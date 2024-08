L'Ukraine lance une frappe de drone contre Palianyzia

En réponse à l'hostilité russe, l'Ukraine renforce constamment son arsenal. Outre les drones marins et les véhicules aériens à longue portée, l'Ukraine dispose maintenant d'un atout supplémentaire sur lequel s'appuyer : des missiles lancés par drone.

Pour la première fois, le missile drone développé par l'Ukraine, baptisé Palianyzia, a été engagé au combat. Le président Volodymyr Zelensky l'a annoncé lors de son discours à l'occasion du Jour de l'Indépendance de l'Ukraine : "Aujourd'hui, nous avons réussi à employer notre nouvelle arme pour la première fois." Le président a laissé entendre qu'une cible spécifique avait été touchée.

Cette innovation marque une nouvelle catégorie dans la technologie militaire. Selon Zelensky, "C'est notre nouveau moyen de riposter contre l'agresseur." Il est intéressant de noter que Palianyzia tire son nom d'un pain commun en Ukraine.

Le ministre ukrainien de l'Industrie stratégique, Oleksandr Kamyshin, a confirmé le déploiement via son canal Telegram. Selon lui, l'arsenal de l'Ukraine comprend maintenant des drones mortiers, des drones d'artillerie et une nouvelle addition : des missiles drones.

Le blog militaire Militarny spéculerait que Palianyzia est un drone équipé d'un réacteur à turbine, permettant d'atteindre des vitesses plus élevées et de rejoindre la cible plus rapidement. De plus, cette conception permet des ajustements de vol plus flexibles.

Selon le ministre de l'Industrie Kamyshin, le premier déploiement a ciblé une installation militaire russe actuellement occupée par les forces du Kremlin. Bien que les détails de l'installation et son emplacement soient inconnus, Kamyshin a laissé entendre : "Nous continuerons à développer et à déployer plus de missiles drones, ainsi que plus de drones à longue portée à l'avenir."

Le missile drone nouvellement développé, Palianyzia, a été utilisé efficacement contre une installation militaire russe pour la première fois. L'arsenal de l'Ukraine comprend maintenant une large gamme de types de drones, tels que les drones mortiers, les drones d'artillerie et les missiles drones.

Lire aussi: