L'Ukraine lance une attaque de drones sur Moscou.

Selon des sources russes, l'Ukraine a lancé une importante attaque de drones sur Moscou hier soir, utilisant un grand nombre de drones. Onze menaces aériennes se dirigeant vers la capitale ont été interceptées avec succès, selon l'annonce du ministère de la Défense sur Telegram. Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a déclaré sur Telegram que c'était l'une des plus grosses tentatives de bombardement de Moscou par des drones jamais vue.

Certains drones ont été abattus au-dessus de Podolsk, une ville située à environ 38 kilomètres au sud du Kremlin. Selon Sobianine, il n'y a eu aucun blessé ni dommage aux biens. L'Ukraine et la Russie gardent toutes deux le silence sur l'ampleur réelle des dommages causés par de telles attaques tant que l'infrastructure civile reste intacte et qu'il n'y a pas de pertes humaines. Les officiels russes divulguent principalement le nombre de drones neutralisés.

L'Ukraine a régulièrement utilisé des drones pour cible Moscou ces derniers mois, généralement avec seulement un ou deux drones dirigés vers la capitale. L'attaque actuelle semble plus importante que celle d'avril 2023, lors de laquelle au moins huit drones ont été abattus au-dessus de la capitale russe. Le président Vladimir Poutine a qualifié l'Ukraine de menace et de provocateur après l'attaque de mai.

Moscou : un total de 45 drones abattus

L'attaque nocturne faisait partie d'une campagne de drones plus large, selon le ministère russe de la Défense. Un total de 45 drones lancés depuis l'Ukraine ont été rapportés comme abattus. Dans les régions frontalières de Briansk et de Belgorod, 23 et six drones ont été abattus respectivement, et trois drones ont été abattus dans la région de Kalouga, située au sud-ouest de la région de Moscou. Dans la région de Kursk, où les forces ukrainiennes ont pénétré, deux drones ont été abattus.

Des rapports d'attaques déjouées ont également émergé de Toula et de Rostov, mais le ministère de la Défense n'a pas souhaité commenter ces rapports. Cependant, l'agence de presse Reuters n'a pas encore pu vérifier indépendamment ces rapports. Il n'y a pas eu de déclaration de l'Ukraine dans un premier temps.

