- L'Ukraine exerce une pression sur la Russie avec des attaques massives

La Russie doit subir les contre-coups les plus lourds de Kyiv sur son propre territoire dans sa guerre agressive contre l'Ukraine. Non seulement dans la région de Kursk, mais dans tous les combats en cours entre soldats russes et ukrainiens, une situation exceptionnelle prévaut avec de nombreuses pertes. L'Ukraine cible également la Russie avec des attaques de drones, causant des explosions, des destructions et de nombreux blessés. Après avoir été sur la défensive sur son propre territoire, l'Ukraine cherche maintenant à escalader la guerre en Russie pour renforcer sa position en vue de négociations potentielles. Voici quelques questions et réponses sur la situation et les perspectives :

Quel est l'objectif de l'Ukraine avec ses attaques contre la Russie ?

"L'Ukraine cherche à prendre l'initiative par une surprise et une domination dans l'espace informationnel. Elle a atteint ces objectifs tactiques", a déclaré l'expert militaire Nico Lange à l'agence Deutsche Presse-Agentur. Il reste incertain si d'autres objectifs opérationnels peuvent être réalisés dans la région de Kursk. "L'Ukraine a également obligé les unités russes à se déplacer vers Kursk, les rendant vulnérables pendant la marche", a déclaré Lange. Il travaille pour la Conférence de sécurité de Munich et a Previously served as chief of the leadership staff in the German Defense Ministry. L'Ukraine a infligé de lourdes pertes aux unités russes dans des embuscades.

Un objectif possible est de créer une zone de sécurité proche de la frontière pour minimiser les bombardements russes de son territoire, comme le suggère le politologue ukrainien Wolodymyr Fessenko sur Facebook. Militairement, l'Ukraine pourrait fixer les forces russes et soulager d'autres sections du front, comme vu dans la région de Kharkiv ou le front disputé de Donetsk.

Cependant, Fessenko croit également que c'est une question de prouver quelque chose aux alliés : "L'avancée de l'Ukraine dans la région de Kursk est également une démonstration aux Américains que les attaques sur le territoire russe ne doivent pas être craintes". Cela pourrait potentiellement conduire à l'approbation de l'utilisation de leurs armes sur le sol russe.

Quelles sont les perspectives de succès pour l'avancée dans la région de Kursk ?

Des experts de l'Institut américain des études de guerre (ISW) écrivent que les soldats ukrainiens ont avancé jusqu'à 35 kilomètres au-delà de leur frontière, sans contrôler la entire région. D'autres experts militaires estiment que, en raison de forces limitées d'un few hundred hommes avec une technologie blindée légère, les troupes ukrainiennes sont peu susceptibles de s'établir de manière permanente sur une plus grande zone.

Des avancées vers la centrale nucléaire de Kursk à Kurtschatov, à environ 60 kilomètres de la frontière, sont également peu probables en raison de la constante menace d'attaques aériennes et d'artillerie russes, et du besoin de soldats combat-ready, motivés, de technologie blindée et d'artillerie dans d'autres sections du front, comme de nombreux observateurs, en particulier ukrainiens, l'ont noté de manière critique.

Le succès de l'opération, dont l'ampleur complète devrait probablement devenir apparent dans les jours à venir, est également lié à la carrière du commandant en chef de l'armée Olexander Syrskyj, comme l'a souligné le journaliste militaire Mychajlo Schyrochow à Kyiv. Syrskyj a pris le commandement en février et a fait face à une critique croissante en raison de pertes territoriales constantes dans l'est de l'Ukraine.

Comment l'Occident réagit-il ?

En mai, le chancelier allemand Olaf Scholz (SPD) et le président américain Joe Biden ont orchestré un changement de politique envers l'Ukraine, permettant l'utilisation des armes fournies contre des cibles en Russie. Cependant, le gouvernement allemand n'avait pas évalué l'avancée ukrainienne subséquente jusqu'à vendredi après-midi. Marcus Faber (FDP), président du Comité de la défense au Bundestag, ne voit aucun problème dans le déploiement des armes allemandes, déclarant : "Une fois livrées à l'Ukraine, elles deviennent des armes ukrainiennes. Cela s'applique à tout le matériel, y compris le Leopard 2". Il argue que, avec l'attaque russe sur l'Ukraine, le territoire des deux États est devenu une zone de guerre, et l'utilisation des armes est régie par le droit international, donnant à l'Ukraine le droit d'attaquer le territoire de l'agresseur dans sa lutte défensive.

Quel est l'impact de la contre-attaque sur le soutien occidental ?

Il semble peu probable que l'utilisation de la force transfrontalière puisse inverser le cours des événements, mais elle lie les forces russes et peut également détourner l'attention d'autres fronts. Pour l'Ukraine, c'est un jalon avec un résultat incertain, tandis que pour la direction de Moscou, c'est une humiliation. L'Occident a constamment souligné son soutien aux décisions de l'Ukraine dans sa lutte défensive contre l'invasion.

Comment la Russie réagit-elle ?

La défense aérienne de la Russie est maintenant en constante opération en raison des attaques de drones et de missiles ukrainiens, y compris sur la péninsule annexée de Crimée. Le ministère de la Défense renforce considérablement ses troupes dans la région de Kursk en raison des combats intenses. L'état d'urgence a été élevé au niveau national. Entre-temps, des frappes aériennes sont lancées contre la région voisine de Sumy, que l'Ukraine utilise comme base pour son avancée. En plus de contrer les attaques des pays voisins, Moscou poursuit ses offensives dans les régions annexées de Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk et Louhansk, le ministère de la Défense rapportant de nouveaux gains.

Quel est l'impact de cette avancée sur la guerre d'agression de la Russie ?

La Russie fait face à une pression intense comme jamais auparavant. Le président Vladimir Poutine a commencé la guerre contre l'Ukraine, en partie, pour sécuriser la sécurité et la stabilité de son pays, invoquant des menaces d'une potentielle adhésion à l'OTAN pour Kyiv. Une fois de plus, les régions frontalières subissent le plus gros de l'impact, avec de nombreuses personnes perdant leurs biens et se sentant choquées et déçues, même selon les officiels. Les gens doivent une fois de plus assister à la manière dont la guerre de Poutine menace leur vie, rendant la centrale nucléaire vulnérable malgré les assurances du Kremlin.

Les observateurs en Russie croient que les nouveaux défis peuvent mobiliser encore plus de volontaires pour le service au front. Récemment, les régions et Poutine ont considérablement augmenté les incitations financières pour la signature de contrats de service militaire.

Quel est le sens de la situation pour d'éventuelles négociations de paix ?

Président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré que le pays recherchait des négociations pour une paix juste. Son conseiller, Mychajlo Podoljak, a suggéré que les succès dans la région de Kursk pourraient renforcer la position de négociation. Moscou ne sera que plus ouvert aux discussions si le coût de la guerre augmente en termes de "pertes en hommes, en équipement militaire et en territoires de la Fédération de Russie", a-t-il déclaré à la télévision ukrainienne.

D'un point de vue russe, les négociations semblent s'éloigner encore plus. Le pays se prépare pour un conflit très prolongé. Le vice-président du Conseil de sécurité nationale et ancien président Dmitri Medvedev a déclaré que l'Ukraine devait se préparer à subir d'autres pertes territoriales, y compris les régions de Kharkiv, Dnipro, Odessa et même Kyiv.

