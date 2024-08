L'Ukraine lance une attaque massive de drones sur la région russe de Lipetsk, alors que les attaques transfrontalières font rage

Au moins neuf personnes ont été blessées dans l'attaque, qui a endommagé l'infrastructure énergétique et a entraîné l'évacuation temporaire des habitants de plusieurs régions, a écrit vendredi le gouverneur d'Orel, Igor Artamonov, sur Telegram.

Le strike rapporté a eu lieu après que la Russie a accusé des troupes ukrainiennes d'avoir franchi la frontière dans sa région de Koursk mercredi, ce qui a marqué la première incursion de ce type de l'Ukraine et a mis la pression sur Moscou dans une région largement indemne de plus de deux ans de guerre.

Jeudi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a reconnu pour la première fois l'offensive, déclarant que Moscou devait "ressentir" les conséquences de son invasion brutale de l'Ukraine.

"La Russie a apporté la guerre sur notre terre, et elle doit ressentir ce qu'elle a fait", a déclaré Zelensky dans son discours du soir, sans faire directement référence à l'assaut.

Une source ukrainienne ayant connaissance de l'attaque de Lipetsk - qui se trouve encore plus profondément dans le territoire russe que Koursk - a déclaré qu'elle avait visé une base aérienne de la région, détruisant un dépôt de munitions contenant plus de 700 bombes guidées, dans le cadre d'une opération conjointe impliquant son armée, ses services de sécurité et ses forces spéciales.

La source a déclaré que des dizaines d'avions de chasse et d'hélicoptères se trouvaient sur la base aérienne au moment de l'attaque, et qu'une puissante explosion avait entraîné un immense incendie. Le ministère des Situations d'urgence de Lipetsk a également rapporté un incendie sur une base aérienne de la région.

"L'ennemi frappe des civils dans la région de Koursk et de Belgorod", a écrit Artamonov sur Telegram. "Aujourd'hui, il a attaqué massivement notre région avec des drones. Nous ne serons pas effrayés, nous ne céderons pas, mais nous ne voulons pas non plus mettre en danger la vie de nos gens."

Le ministère de la Défense russe a déclaré vendredi avoir intercepté et détruit 75 "drones de type avion", dont 19 sur Lipetsk, 26 sur Belgorod, sept sur Koursk, et plusieurs autres sur les régions de Briansk, Voronezh et Orel. Il a déclaré avoir également détruit cinq sur la Crimée et huit sur les eaux de la mer Noire.

Les rapports montrent que l'assaut de l'Ukraine contre la Russie ne faiblit pas. Bien que des groupes pro-ukrainiens de nationaux russes aient monté des attaques éclair transfrontalières contre la Russie, et que l'Ukraine ait repeatedly targeted the border region of Belgorod with airstrikes, this week's incursion marks the first time that regular Ukrainian and special operations units have entered Russian territory.

The intention, according to US and Ukrainian officials, is partly to divert Russian forces away from other parts of the eastern front – from which they have been able to bombard Ukraine’s Kharkiv region – and partly to disrupt and demoralize Russian forces. US officials do not believe Ukraine intends to hold Russian territory for the long term.

On Thursday, Kursk residents wrote on Telegram that "huge, furious battles are underway," and recorded a video address to Russian President Vladimir Putin asking for his help.

Russia ‘a legitimate target’ for Ukraine

Mykhailo Podolyak, an adviser to Zelensky, praised the Western response to the Ukrainian assault, saying "most quietly approve" of it. Previous Ukrainian attacks on Russia have made some Western officials jittery, with some arguing that Kyiv should fight only a defensive war to avoid provoking a potential Russian escalation.

Podolyak said Thursday that the West’s response had been "absolutely calm, balanced, objective, and based on an understanding of the spirit of international law and the principles of defensive warfare." Unlike Zelensky, Podolyak directly referenced "events in the Kursk region."

"Now, a significant part of the global community considers [Russia] a legitimate target for any operations and types of weapons," he added.

The European Union foreign affairs spokesperson Peter Stanno said Wednesday that Ukraine "has the legal right to defend itself, including striking an aggressor on its territory." US State Department spokesperson Matthew Miller was slightly more tight-lipped, saying Ukraine has to decide its own tactics.

CNN’s Mariya Knight contributed reporting.

