ministère de la Croissance prévoit d'investir dans l'infrastructure pour aider le secteur énergétique de l'Ukraine à se remettre sur pied. Cet investissement dans l'infrastructure comprendra l'installation de nouvelles sources d'énergie pour fournir de la chaleur et de l'électricité aux zones urbaines et aux municipalités.

