L'Ukraine invite les Nations unies et le Comité international de la Croix-Rouge à se rendre dans la région de Koursk.

L'administration ukrainienne cherche à établir qu'elle, contrairement à la Russie, respecte les droits de l'homme dans les régions sous le contrôle de son armée. Pour y parvenir, elle prévoit d'inviter l'Organisation des Nations Unies et la Croix-Rouge pour une enquête sur place. La Russie, quant à elle, est mécontente de cette initiative.

Le ministre des Affaires étrangères d'Ukraine, Andrij Sybiha, a invité l'Organisation des Nations Unies et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) à examiner la situation dans la région russe de Kursk, actuellement sous contrôle ukrainien. "L'Ukraine est prête à faire preuve de son engagement en matière de droit humanitaire international", a déclaré Sybiha à une date précise. Pendant ce temps, les autorités russes dans la région de Kursk ont ordonné l'évacuation de plusieurs villages. Sybiha a également précisé qu'il avait chargé le ministère ukrainien des Affaires étrangères d'"inviter officiellement l'ONU et le CICR à participer à des activités humanitaires dans la région de Kursk".

L'Ukraine a lancé une offensive surprise dans la région russe de Kursk au début août, prenant le contrôle de plus d'un thousand square kilometers et de nombreux villages. Le gouvernement de Kyiv cherche désormais à démontrer qu'il respecte les droits de l'homme, traite les civils russes avec gentillesse et n'est pas impliqué dans des crimes de guerre. La Russie est accusée d'actes odieux sur le territoire ukrainien sous sa gestion.

Depuis le début de l'offensive dans la région de Kursk, les forces ukrainiennes ont démontré qu'elles "se conforment strictement au droit humanitaire international" et assurent "l'aide humanitaire" et la sécurité des civils, selon le ministre des Affaires étrangères ukrainien.

Peskov qualifie cela de provocation

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a sévèrement critiqué l'invitation de Kyiv à l'ONU et au CICR. "C'est purement une provocation. Et nous exigeons une évaluation équilibrée de telles déclarations provocantes", a affirmé Peskov, s'adressant à l'ONU et au CICR. Selon Moscou, environ 150 000 civils ont été évacués de la région en raison de l'offensive ukrainienne. Les autorités ordonnent maintenant l'évacuation de villages supplémentaires. Les villages proches de la frontière ukrainienne, dans un rayon de quinze kilomètres, doivent être évacués pour des raisons de sécurité, a déclaré Alexei Smirnov, gouverneur par intérim de Kursk. Cela affecte de nombreux villages, notamment ceux des districts de Rilsky et de Chomutovsky.

Le quartier général militaire régional a ordonné l'évacuation forcée de ces villages "sur la base d'informations opérationnelles", a expliqué Smirnov. Il a exhorté les citoyens touchés à comprendre et à respecter les recommandations. Le nombre de personnes affectées par les évacuations n'a pas été divulgué. Les autorités locales ont conseillé aux personnes touchées via Telegram de rassembler des objets essentiels et de prendre soin de leurs animaux domestiques.

La semaine dernière, la Russie a lancé une contre-offensive dans la région de Kursk, selon les rapports des deux parties. Aujourd'hui, Moscou a déclaré avoir repris le contrôle de deux villages - Uspenovka et Borki - dans la région. La présidente du CICR, Mirjana Spoljaric, s'est rendue à Moscou pour une visite prévue de longue date. Spoljaric rencontrera le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, mardi. Dans la région ukrainienne de Donetsk,

